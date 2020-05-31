Как я пережил коронавирус: 15 историй, которые помогут вам не заразиться или победить болезнь

Коронавирус оказался очень многоликим, и далеко не все вписывалось в стандартную, классическую картину течения заболевания. С помощью коллег из московской и региональных редакций мы разыскали людей выздоровевших и попросили их поделиться личными впечатлениями от встречи с болезнью века. Среди участников нашей фокус-группы были и простые люди и звезды, молодые и пожилые, обеспеченные и не очень (Covind-19 оказался очень демократичным в этом отношении - Ред). Фигурировали среди опрошенных журналисты “КП” и наши знакомые. Из большого круга участников опроса мы оставили 15 человек, ответы которых были наиболее показательными. Возможно, личный опыт людей, победивших коронавирус, поможет вам преодолеть страх болезни, подскажет, как ее избежать или пережить.

КОГО МЫ ОПРОСИЛИ

1. Валерий, 35 лет, фотограф, Челябинск.

2. Оксана Пушкина, 57 лет, депутат Госдумы, телеведущая, Москва.

3. Дмитрий, фельдшер «инфекционной» бригады скорой, Новосибирск:

4. Ульяна, 23 года, (коронавирус выявили на 9-м месяце беременности) Майкоп.

5. Олег, 42 года, журналист, Москва.

6. Елена, нейропсихолог, Новосибирск.

7. Лиза, 37 лет, репетитор английского языка, Москва.

8. Сергей, 34 года, режиссер, Тольятти.

9. Тельман, строитель Новосибирск.

10. Александр, 54 года, наладчик оборудования, Москва.

11. Наталья, 88 лет, пенсионерка, Челябинск.

12. Виктор, 32 года, управляющий фитнес-клубом, Москва.

13. Светлана, совладельца конно-спортивного комплекса в Ленинградской области.

14. Надежда Бабкина, 70 лет, народная артистка РФ, Москва.

15. Максим, 40 лет, инженер, Челябинск.

Коронавирус оказался очень многоликим, и далеко не все вписывалось в стандартную, классическую картину течения заболеванияФото: Иван МАКЕЕВ

КАКИМ ОБРАЗОМ ЗАРАЗИЛИСЬ?

Олег, 42 года, журналист, Москва:

Вирус подхватил в медицинском учреждении, когда возил маму на КТ. Там держали 6 часов. Людей было мало, но некоторые были заражены и уже знали это. Всех сажали в общую очередь. Возможности не контактировать с другими людьми не было. Выйти на улицу нельзя - не выпускали.

Лиза, 37 лет, репетитор английского языка, Москва:

Заболела после возвращения из Австрии. Подозреваю, что заразилась в самолете.

Валерий, 35 лет, фотограф, Челябинск:

Работал на Пасхальной службе в кафедральном соборе Челябинска, там более 10 человек потом оказались в больнице с подозрением на коронавирус. Covid-19 выявили у нескольких служителей церкви, операторов телеканала и у меня.

Дмитрий, фельдшер «инфекционной» бригады скорой, Новосибирск:

Заразился на работе. Нашу бригаду отправляли в марте к тем, кто вернулся из-за границы. Из оснащения тогда был только одноразовый халат хирургический, одноразовая обычная маска, очки, перчатки. Респиратора не было. Так я свозил в инфекционную больницу человек двадцать. И только у одной пациентки официально подтвердился диагноз. Это бабушка, вернулась из Таиланда, выяснилось, что у нее — положительный тест. 28 марта меня с моей девушкой увезли в инфекционную больницу, тест тоже дал положительный результат. А вот в больнице у врачей с экипировкой полный порядок: все ходят в противочумных костюмах, респираторах - в общем полный фарш!

Светлана, совладельца конно-спортивного комплекса в Ленинградской области:

Заразились во время отпуска в Египте, либо во время перелета домой.

Тельман, строитель Новосибирск:

Работал в Москве на стройке, когда вся эта история с коронавирусом началась, нас повезли домой на поезде. Вероятно, там и заразился. Никаких симптомов не было. Просто через несколько дней к нам пришел участковый врач, говорит - надо у вас взять анализы, как у приезжего. Я даже не знал, что нельзя было из дома выходить все эти дни.

Наталья, 88 лет, пенсионерка, Челябинск.

- С сентября никуда не выходила, потому что ноги больные. Вирус, скорее всего, с продуктами принесла дочка. Болезнь протекала очень тяжело. Я же кардиологическая — ишемия, стенокардия, думали не выживу. Несколько дней пришлось лежать в палате интенсивной терапии. Но обошлось.

Виктор, 32 года, управляющий фитнес-клубом, Москва:

Заразился от коллеги по работе, которая вернулась из Франции.

Какие первые признаки почувствовали? Насколько это было похоже на классическую симптоматику?

Надежда Бабкина, народная артистка РФ:

Стало плохо в один момент. У меня никогда не бывает температуры. Вдруг меряю – 39,5. Начинается «задых». Ни кашля, ничего больше не было.

