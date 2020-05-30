Наследство и наследники Александра Абдулова: вдова актера нашла работу и сохранила для дочери загородный дом

В этом мае Александру Гаврииловичу Абдулову могло бы исполниться 67 лет. Народный артист ушел из жизни 12 лет назад сразу после новогодних праздников. На день рождения и в день смерти народного артиста его вдова Юлия Абдулова с друзьями мужа вспоминает о том, каким он был удивительным человеком.

О своей личной жизни Юлия Абдулова рассказывать не любит. Из окружения вдовы мы узнали, как теперь устроена ее жизнь.

В квартире Абдулова мало что изменилось

У Александра Абдулова было три самых любимых и родных женщины – мама, жена Юлия и дочь Женечка. Мама артиста умерла два с половиной года назад в возрасте 96 лет. Людмила Александрова никогда ничем не болела, лишь за полтора месяца до смерти у нее случился инсульт. Женщина похоронила трех сыновей: Сашу, Роберта и Володю. Она души не чаяла во внучке Женечке – все отмечали не только внешнее сходство, но и волевой характер. Внучку к Людмиле Александровне в Иваново привозила вдова актера Юлия – они прекрасно общались, часто созванивались.

Дочери Александра Абдулова Жене этой весной исполнилось 13 лет. Его вдове Юлии сейчас всего 44 года, но после смерти мужа она так и не вышла замуж. Красивая и умная женщина никогда не была обделена мужским вниманием, но еще одной судьбоносной встречи не произошло. В том числе и потому что – встретить такой же «эталон мужчины» (так говорит о муже Юлия) второй раз в жизни вряд ли возможно.

Злые языки сплетничали: мол, вдова артиста не устраивается на работу… После смерти мужа какое-то время Юлия действительно некоторое время занималась исключительно воспитанием их дочери Жени Абдуловой. Чтобы прийти в себя и отвлечься, одно время Юлия увлеклась астрологией и отучилась в Институте Павла Глобы. Но никакой зависимости от гороскопов у Юлии нет: «Обращаюсь к прогнозам только тогда, когда возникают важные вопросы». Ну а образование у Абдуловой юридическое, и несколько лет назад она устроилась на работу в компанию, которая занимается медицинским сервисом – оказывает помощь клиентам в подборе необходимой клинике, врача в нашей стране или за границей. Все свободное время вдовы по-прежнему отдано дочери.

Юлия Абдулова с дочкой живут в московской квартире Александра Абдулова на улице Гиляровского. «В этой квартире ремонт делал еще Саша в 2000 году, и я не меняла здесь практически ничего», - рассказывала Абдулова. Юлия раньше была увлечена оформлением интерьеров – ее работы даже печатали в журнале «Красивые дома»! Сейчас в оформлении квартиры для нее важны яркие цвета – золотой, синий, красный. Присутствуют арабские мотивы – яркие подушки, флакончики с маслами. В квартире Юлии много фотопортретов – дочери, мужа, мамы.

Дом во Внуково.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Женя Абдулова ходила в подготовительную группу обычного муниципального садика, а потом пошла в обычную школу. 13-летняя девочка похожа и на папу, и на его маму, а рослая – в обоих родителей. Телезрители видели Женечку два года в телеверсии юбилейного вечера в память Александра Абдулова. Увлечения у ребенка разные, как и у большинства подростков в этом возрасте. Она мечтает стать то актрисой, то режиссером, то архитектором. Девочка в передаче «Сегодня вечером» свои «планы на будущую профессию» обозначала так: «Либо актрисой, либо режиссером, либо оператором… Еще я люблю командовать, так что возможно буду режиссером…»

А настоящий режиссер Алла Сурикова, которая снимала Женю Абдулову в своем фильме «Любовь и Сакс» отмечала: «По темпераменту и качествам она может быть вполне и актрисой, и, как сказал ее партнер по фильму Максим Аверин – скорее режиссером…» Сурикова рассказала и о поступке друга Абдулова актера Леонида Ярмольника: «Когда Саши не стало, а Леня у меня снимался в одной картине, то он попросил меня отправить все деньги на счет маленькой Жени…»

Друзья Александра Абдулова всегда прекрасно относились к вдове своего друга, поддерживали ее. Друг семьи Абдуловых Ирина Дмитракова рассказывала нам: «Юля не посещает светские тусовки, не пиарится на имени мужа, в этом Юлина прелесть. Женя хорошая добрая девочка, у нее нет никакой звездной болезни. В этом и счастье».

Многие говорят, что Женя похожа на своего папу.Фото: Первый канал

Никаких скандалов не было

Первые годы после смерти Александра Гаврииловича бушевали «страсти по наследству». Но все вопросы урегулированы. Вдова артиста сразу выплатила $800 тыс. (1/3 наследства) его маме и брату Роберту (он тогда был жив), и они переехали в Иваново. А вся недвижимость Абдулова перешла к вдове и дочери.

Юлия так комментировала ситуацию: «Что касается конфликта, то ситуация-то была очевидная, житейская. Когда в живых из трех сыновей Людмилы Александровны остался только Роберт, она, как мать, в первую очередь поддерживала его интересы. Что вообще-то понятно. И жить предпочла с ним, а не с нами…» Но Юлия со всеми установила хорошие отношения – когда Роберта не стало, свекровь жила с невесткой Алей, а Юлия с Женечкой навещали маму артиста. Вдова Александра Абдулова общается и с Ксенией Алферовой – их дочки почти ровесницы, поэтому могут найти общий язык.

Наследство дочки и вдовы артиста – трехкомнатная квартира на улице Гиляровского (актер получил в свое время от театра), дом в Подмосковье и охотничий домик на Валдае (совместная собственность Абдулова с другом). Много сплетен было о том, что вдова намерена продать дом мужа во Внуково, но это оказалось ложью. Дом в подмосковном Внуково, который построил Александр, Юлия не собиралась продавать – это память дочери об отце. Дом не был оформлен должным образом, вдова выиграла множество судов, чтобы зарегистрировать недвижимость. Но живет с Женей в столичной квартире.

После смерти мужа первое время до вступления в наследство вдова артиста обращалась за помощью к его друзьям – нужны были деньги в том числе на содержание недвижимости. А потом стала справляться сама. Правда в какой-то момент пришлось продать подаренные мужем драгоценности. Вопреки мнению поклонников – у народного артиста не осталось огромных сбережений. В театре Абдулов последние годы перед смертью получал 4500 долларов. Но артист всегда много тратил – был щедрым, помогал людям: доставал лекарства для незнакомого ребенка, помогал покупать оборудование в перинатальный центр…

Сейчас дочь артиста Женя с удовольствием слушает рассказы об отце, знает наизусть песни из фильмов папы, и пересматривает (в том числе со школьными друзьями) картины неподражаемым Александром Абдуловым.

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