2020-05-30T19:18:24+03:00
Экономика

Самотлор превратил СССР в энергетическую державу №1

«Роснефть» празднует 55 лет со дня открытия легендарного месторождения
Павел ЧЕРНЫШОВ
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С разработки этого месторождения началась новой крупнейшей нефтегазовой провинции страны и мира – Западной СибириС разработки этого месторождения началась новой крупнейшей нефтегазовой провинции страны и мира – Западной СибириФото: ТАСС
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Компания «Самотлорнефтегаз», «дочка» НК «Роснефть», отмечает 55 лет со дня открытия Самотлорского месторождения – крупнейшего в России и одного из самых крупных в мире. В мае 1965 года забил нефтяной фонтан на разведочной скважине Р-1, производительность которой составила 1000 м3 безводной нефти в сутки. Эксперты отмечают, что с открытия Самотлора началась новая эра освоения Западной Сибири. На Самотлоре добыто 2,8 млрд т. нефти и 377 млрд м3 газа, пробурено более 20 тыс. скважин.

С разработки этого месторождения началась новой крупнейшей нефтегазовой провинции страны и мира – Западной Сибири. Здесь формировалась вся отечественная нефтедобывающая отрасль. Более полувека назад открытие Самотлора превратило Советский Союз в энергетическую державу №1.

Геологи оценили запасы открытого уникального месторождения почти в 3,5 млрд т. нефти. Спустя всего 4 года, в 1969-м, стартовало промышленное освоение нефтяного гиганта. В 1980 году на месторождении был достигнут пик годовой добычи — 158,9 млн т. Однако, вследствие интенсивной разработки месторождения в советский период качество запасов стало ухудшаться, добыча нефти резко снизилась.

Стабилизация добычи началась с реализации новой программы развития Самотлора, инициированной «Роснефтью». Новым импульсом стали предоставленные компании в конце 2017 года федеральным правительством инвестиционные стимулы. «Роснефти» удалось сократить снижение добычи до 1 % в год.

Годовой объем инвестиций в бурение и строительство сопутствующей инфраструктуры относительно уровня 2017 года вырос на 30%, а количество новых скважин увеличилось на 34% в 2018 году и на 45% в 2019 году. Принципиально изменилась технология их строительства - сегодня на месторождении практически все скважины являются горизонтальными с применением технологии многостадийного гидроразрыва пласта.

Для эффективной добычи запасов зрелого месторождения на Самотлоре широко используются физико-химические методы повышения нефтеотдачи, мероприятия по управлению заводнением, ведется уплотняющее бурение. Для освоения ранее недоступных краевых зон применяется технология строительства сверхдлинных скважины с протяженностью горизонтального участка 1,5 - 2 тыс.м.

Введенная мера стимулирования разработки Самотлора уже обеспечила положительный эффект для государства в виде дополнительных поступлений в бюджет. С учетом предоставленного вычета положительный денежный поток государства за 2018-2019 годы составил более 111 млрд руб.

Символично, что 55-летний юбилей легендарного месторождения практически совпал с другой важной исторической вехой – добычей в Югре 12-миллиардной тонны нефти. Именно Самотлор открыл дорогу большой нефти Среднего Приобья, став мощным импульсом для индустриального развития региона. Вклад месторождения в добычу 12-миллиардной тонны югорской нефти составляет более 20 %.

Сегодня «Самотлорнефтегаз» - одно из основных добывающих предприятий НК «Роснефть» и самое крупное промышленное предприятие Нижневартовского региона. Площадь лицензионных участков более 3400 кв. км. В 2019 году добыча нефти составила 19,5 млн тонн.

Самотлорское месторождение расположено в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Размеры месторождения: 30 км с запада на восток и 50 км с юга на север. Текущие извлекаемые запасы составляют порядка 1 млрд т.

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