Надежда БабкинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Олег, журналист:

Температура 38, обоняния не терял. Боли в мышцах спины и груди, крутило как в мясорубке все тело, можно было лежать только на боку. Кратковременная потеря сознания. Огромная слабость. Неспособность вообще что-либо делать. Полное нежелание принимать пищу. Отсутствие сна: засыпаешь на 40 минут, такое впечатление, что сутки прошли. Спать при этом хочется постоянно, от слабости. Все это длилось дней семь, потом почувствовал себя лучше.

Лиза, репетитор английского:

Болезнь была похожа на обычную простуду: температура от 37 до 38, боль в горле, ломота в теле. Из необычных симптомов – полная потеря обоняния. Температура держалась всего три дня. Вместе с ней пропали и симптомы.

Оксана Пушкина, Депутат Госдумы, телеведущая:

Сначала я даже не поняла, что заболела. День был дико сонный, болела голова, я без конца протирала глаза. Белки стали розовые... Думала, у меня аллергия на тушь, на косметику. И, конечно, слабость была, а так ничего особенного. Потом стало как-то очень нехорошо, начало “штормить”, болела кожа. Когда прошла КТ, узнала, что у меня 25% легких поражены.

Оксана ПушкинаФото: Евгения ГУСЕВА

Впечатления от опыта общения с врачами

Лиза, репетитор английского, Москва:

Врачи “скорой” приехали сразу после вызова. Госпитализацию не предлагали. Взяли тест на коронавирус. Дальнейшее общение с медиками проходило по телефону. Разные врачи звонили по 5-10 раз в день и задавали одни и те же вопросы про самочувствие. При этом никаких назначений не делали. Предлагали лечиться чаем, при температуре пить парацетамол.

Надежда Бабкина:

Позвонила в «Скорую», приехали через 20 минут. В «Скорой» улеглась на «лавку», тут же они мне кислород дали. В приемном отделении почему-то ноги отказали. Только что ходила, уже не хожу. Везли на каталке. Меня засунули в аппарат КТ, легкие посмотреть, потом говорят: «Быстрей в реанимацию!». Около 80% легких было поражено. Меня ввели в искусственную кому. Месяц провела в больнице, две недели в реанимации.

Елена, нейропсихолог, Новосибирск:

Медики боялись приходить на осмотр. Терапевт не пришел ни разу. Наверное, у них нет защиты. Сразу не госпитализировали, хоть и задыхалась. Когда приехала “скорая”, бригада была одета в защитные костюмы, купленные, как они сказали, за свой счет.

Виктор, управляющий фитнес-клубом:

Болел в легкой форме. Была невысокая температура - 37. Все лечение проходило по в формате телемедицины. Из рекомендаций – пить иван-чай, больше за 2 недели лечения никаких назначений не делали. После выписки по совету друзей сделал КТ легких. Исследование показало двустороннюю полисегментарную пневмонию. Я, честно говоря, в шоке: почему КТ легких не назначили врачи телемедицины? Дальнейшее лечение от пневмонии проходил в платном коммерческом центре. Назначили антибиотики. Последствий от болезни не осталось.

Максим, инженер, Челябинск:

Вызвал врача на дом, он поставил ОРВИ, выписал огромное количество лекарств и наказал прийти на прием в понедельник. В поликлинике пришлось отсидеть огромную очередь. Там померили кислород и отправили в срочном порядке на флюорографию. Как только стал известен результат, на меня одели три маски, стали обрабатывать помещение антисептиками. Врач расспрашивал, куда ездил, кого видел. Всех, кто рядом со мной сидел, закрыли в одном кабинете. Женщины заплакали. Мне тут же вызвали «скорую» и увезли в областную больницу. Сначала провел три мучительных дня в реанимации – дышал кислородом, антибиотики кололи. Даже вставать было нельзя – один врач разрешил побыть немного в вертикальном положении, так пришли его коллеги и пообещали привязать к кровати, чтобы я не выпрыгнул в окно с четвертого этажа.

Даже вставать было нельзяФото: Иван МАКЕЕВ

КАК ПРОТЕКАЛА БОЛЕЗНЬ?

Дмитрий, фельдшер «инфекционной» бригады скорой, Новосибирск:

Если бы не тест, я бы не понял, что болен. Только пару дней было немного тяжеловато дышать. Такое ощущение, как будто ты лежишь, а кот сидит на груди.

Сергей, 34 года, режиссер, Тольятти:

У врачей и медсестер огромная нагрузка. Одним из моих соседей по палате был умирающий старичок. Бедолага на тот момент 3 дня ничего не ел. Но лечащий врач при мне лично приходил и кормил деда с ложки. Старичок отказывался, но врач настойчиво выкармливал пациента. Это спасло деду жизнь. Он начал самостоятельно переворачиваться на бок. А потом и заговорил.

Тельман, строитель, Новосибирск:

Меня увезли в районную больницу, а скоро туда же доставили всю семью: у жены и сына тоже нашли COVID-19, а дочь привезли за компанию, потому что ее не с кем было дома оставить. Рисковать ей, вроде нечем - все это время жила с нами, больными, и не заразилась. Ни у кого из нас симптомов вообще не было, у жены - сахарный диабет, вроде как в группе риска, но она ничего не чувствовала. Мне вообще кажется, что мы не болели, но по тестам выходит обратное.

