Эксперт: «Фальшивые» отпечатала Россия деньги для Ливии или нет — определяет не госдеп, а её правительство

В разгар массовых беспорядков в США по случаю убийства полицейским темнокожего в Миннесоте — американские дипломаты сделали неожиданное заявление, переключившие внимание на внешнюю повестку.

29 мая на сайте госдепа появился краткий, но выразительный текст: «США приветствуют изъятие правительством Мальты 1,1 млрд динаров, изготовленных российским Гознаком для Ливии… Наплыв контрафактной [т.е. фальшивой — ред.] валюты российского происхождения в Ливию в последние годы подорвал её экономику».

При этом, по некоторым сведениям, Мальта (которая является перевалочным пунктом на пути в Ливию) арестовала данную партию наличных ещё в прошлом году, но известно об этом стало только сейчас. Ситуация осложняется тем, что в Ливии продолжается двоевластие: в Триполи заседает международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сараджем; однако бОльшая часть территории контролируется Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром. Последнего, как считаются, поддерживают определённые круги в России.

В свою очередь, Центробанк РФ утверждает, что купюры были «легитимными», а их изъятие — напротив, неправомерным. Корректно ли называть данные деньги «фальшивыми»? Об этом «КП» рассказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии — Семен Багдасаров:

— Многие малые страны, у которых нет таких мощностей, как у российского Гознака, заказывают у него печать наличных купюр, тут ситуация совершенно нормальная. «Фальшивые» деньги или нет — определять не Госдепу США, а правительству-заказчику, в данном случае — ливийскому. При этом до сих пор сложно понять, кто именно участвовал в этом заказе (или не возражал, чтобы деньги попали на его территорию): только Хафтар, или также Сараж, ПНС и Центральный банк Ливии в Триполи. До сих пор ни от кого претензий мы не слышали. А вот почему Госдеп США возмущается — понятно: за эту страну и её ресурсы продолжается борьба международных игроков (Ливия занимает девятое в мире место по разведанным запасам нефти, причём большинство залежей «чёрного золота» располагается на территориях, контролируемых ЛНА и Хафтаром — прим. ред.).