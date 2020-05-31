Стыковка корабля Илона Маска Crew Dragon с МКС 31 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту должен осуществить стыковку с Международной космической станции в воскресенье, 31 мая.

Стыковка корабля Илона Маска с МКС: прямая трансляция.Впервые за 10 лет астронавтов на Международную космическую станцию доставил не российский Союз , а американский комический корабль.

Как писал сайт kp.ru, старт шаттла состоялся в субботу, 30 мая. Это была вторая попытка отправится к МКС на космическом корабле Crew Dragon. Историческое событие должно было произойти 27 мая, но тогда помешала нелетная погода, которая остановила запуск за 16 минут и 54 секунды до старта, когда экипажу уже пожелал счастливого полета глава SpaceX Илон Маск.

После удачного старта Маск заявил, что человечество может гордиться Crew Dragon и назвал американский корабль великим достижением.

Роскосмос приветствовал успешный запуск пилотируемого корабля. В корпорации отметили важность наличия двух транспортных систем для доставки экипажей разных стран к МКС.

Напомним, что последние девять лет для американских астронавтов бронировали места на российских «Союзах», поэтому запуск космического корабля был для США практически делом чести, об этом сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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