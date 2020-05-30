«Майдан» в США: штурм Белого дома, разгром штаб-квартиры CNN, поджоги полицейских грузовиков

Размеренное течение жизни на карантине в США неожиданно прервано. 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейские задержали местного жителя — темнокожего Джорджа Флойда. Формальная причина — он якобы оплатил пачку сигарет фальшивыми купюрами.

С парнем обошлись весьма жёстко: положили лицом на асфальт, один из полицейских (говоря политкорректно — «евроамериканец») прижал ногой шею Джорджа. Тот несколько минут жаловался, что не «может дышать», и умер (вероятно, от асфиксии). Трагедию снимали на камеру прохожие.

Убийство полицией афроамериканца вылилось в массовые беспорядкиФото: REUTERS

Всех четырёх копов, проводивших тот рейд, сразу уволили, началось расследование. Но «чёрный бунт, бессмысленный и беспощадный», было уже не остановить. Из миннеаполиса он быстро перекинулся в другие города восточных штатов.

В Нью-Йорке активисты в известном «нехорошем районе», Бруклине, захватили полицейский участок, разграбили пару торговых центров, подожгли полицейские грузовики.

В Нью-Йорке активисты в известном «нехорошем районе», Бруклине, захватили полицейский участокФото: REUTERS

В Атланте разгромили штаб-квартиру CNN. Этот телеканал имеет достаточно либеральную направленность, критикует Трампа, сочувствует «угнетённым меньшинствам». А тут такая ирония судьбы.

Фото: REUTERS В Атланте разгромили штаб-квартиру CNNФото: REUTERS

В Техасе попытались взять штурмом здание Верховного суда штата; в Вашингтоне — сам Белый дом. В обоих случаях спецназ отбил атаки. А вот штаб-квартиру Казначейства США им в духе украинского майдана даже удалось на время захватить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782162" frameborder="0"></iframe> В Миннеаполисе продолжаются беспорядки.Протестующие в американском Миннеаполисе разграбили и сожгли более 200 зданий в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

В первом центре бунта, Миннеаполисе, он тоже не спадает, погромщики пытаются захватить местный Капитолий. В округ введены дополнительные подразделения Национальной гвардии, пока что воцарилось стратегическое равновесие: силовики худо-бедно охраняют правительственные здания, но полностью подавить бунт не в силах.

Что дальше? Об этом «КП» рассказал политолог и эксперт по США Малек Дудаков:

— Похожие расовые бунты регулярно вспыхивали во второй срок предыдущего президента Барака Обамы (несмотря на то, что сам он являлся афроамериканцем). При Трампе такого не было, в первую очередь, в силу экономического роста, благодаря которому даже беднейшие слои общества — среди них, к сожалению, много темнокожих — стали лучше жить.

Размеренное течение жизни на карантине в США неожиданно прерваноФото: REUTERS

Но теперь из-за коронавируса почти 40 млн человек лишились работы, нарастает усталость, отчаяние и общая стрессовая ситуация из-за тотального карантина. Так что истинные причины протеста куда глубже одного бессудного убийства афроамериканца белым полицейским.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782173" frameborder="0"></iframe> Протесты в Окленде (штат Калифорния).

Президент Трамп, конечно, осудил бунт, но пока серьёзных мер не принимает, отдал всё на откуп местным властям. Тем более, штатом Миннесота, где всё началось, управляют его оппоненты из Демпартии. Но ситуация патовая: жёстко подавшись бунт — вырастет антирейтинг (в том числе среди афроамериканцев, чьи голоса будут ключевыми на предстоящих выборах); не подавишь — начнёт роптать уже ядерный электорат Трампа.

Протесты, хоть и с оговорками, поддерживают его противники во главе с кандидатом в президенты от «демократов» Джо Байденом; судя по всему, наряду с «короной», это станет центральной темой избирательной гонки. Так что на выборах в ноябре сойдутся две Америке: одна — воплощающая анархию, неповиновение и популистские лозунги, другая — Америка труда, спокойствия и порядка.

Пока можно предположить: бунт спадёт, как и предыдущие, наподобие волнений в Фергюсоне-2014 (так же начавшихся после убийства афроамерикаца полицейскими). С выходом из карантина и оживлением экономики люди смогут вернуться на работу, снова получить зарплату, «выдохнуть», и ситуация нормализуется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782172" frameborder="0"></iframe> Протест около штаб-квартиры полиции Далласа.

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