2020-05-30T17:04:26+03:00
В мире

Фотогалерея американского бунта: карантин закончился поджогами полицейских машин и разграблением магазинов

Случайное убийство темнокожего в Миннеаполисе всколыхнуло всю Америку
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Курчавые волосы как бы намекают, к какой этнической группе принадлежит этот погромщик. Сегодня он — триумфатор. А что будет завтра, когда в Миннесоту войдут новые части Национальной гвардии, — толпу не волнуетКурчавые волосы как бы намекают, к какой этнической группе принадлежит этот погромщик. Сегодня он — триумфатор. А что будет завтра, когда в Миннесоту войдут новые части Национальной гвардии, — толпу не волнуетФото: REUTERS

Карантин в США внепланово прекратился… из-за массовых протестов на всём Восточном побережье. Причина — в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейские во время уличного рейда непреднамеренно убили афроамериканца Джорджа Флойда. Тысячи его «чёрных братьев» в знак солидарности вышли на улицы.

Во многих городах они попытались захватить полицейские участки и правительственные учреждения, в Атланте — разгромили штаб-квартиру канала CNN (который, вообще-то, всячески поддерживал «угнетённые меньшинства»).

Самые яркие лики американского бунта — в фотогалерее «КП».

Скейтборд в руках «майданщика» можно использовать в качестве щита от резиновых пуль. Но сейчас полицейские применяют другое нелетальное оружие — слезоточивый газ Фото: REUTERS

Скейтборд в руках «майданщика» можно использовать в качестве щита от резиновых пуль. Но сейчас полицейские применяют другое нелетальное оружие — слезоточивый газФото: REUTERS

«Активисты» хотели взять штурмом даже Белый дом в Вашингтоне, на благодаря отрядам спецназа и Секретной службы попытка провалилась Фото: REUTERS

«Активисты» хотели взять штурмом даже Белый дом в Вашингтоне, на благодаря отрядам спецназа и Секретной службы попытка провалиласьФото: REUTERS

Самая тяжёлая ситуация сложилась в Миннеаполисе — тут демонстранты быстро перешли к разграблениям, погромам и поджогам. Под прицелом — торговые центры, правительственные здания, полицейские участки Фото: REUTERS

Самая тяжёлая ситуация сложилась в Миннеаполисе — тут демонстранты быстро перешли к разграблениям, погромам и поджогам. Под прицелом — торговые центры, правительственные здания, полицейские участкиФото: REUTERS

Атланта, штат Джорджия. Полицейской машине не повезло оказаться на пути погромщиков. Экипаж успел вовремя ретироваться Фото: REUTERS

Атланта, штат Джорджия. Полицейской машине не повезло оказаться на пути погромщиков. Экипаж успел вовремя ретироватьсяФото: REUTERS

То же место через несколько минут. Поджог полицейской машины — инструмент восставшего люмпен-маргиналитета Фото: REUTERS

То же место через несколько минут. Поджог полицейской машины — инструмент восставшего люмпен-маргиналитетаФото: REUTERS

Формально во многих местах США сохраняется карантин из-за коронавируса. Но теперь ему (карантину) точно конец Фото: REUTERS

Формально во многих местах США сохраняется карантин из-за коронавируса. Но теперь ему (карантину) точно конецФото: REUTERS

Нью-Йорк, Бруклин. Полиция «пакует» одного из протестующих Фото: REUTERS

Нью-Йорк, Бруклин. Полиция «пакует» одного из протестующихФото: REUTERS

Луисвилль, штат Кентукки. Зонтик — попытка защититься от перцового спрея, которым полиция разгоняет протестующих Фото: REUTERS

Луисвилль, штат Кентукки. Зонтик — попытка защититься от перцового спрея, которым полиция разгоняет протестующихФото: REUTERS

Среди демонстрантов есть и нормальные люди — вот этот пытается потушить машину, подожжённую его «коллегами»-погромщиками (Миннесота) Фото: REUTERS

Среди демонстрантов есть и нормальные люди — вот этот пытается потушить машину, подожжённую его «коллегами»-погромщиками (Миннесота)Фото: REUTERS

Погромщики и «либеральная оппозиция» пытаются подвести под протест теоретическую базу: мол, причина всему — белые до сих пор угнетают чёрных. Хотя на самом деле ситуация в США куда сложнее Фото: REUTERS

Погромщики и «либеральная оппозиция» пытаются подвести под протест теоретическую базу: мол, причина всему — белые до сих пор угнетают чёрных. Хотя на самом деле ситуация в США куда сложнееФото: REUTERS

В Миннеаполисе продолжаются беспорядки.Протестующие в американском Миннеаполисе разграбили и сожгли более 200 зданий в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

МНЕНИЕ

14 добрых и дельных советов американскому Майдану

Спецкор КП Дмитрий Стешин, работавший на семи майданах и революциях, решил дать добрые советы американским протестующим (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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