2020-05-30T15:53:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторая волна коронавируса придет в Россию одновременно с осенним гриппом

К этому времени будут завершены клинические испытания первой отечественной вакцины, заявил руководитель научного центра «Вектор» Ринат Максютов
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Сейчас, по данным ВОЗ, в стадии разработки в России находятся 8 вакцин-кандидатов.Сейчас, по данным ВОЗ, в стадии разработки в России находятся 8 вакцин-кандидатов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вторая волна коронавируса ожидается в России осенью, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1».

- Эта волна придет одновременно с подъемом гриппа, - сказала Анна Попова и подчеркнула, что из-за того, что два серьезных заболевания – грипп и COVID-19 могут совпасть по времени, вторая волна коронавируса может протекать тяжелее, чем весной.

- Абсолютно точно это заставляет нас торопиться с вакцинацией против гриппа уже в этом сезоне, - отметила глава Роспотребнадзора.

Сейчас, по данным ВОЗ, в стадии разработки в России находятся 8 вакцин-кандидатов. Перспективные вакцины разрабатываются в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», одна из них будет выпускаться в виде препарата для введения через нос.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна ПоповаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения – интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос, - рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1».

Сейчас вакцина находится на стадии доклинических испытаний, которые проводятся на низших приматах.

- Результаты, которые при этом получались, они моделируют эту инфекцию, как и у человека. Есть значительное количество бессимптомных случаев, то есть, когда вирус у приматов мы можем контролировать только по вирусоводелению, в мазке, с помощью метода ПЦР. Отдельные особи температурят, ну и в том числе мы используем рентгеновскую установку для контроля возможных изменений в легких, - рассказал Ринат Максютов.

Директор «Вектора» считает, что исследования первой вакцины центра планируется завершить в середине сентября, а клиническая стадия испытания эффективности и безопасности препарата должны начаться в конце июня – начале июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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