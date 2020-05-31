2020-05-31T15:26:34+03:00
В мире

Трамп хочет вернуть Россию в «Большую семёрку» и собрать противников Китая

Эксперт объяснил «КП», надо ли Москве ехать на саммит, если ее пригласят
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Не всё может пойти так, как хочет Трамп.Не всё может пойти так, как хочет Трамп.Фото: REUTERS
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Через полторы недели, 10-12 июня, в американском Кемп-Девиде должен был пройти очередной ежегодный саммит ведущих западных стран. По нынешним временам — понятное дело, в формате лишь видеоконференции. Но президент США Дональд Трамп на правах хозяина встречи неожиданно предложил перенести слёт «Большой семёрки» на осень. И расширить состав участников.

— Я откладываю саммит, поскольку не чувствую, что G7 по-настоящему представляет то, что есть в мире. Это очень устаревшая группа стран, — в привычной прямолинейной манере объяснил магнат свое решение. — Хочу также позвать Россию, Австралию, Индию, Южную Корею.

До санкций 2014 года и обострения с Западом, надо сказать, наша страна в «Семёрку» уже входила. И называлось объединение тогда, соответственно, G8. А сейчас, выходит, G7+4=G11?

В чем причина такой перестройки самого влиятельного международного клуба, «Комсомолке» рассказала кандидат политических наук, доцент Департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета — Лариса Распутная:

— У США сейчас два международных фронта. Первый — конечно, Китай, который Белый дом обвиняет в «нечестной конкуренции» и «распространении коронавируса». Второй фронт, хотя и менее напряжённый, — Европа. Отношения со старыми союзниками из ЕС и НАТО осложняются (чего стоит новость о «жёстком телефонном разговоре» между Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, где тот уговаривал её отказаться от российско-немецкого газопровода «Северный поток-2»).

Поэтому для Вашингтона выгоднее разбавить старую «Семёрку» новыми игроками. Одни из них — друзья США, как Австралия; вторые — сателлиты, как Южная Корея, где расположены американские военные базы; третьи — нейтрально-доброжелательны, как Индия. Наконец, у всех есть те или иные противоречия с Китаем. В начале мая в Тибете между индийскими и китайскими пограничниками даже произошла вооружённая стычка; а ранее именно через австралийские СМИ вбрасывался «доклад спецслужб о причастности КНР к пандемии коронавируса».

Наконец, все приглашенные Трампом новички — государства с достаточно мощной промышленностью, изначальная идея, что «Большая семёрка — клуб индустриально развитых стран», не нарушается. Зато тем самым США смогут «уравновесить» европейских игроков и предложить саммиту собственную повестку, прежде всего, противостояние с Китаем.

Другое дело, не всё может пойти так, как хочет Трамп. Но если он официально (не только на словах) пригласит Россию — я не вижу причин, чтобы мы отказывались. Нам нужно поддерживать хорошие отношения со всеми игроками, и если нашей дружбы будут искать сразу и Вашингтон, и Пекин, тем лучше. Когда весь мир ослаблен из-за пандемии и карантина, любой диалог на подобных саммитах будет только на пользу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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