Ульяна, 23 года, Майкоп.

У меня коронавирус выявили на 9-м месяце беременности. От кого заразилась, не знаю. Болезнь протекала в легкой форме. Попала в инфекционку, когда ждала малыша, сильно перенервничала, роды начались раньше (на 35-й неделе). Малыш появился на свет здоровым. Уже после родов пришли результаты моего очередного теста, который оказался отрицательным.

Александр, 54 года, наладчик оборудования, Москва:

- Помимо приема лекарств я еще все время делал дыхательную гимнастику. Это физические упражнения, которые направлены на растягивание грудной клетки - взмахи руками, повороты, наклоны, глубокое дыхание. У нас еще воздушные шарики были и я их надувал. Тренировался.

Валерий, 35 лет, фотограф, Челябинск:

- Персонал в стационарах все время занят. Одна уборщица моет пол, вторая антисептиком обрабатывает тумбочки, подоконники. Третья ежедневно опрыскивает чем-то стены в палате, коридорчике, душе и туалете. В палате не было штор на окне. А солнце шпарило так, что я чуть не поджарился. Просил несколько раз принести занавеску: медсестрам некогда. Я вынес в коридор стул и устроил сидячую забастовку: не помогло. Потом раздобыл кусок ткани у одного из больных, прикрепил пеленку. Окна с горем пополам занавесили.

Оксана Пушкина:

- Самая неприятная процедура - по два укола в живот противотромбозного препарата. Утром и вечером. Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелено-черным.

Мы собрали 15 историй, которые помогут вам не заразиться или победить болезньФото: Иван МАКЕЕВ

ЗАБОЛЕЛИ ЛИ БЛИЗКИЕ? ЕСЛИ ВЫ БОЛЕЛИ ДОМА, ТО КАК ДОМОЧАДЦЫ ПРЕДОХРАНЯЛИСЬ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?

Александр, 54 года, наладчик оборудования, Москва:

- Компьютерная томография показала, что у меня коронавирус, а у жены его, слава богу, нет. У нее была небольшая температура, но ей поставили диагноз ОРЗ. Первые две недели мы провели в разных комнатах. Отдельно питались. Словом, всячески старались соблюдать изоляцию.

Лиза, репетитор английского языка:

Заболели муж и двое сыновей. У всех болезнь протекала, как обычная простуда.

Валерий, 35 лет, фотограф, Челябинск:

У меня жена и двое сыновей: старшему 12 лет, маленькому — год с небольшим. Старший попал в больницу, но коронавирус не подтвердился. У остальных тоже ничего не нашли. Квартиру нам пришли и обработали. Сейчас жена с младшим сыном живет в изоляции. Меня выписали, но пока приходится жить отдельно.

Светлана, совладельца конно-спортивного комплекса в Ленинградской области:

Я перенесла болезнь в легкой форме, болела дома, а муж Михаил, дочка и зять попали в больницу. Муж провел в стационаре 15 дней, зять – три недели, дочь – неделю. С нами на отдых ездили трое внуков 6, 9 и 10 лет, они контактировали с заболевшими взрослыми, но оставались здоровы.

С помощью коллег из московской и региональных редакций мы разыскали людей выздоровевших и попросили их поделиться личными впечатлениями от встречи с болезнью векаФото: Иван МАКЕЕВ

Остались ли после болезни какие-то последствия? О чем бы хотели рассказать после пережитого?

Олег, журналист:

Остались проблемы с дыханием, низкое давление, высокий пульс. Не лучшим образом работают «горячие линии»: туда трудно дозвониться. Если это удается - на вопросы ответить не могут. Разговаривают вежливо, но не обладают никакой информацией. В лучше случае говорят, что помочь ничем не могут, обращайтесь в свою поликлинику. Там тоже никто ничего не знает, отправляют по инстанциям. Получить хоть какую-то справку о болезни не удается уже на протяжении двух недель.

Лиза, репетитор:

Последствий не осталось. После болезни трижды сдавала донорскую плазму с антителами. Знаю, что так поступают многие. Советую переболевшим последовать этому примеру и стать донорами.

Александр, наладчик оборудования:

Никаких последствий, связанных со здоровьем, у меня нет. А вот на сердце тяжелый осадок из-за того, что нам с супругой выписали штрафы на 52 тысяч рублей. За нарушение режима самоизоляции. Хотя, естественно, за пределы своей квартиры не выходили, как было предписано. Уже почти две недели пытаемся добиться правды. По телефонам горячих линий только отмахиваются: как получите бумажные уведомления о штрафах и увидите, за что конкретно вас оштрафовали - сможете оспорить. Ждем, когда все бумаги придут. Трижды писали жалобы. Без ответа.

Светлана, совладельца конно-спортивного комплекса:

После болезни столкнулись с неожиданной реакцией друзей, которые не хотели больше с нами идти на контакт, потому что боялись заразиться и считали нас переносчиками. Некоторые знакомые не знали, что от коронавируса можно полностью излечиться