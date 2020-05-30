Вторая волна коронавируса придет в Россию одновременно с осенним гриппом

Вторая волна коронавируса ожидается в России осенью, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия-1».

- Эта волна придет одновременно с подъемом гриппа, - сказала Анна Попова и подчеркнула, что из-за того, что два серьезных заболевания – грипп и COVID-19 могут совпасть по времени, вторая волна коронавируса может протекать тяжелее, чем весной.

- Абсолютно точно это заставляет нас торопиться с вакцинацией против гриппа уже в этом сезоне, - отметила глава Роспотребнадзора.

Сейчас, по данным ВОЗ, в стадии разработки в России находятся 8 вакцин-кандидатов. Перспективные вакцины разрабатываются в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», одна из них будет выпускаться в виде препарата для введения через нос.

Глава Роспотребнадзора Анна ПоповаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения – интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос, - рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1».

Сейчас вакцина находится на стадии доклинических испытаний, которые проводятся на низших приматах.

- Результаты, которые при этом получались, они моделируют эту инфекцию, как и у человека. Есть значительное количество бессимптомных случаев, то есть, когда вирус у приматов мы можем контролировать только по вирусоводелению, в мазке, с помощью метода ПЦР. Отдельные особи температурят, ну и в том числе мы используем рентгеновскую установку для контроля возможных изменений в легких, - рассказал Ринат Максютов.

Директор «Вектора» считает, что исследования первой вакцины центра планируется завершить в середине сентября, а клиническая стадия испытания эффективности и безопасности препарата должны начаться в конце июня – начале июля.

КСТАТИ

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса. Но внедрению мешает антипрививочное лобби

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения рассказала о том, как идет работа над вакциной от COVID-19 (подробности)

В ТЕМУ

Академик Зверев рассказал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса

С какими подводными камнями разработчики могут столкнуться при создании вакцины (подробности)