14 добрых и дельных советов американскому Майдану

Как известно, за всеми «цветными революциями» и майданами новейшей истории стояли США или их интересы. Судя по последним новостям из Штатов, выпущенный демон «мягкой силы» решил вернуться в отчий дом. Итак, 14 шагов к победе над демократией:

1. Первым делом, нужно чтобы полиция побила каких-то нежных существ. Нет, не раскаченных криминальных негров, жертв дискриминации с момента рождения - этих не жалко даже тем, кто кричит про их права. Нет, требуется сакральная жертва-детонатор. Что-то такое со скрипочкой, эфемерное, юное, с глазами раненого олененка. Да. Лучший вариант, чтобы жертва играла на скрипочке Шопена и ему в этот момент ей вышибли мозги с голливудскими брызгами, съемка с трех точек, по заветам Лени Рифеншталь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782173" frameborder="0"></iframe> Протесты в Окленде (штат Калифорния).

2. Потом, когда протест оформится, как стул после кукурузной диеты, должны прибыть с печеньками интересанты движения. Подбодрить, проинспектировать, указать на недочеты. Мадам Клинтон с советниками вполне достаточно.

Обеспечте протест питанием и водойФото: REUTERS

3. Обязательно нужен слоган и логотип - визуализировать и брендировать протест. Не конкретизируйте задачи, потом будет проще юлить. Вспомните, каких мук хлебнули украинские братья с безвизом.

Первым делом, нужно чтобы полиция побила каких-то нежных существФото: REUTERS

4. Сцена – сердце Майдана. Она бодрит, утешает и тревожит. Нужна сцена с хорошим звуком, усилением и пультом. Чтобы на ней танцевали круглосуточно народный негритянский танец тверк и раз в час, кто-то, с подвешенным языком, толкал речитативом тревожные и радостные известия 50/50. Если известий нет, их можно выдумывать. Так же, можно обещать все что угодно. Спроса потом не будет, я гарантирую это. На роль медийного лица майдана лучше всего пригласить какого-нибудь известного снежка, фаната гетто-культуры (презрительное название белых в США – прим.корр.) в рэперской справе. Чтобы избежать обвинений в черном расизме.

5. К сцене завезти покрышки и биотуалеты. Биотуалеты даже важнее. Нужна торговля майданной сувениркой, палатки, сбор пожертвований, фаст-фуд. Ваша задача, чтобы зашедший из любопытства чувак как можно дольше протусовался в этом клоповнике свободы.

Там, где круглые сутки будет идти бой с «сатрапами режима», постройте баррикады, зажгите кострыФото: REUTERS

6. Важно сразу установить палатку пресс-центра. Всех аккредитующихся журналистов, перед выдачей пресс-карты атрибутировать с помощью Гугла, анализировать их творчество. Плохих, антимайданных журналистов бить, отнимать аппаратуру и ценные вещи и выбрасывать за оцепление.

7. По всему периметру оцепления драться с полицией не надо. Полиция может обеспокоиться и ваш майдан разогнать. Выберите удобную точку бифуркации, метров 20 длиной по фронту, проследите, чтобы место столкновений можно было снимать сверху. На этой верхней площадке забронируйте места для СNN, Рейтера, BBC. Киньте им туда электрокабель, помогите поставить тарелки. Образцовый пример – балкон над ливийской площадью Свободы в Бенгази.

Там, где круглые сутки будет идти бой с «сатрапами режима», постройте баррикады, зажгите костры, кидайте в полицейских всякую дрянь. В новостях это будет выглядеть как Сталинградская битва. А больше и не нужно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782172" frameborder="0"></iframe> Протест около штаб-квартиры полиции Далласа.

8. Так как Майдан должен работать круглосуточно, нужно обеспечить его участников психостимуляторами. Ангажируйте черных бро, пусть варят амфетамины в три смены, во имя Революции. Если будете мешать амфетамины с чаем, проследите, чтобы он был не горячее 50 градусов Цельсия, иначе снизится нажористость компонентов.

Назначьте будущих участников «небесной сотни»Фото: REUTERS

9. Заведите на майдане АХО, административно-хозяйственный отдел: толковых людей которые будут следить за наличием генераторов, бензина, опорожнением туалетов, медициной, гуманитаркой и связью.

10. Разбейте протестующих на курени, пардон, platoon, взводы по-американски. У кого нет огнестрела, предоставьте им арматуру и бейсбольные биты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782162" frameborder="0"></iframe> В Миннеаполисе продолжаются беспорядки.Протестующие в американском Миннеаполисе разграбили и сожгли более 200 зданий в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

11. Раз в сутки выявляйте "предателей" в толпе, страшно их бейте и ставьте на сцену на колени, чтобы они публично каялись в микрофон. Людям это нравится и помогает не терять бдительности.

12. Раздобудьте ментов "перешедших на сторону народа", можно взять актеров, тогда лица и значки крупно не показывайте.

По всему периметру оцепления драться с полицией не надо. Полиция может обеспокоиться и ваш майдан разогнатьФото: REUTERS

13. Шлите гонцов во все концы, взывайте ко всему миру. И твердо знайте - в эти минуты, в Белом доме полным ходом идет ползучий аппаратный переворот.

14. Назначьте будущих участников «небесной сотни», лучше для этого найти диких и любопытных провинциалов, которых не жалко и кого искать не будут. Кровь – лучшая скрепа любой революции.

Надеюсь, если американцы примут к сведению и исполнят все мои советы, у них получится из США настоящая Украина!