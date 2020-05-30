Фотогалерея американского бунта: карантин закончился поджогами полицейских машин и разграблением магазинов

Карантин в США внепланово прекратился… из-за массовых протестов на всём Восточном побережье. Причина — в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейские во время уличного рейда непреднамеренно убили афроамериканца Джорджа Флойда. Тысячи его «чёрных братьев» в знак солидарности вышли на улицы.

Во многих городах они попытались захватить полицейские участки и правительственные учреждения, в Атланте — разгромили штаб-квартиру канала CNN (который, вообще-то, всячески поддерживал «угнетённые меньшинства»).

Самые яркие лики американского бунта — в фотогалерее «КП».

Скейтборд в руках «майданщика» можно использовать в качестве щита от резиновых пуль. Но сейчас полицейские применяют другое нелетальное оружие — слезоточивый газФото: REUTERS

«Активисты» хотели взять штурмом даже Белый дом в Вашингтоне, на благодаря отрядам спецназа и Секретной службы попытка провалиласьФото: REUTERS

Самая тяжёлая ситуация сложилась в Миннеаполисе — тут демонстранты быстро перешли к разграблениям, погромам и поджогам. Под прицелом — торговые центры, правительственные здания, полицейские участкиФото: REUTERS

Атланта, штат Джорджия. Полицейской машине не повезло оказаться на пути погромщиков. Экипаж успел вовремя ретироватьсяФото: REUTERS

То же место через несколько минут. Поджог полицейской машины — инструмент восставшего люмпен-маргиналитетаФото: REUTERS

Формально во многих местах США сохраняется карантин из-за коронавируса. Но теперь ему (карантину) точно конецФото: REUTERS

Нью-Йорк, Бруклин. Полиция «пакует» одного из протестующихФото: REUTERS

Луисвилль, штат Кентукки. Зонтик — попытка защититься от перцового спрея, которым полиция разгоняет протестующихФото: REUTERS

Среди демонстрантов есть и нормальные люди — вот этот пытается потушить машину, подожжённую его «коллегами»-погромщиками (Миннесота)Фото: REUTERS

Погромщики и «либеральная оппозиция» пытаются подвести под протест теоретическую базу: мол, причина всему — белые до сих пор угнетают чёрных. Хотя на самом деле ситуация в США куда сложнееФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782162" frameborder="0"></iframe> В Миннеаполисе продолжаются беспорядки.Протестующие в американском Миннеаполисе разграбили и сожгли более 200 зданий в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

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