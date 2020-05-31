Банкротство физических лиц: Эксперты рассказали о законном способе избавиться от долгов, который доступен миллионам россиян

Едва ли не самыми опасными последствиями эпидемии коронавируса могут оказаться экономические. 2 миллиона россиян уже перестали платить по долгам, воспользовавшись предложенными властями кредитными каникулами. Но далеко не все смогут выбраться из проблем и снова начать отдавать занятое у банков – в этом сходятся все опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты и даже Банк России.

- Часть заемщиков не смогут выправить свое финансовое положение, и будут вынуждены списывать долги, - констатирует регулятор.

Это значит, что людям придется объявлять себя банкротами.

- В зоне риска те, кто платил кредиты с зарплаты. Люди теряют работу, а государство пока дает деньги только на жизнь, но не на кредиты. Займы останутся, доходы упадут, а цены вырастут, - рисует безрадостную картину генеральный директор «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.

«КП» разбиралась, сможет ли относительно новый для нашей страны механизм стать палочкой-выручалочкой для должников.

КАК РАБОТАЕТ БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ?

Если просто, человек заявляет, что не способен вернуть долги, специальный финансовый управляющий распродает его имущество и опустошает банковские счета, чтобы рассчитаться с кредиторами. Когда у должника за душой остается только необходимый для жизни минимум, оставшиеся долги ему списывают.

- Это способ избавиться практически от всех долгов. Не подлежат списанию, например, алименты, компенсации морального вреда или ущерба здоровью, - объясняет управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

Впрочем, не стоит думать, что банкротство физического лица, это некий «домик» из детской игры, куда можно спрятаться, чтобы тебя не достали кредиторы. Решившемуся на эту процедуру, придется многим пожертвовать.

- Физическое лицо терпит некоторое ущемление в правах. Например, не может распоряжаться своими банковскими картами и счетами, кредитки нужно сдать финансовому управляющему, от которого банкрот будет получать только прожиточный минимум, - говорит Антон Палюлин. – Что касается семей, неважно, на кого из супругов записаны квартиры, машины, дачи и прочее. При банкротстве одного из них имущество должно быть реализовано, а половина его стоимости пущено на покрытие долгов. А вот имущество детей в конкурсную массу не включают.

Статус банкрота накладывает ряд ограничений: 3 года нельзя учреждать юрлица и руководить ими, занять деньги в банке будет почти невозможно, так как в кредитной истории появится отметка о банкротстве.

Ну а главное, придется расстаться с имуществом: машиной, дачей, квартирой, если она в ипотеке. Даже если это ваше единственное жилье. Собственную квартиру, если она одна, не тронут. Еще не уйдут с молотка мебель, одежда и прочая мелочь. Продать машину, чтобы расквитаться с банком или конторой быстрых кредитов, должник может и сам. Решаются на банкротство те, кто увяз в долговом болоте, и все его имущество не покроет долгов.

НАСКОЛЬКО БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПОПУЛЯРНО В РОССИИ?

В России официально признано банкротами чуть больше 160 тысяч человек. Тогда как потенциальных банкротов в стране больше миллиона. Это данные Национального бюро кредитных историй, которые подсчитали, сколько у нас людей с долгами больше полумиллиона рублей и просрочкой дольше 3 месяцев.

Что касается семей, то при банкротстве одного из них имущество должно быть реализовано, а половина его стоимости пущено на покрытие долговФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам экспертов, народ пугает даже не многочисленные ограничения. Дело в том, что все это довольно дорогое удовольствие. Особенно когда речь идет о людях, которым и так стало нечего платить за кредит на машину или ипотеку. По словам Юлии Комбаровой из «Юридического бюро №1», минимальная сумма затрат на процедуру банкротства – 100 тысяч рублей. Антон Палюлин называет среднюю цену по Москве в 200-250 тысяч рублей.

- Сюда входят 40 тысяч, которые нужно внести на депозит суда на покрытие работы финансового управляющего, оплата услуг юристов и публикации объявления о банкротстве в прессе, - объясняет Палюлин. – Чем больше кредиторов и объектов имущества банкрота, тем дороже.

Сейчас в Госдуме лежит закон, существенно упрощающий и удешевляющий всю процедуру. Предлагается сделать банкротство для людей с долгами от 50 до 700 тысяч рублей внесудебным и бесплатным. О деталях упрощенной процедуры говорить пока рано: документ может измениться во время прохождения думских кабинетов. Согласно принятому пока только в первом чтении законопроекту, должник сможет обратиться напрямую к арбитражному управляющему. Упрощенный порядок будет доступен безработным или тем, чей доход ниже прожиточного минимума на члена семьи. У такого человека не должно быть имущества, которое можно взыскать, а на счетах в банке – не больше 50 тысяч рублей.

