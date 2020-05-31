США обвинили Россию в фальшивомонетничестве

Госдеп США не нумерует свои заявления, но тщательно перепроверяет цифры, в них представленные. Согласно последнему пресс-релизу внешнеполитического ведомства США, российский Гознак «напечатал купюры ливийских динаров, общий эквивалент которых равен одному миллиарду американских долларов».

Далее Госдеп развивает свои соображения: сделано это для того, чтобы подорвать ливийскую экономику. Точь-в-точь по сценарию гитлеровской Германии, попытавшейся завалить в своей время Британию и США поддельными фунтами и долларами.

В своих подсчетах Госдеп сослался на таможенные органы Мальты, задержавшей официально задекларированный груз, направленный российским Гознаком Центральному банку Ливии.

В сопроводительных документах груза никакой тайны нет. Указан даже контракт, согласно которому российская госкомпания исполнила заказ ливийского правительства. Более того, приложена копия контракта, подписанного в 2015 году уполномоченными лицами и предоплаченного ливийской стороной. Макеты и клише ливийских динаров различных номиналов были предоставлены Гознаку ливийским Центробанком. Обвинений со стороны Ливии в подложности контракта, а также брака купюр ни в Москву, ни в третейский суд не поступало.

С чего вдруг Соединенные Штаты, под протекторатом которых Ливийская Джамахирия никогда не находилась, стали вдруг обвинять Россию в подрыве ливанской экономики путем напечатания фальшивых денег? На что купились американские СМИ, опубликовавшие это сообщение под громкими заголовками?

Как известно, дьявол таится в деталях. Госдеп вовсе не обвиняет Россию в фальшивомонетничестве. Как выясняется из пресс-релиза, вина Гознака состоит лишь в том, что он исполнил заказ «нелегитимной параллельной организации», коей, по мнению внешнеполитического ведомства США, является иное ведомство, а не Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в столице страны, Триполи.

По чьему заказу Гознак печатал динары? По заказу Центрального банка Ливии. В чем противоречие? В специфике текущей ситуации в этой стране. В Ливии с 2015 года произошло немало событий, включая появление еще одного, теневого правительства, которое на международной арене поддерживают лишь США. У этого правительства тоже есть центробанк, который, правда, никогда не эмитировал ассигнации, но все равно делает вид, что курирует оборот ливийских динаров, дизайн которых был утвержден много лет назад.

«Фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления», - заявили в МИД Российской Федерации, ограничившись критикой лишь американских властей.

Возможно, российское внешнеполитическое ведомство чуть позже представит свои соображения по поводу законности действий правительства Мальты, вассально сообщившего об обнаружении легитимного груза из России в Вашингтон, а не Брюссель, являющегося официальной столицей Европейского Союза. Равно как будут представлены и доказательства того, что микроскопическое государство, расположенное на паре безжизненных островов в Средиземном море, давно и прочно строит свою экономику на перевалке сомнительных грузов и беженцев между Европой и Ливией, а также пополняя свой бюджет, выдавая за приличную мзду мальтийские паспорта иностранцам-коррупционерам.

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