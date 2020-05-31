Фломастеры, единороги и гигантские пирожные: Приложение Яндекс.Такси разрисовали ко Дню защиты детей

СКАЗОЧНЫЕ УЛИЦЫ

1 июня в День защиты детей всех пассажиров, кто отправится по делам на такси, ждет сюрприз. Зайдя в приложение Яндекс.Такси, вы его увидите глазами детей. Главный экран мобильного приложения превратился в забавные каракули с элементами сказки. На карте по улицам теперь передвигаются разрисованные автомобили, вокруг гуляют розовые единороги, а точка, обозначающая местоположение пользователя и вовсе превратилась в цветок.

Приложение теперь выглядит так, как будто его раскрасил ребенок. С машинами хорошенько поработали: колеса у авто перерисовали и обвели фломастерами, теперь они смотрят в разные стороны ровно так, как только ребенок может себе представить. Машинам подрисовали фары, а заодно оставили повсюду массу каракуль.

СЛАДОСТИ РАЗМЕРОМ С ГРУЗОВИК

На карте появились воображаемые кафе и кондитерские, их придумали сами дети. Например, есть «Желейный ресторан», в котором порции подают размером с грузовик. В меню мармеладные медвежата, негорький шоколад и торт из красного желе. В «Атом в тарелке» тоже нужно заглянуть. Здесь проводят опыты, эксперименты, еду даже можно растворять водой.

Доставку из Яндекс.Лавки теперь подсвечивают гигантские пирожные. Вспомните, а какими вы хотели, чтобы вкусняшки были в детстве. Если захотелось сладкого и весело провести время, можно заказать праздничный рецепт с продуктами и готовить всей семьей. В первый день лета это «Тропический тирамису с манго, карибским сиропом и фисташками». В отличие от машинок и воображаемых кафе, тирамису не нарисован фломастерами, все продукты натуральные и приезжают домой за 15 минут.

Позже в Яндекс.Лавке появятся новые наборы с рецептами для детей и взрослых.

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ДЕТИ ПОСЛЕ КАРАНТИНА

А еще в приложении появились истории детей о том, что после карантина они хотят поехать к друзьям и бабушке, прыгать на батутах, плавать в бассейне и играть в футбол. Родители делятся сценариями для детских праздников в самоизоляции. Для пользователей с подпиской в Яндекс.Плюсе опубликованы онлайн-курсы для детей, детские фильмы и сериалы.

Увидеть все это в мобильном приложении Яндекс.Такси можно будет только 31 мая и 1 июня.