2020-05-31T10:43:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 31 мая 2020: 9 268 человек заболели за сутки

Оперштаб публикует свежие данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 31 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Оперштаб публикует свежие данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 31 мая 2020 годаОперштаб публикует свежие данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 31 мая 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Показатели по заболевшим коронавирусом в России снижались всю неделю, суточные цифры не превышали 9000 человек. А по данным на 31 мая, в России выявили 9268 заболевших COVID 2019 в 84 регионах. Всего в стране с начала пандемии выявлено уже более 405 тысяч заболевших.

- Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. К тому же определен круг лиц, с которыми они контактировали. Они будут также находиться под медицинским наблюдением, - рассказали в Роспотребнадзоре России.

Как уточнили в оперативном штабе, у 40,8% заболевших не было клинических проявлений болезни.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах: в Москве – 2595 человек, в Московской области - 757, Санкт-Петербурге – 369, Нижегородской области – 301, Свердловской области – 265, Ростовской - 178, Волгоградской – 158, Саратовской – 142, Архангельской – 137, Челябинской - 136.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 405 843 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 4414 человека. За весь период зафиксировано 4693 летальных исхода, выздоровели 171 883 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Под медицинским наблюдение в целом в России остаются на сегодняшний день 305 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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