- Без этого закона обращаться за банкротством с долгами меньше 300 тысяч рублей невыгодно, - уверена Юлия Комбарова. – Но есть опасения, что банки усложнят закон. Например, уже предлагается подключить к процедуре судебных приставов.

У кредитных организаций своя правда – они боятся, что люди и думать не будут возвращать кредиты, если у них появится простой и безболезненный способ от них избавиться. Да и без послаблений многие ожидают пост-короновирусной волны личных банкротств.

Собственную квартиру, если она одна, не тронут. Еще не уйдут с молотка мебель, одежда и прочая мелочьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КОНКРЕТНО

Как объявить себя банкротом

- Убедиться, что ваша ситуация подпадает под главные условия (от 500 тысяч рублей долга и от 90 дней просрочки) и обратиться в суд с заявлением.

- У суда есть 3 месяца, чтобы вынести определение об обоснованность заявления. Пока идет рассмотрение, вам не могут начислять проценты и штрафы, также прекращают судебные разбирательства по взысканию имущества.

- Если суд признает человека банкротом, его назначают финансового управляющего. Это человек, который будет контролировать все ваши расходы и доходы, чтобы погасить максимум долгов. Для этого он будет продавать ваше имущество, изучать, кому и почем вы продавали квартиры и машины, кому делали крупные подарки. Должнику же он будет выделять сумму прожиточного минимума с учетом иждивенцев.

- Когда финансовый управляющий решит, что нашел все заначки должника, он сообщает об этом суду, и тот официально признает должника банкротом.

- После решения суда и публикации его в СМИ и специальном реестре, с человека списывают все оставшиеся долги – больше он кредиторам ничего не должен.

ВОПРОС РЕБРОМ

Будут ли банкротиться люди вслед за своим бизнесом

Финансово несостоятельными намного чаще признаются юридические лица – соответствующий закон работает в России куда дольше, чем устанавливающий ту же процедуру для граждан. Но за закрытым кафе или автомастерской нередко стоит и обанкротившийся человек. Причем это не обязательно владелец дела, это могут быть члены его семьи люди, которые на него работали.

Как говорят эксперты, тут все дело в механизме субсидиарной ответственности, который позволяет требовать долги обанкротившейся компании со всех, кто так или иначе влиял на ее работу.

- Активно субсидиарка стала применяться с 2017 года, когда в закон внесли некоторые изменения, - рассказала «КП» адвокат, арбитражный управляющий Елена Семенова. - Дело в том, что в какой-то момент банкротство из экстраординарной меры стало просто одним из методов ведения бизнеса. При правильно подготовленной и проведенной процедуре, заранее выведя активы, можно было достаточно легко избавиться от долгов, в том числе перед бюджетом, а работающего механизма, который бы этому препятствовал на тот момент просто не было. Конечно, такое положение дел не устраивало государство, которое недополучая налоги, несло огромные потери. Решение нашли довольно быстро - субсидиарку не только стали применять активно, но и позволили вешать ее на других людей.

В законе прописан термин «контролирующие должника лица» - с них можно требовать долги разорившейся компании. К ни относятся руководитель, члены совета директоров, главный бухгалтер, финансовый директор и другие наемные топ-менеджеры. А еще их родственники. Такие решения суды принимают все чаще.

Конечно, это придумано, чтобы нечистые на руку предприниматели не уходили от ответственности. Но нередко страдают люди, у которых никакого злого умысла не было. Да, те же главбухи подписывают финансовые документы, но часто делают это по прямому указанию руководителя иди владельца фирмы. А по закону получается, что они несут субсидиарную ответственность. И это не потребительские кредиты или ипотека, тут счет может идти на сотни миллионов рублей. Которые вешают на одного человека. И даже процедура личного банкротства ему не поможет.

- От субсидиарной ответственности невозможно избавиться - она не списывается даже при банкротстве гражданина и переходит в разряд «вечных долгов», - резюмирует Елена Семенова. - Более того, даже смерть этому долгу не страшна: одно из дел дошло до Верховного суда, который решил, что долг наследодателя по субсидиарной ответственности входит в наследственную массу, несмотря на то, что затронуты интересы несовершеннолетних.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как в России растет число физлиц-банкротов

2015 – 870

2016 – 19574 (рост в 22,5 раза)

2017 – 29827 (+52,4%)

2018 – 43984 (+24,5%)

2019 – 68980 (+56,8%)

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