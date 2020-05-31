Число выздоровевших от коронавируса в России на 31 мая 2020 года составило 167 469 человек. Всего за минувшие стуки из медицинских учреждений страны были выписаны 8 212 пациентов по всей стране, они смогли пройти успешный курс лечения и полностью выздороветь от заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Среди инфицированных на территории России все еще остаются более 224 тысяч местных жителей. Только за минувшие сутки в стране появились 8 952 новых инфицированных, а общее число заражений с начала пандемии достигло отметки в 396 575.

Все больше людей по стране выздоравливает от коронавируса, однако пандемия еще не завершилась. При это некоторые страны уже начинаются отменять ограничения и открывать свои границы для путешественников. Как писал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом призвал специалистов обсудить вопрос возвращения к туризму. Страны, которые уже открыли туристические границы, условно можно разделить на две группы: те, для кого туризм является основой экономики, и те, где улучшилась эпидемиологическая обстановка. При этом вторая группа стран уже столкнулась с вновь увеличивающимся числом зараженных из-за иностранных гостей.

Российские ученые, тем временем, активно разрабатывают вакцину от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, насколько новая вакцина будет эффективна, и сможет ли инфекция с помощью мутаций приспособиться к ней, вновь заражая привитое население.

Эффективной вакцины еще нет, но в проект нового Кодекса об административных правонарушениях уже внесли штраф за отказ от вакцинации гражданами России из групп риска. Штраф составит семь тысяч рублей.

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