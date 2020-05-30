2020-05-30T20:28:14+03:00
Звезды

Звезде фильма "Москва слезам не верит" стало хуже после похорон мужа-режиссера

Актриса Наталья Вавилова тяжело переживает смерть Самвела Гаспарова
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"
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Звезда картины "Москва слезам не верит" Наталья Вавилова на днях похоронила супруга Самвела Гаспарова. 81-летний режиссер долго болел, а актриса, сыгравшая роль Александры в культовой картине Владимира Меньшова, ни на шаг не отходила от супруга.

Наталья Вавилова тяжело переживает смерть мужа-режиссера. По словам друга звездной семьи, Самвел Гаспаров долгое время сражался с тяжелым заболеванием, а потом заразился коронавирусом.

"Незадолго до смерти он лежал в больнице из-за проблем с желудком. У него была язва, пару месяцев назад сделали операцию. Судя по голосу, Самвел был в прекрасном настроении, готовился к выписке. Но пищевод вновь напомнил о себе… Явно горе произошло из-за этого!", - цитирует мужчину "СтарХит".

Гаспарова похоронили 29 мая на территории Еврейского кладбища в Москве. 61-летней вдове режиссера после похорон стало хуже. "Наташа сама сейчас плохо себя чувствует. К телефону не подходит. Она просто устала, ведь когда твой муж болеет не один год, это тяжело…", - разводят руками друзья в окружении пары.

Напомним, у супругов нет детей. В 1986 году во время съемок Вавилова упала с лошади. На момент трагедии она была беременна. Из-за серьезной травмы позвоночника ребенка спасти не удалось. Долгое время Наталья с супругом проживала в роскошном особняке на Рублевке, но в 2018 году отказались от недвижимости в элитном районе. Пара продала участок за 40 миллионов рублей и обосновалась в квартире на юго-западе Москвы. Также у Натальи есть трехкомнатная квартира в Болгарии на берегу моря, куда они ездили отдыхать каждое лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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