Евгений Ловчев: У Семина уже завтра может быть предложение от другого клуба

1 июня заканчивается контракт главного тренера Юрия Семина с «Локомотивом», который клуб продлевать не стал. И фактически уволил 73-летнего наставника, в то время, когда его команда идет на втором лигочемпионском месте в чемпионате России. "Комсомолка" поговорила с заслуженным мастером спорта и давним товарищем Семина Евгением Ловчевым.

- То, что Палыч пока молчит – понятно. Я сам был президентом мини-футбольного «Спартака» и знаю, как составляются контракты. Там есть пункт, по которому ты не можешь критиковать клуб, в котором работаешь. Если бы Семин начал сейчас что-то заявил, ему бы просто не заплатили деньги.

- Но все возмущены. Опять уволили знаменитого тренера, опять некрасиво. Это в традициях нашего или мирового футбола?

- У нас, к сожалению, если тебя хотят уволить, а ты не согласен с этим, всегда находят всякие варианты. Раньше такая же традиция была, можно сказать, с прощальными матчами или с увольнением футболистов, которые заканчивали.

Вспоминаю, как перед одной из игр «Спартака» на поле вывели Маслаченко, Хусаинова и Крутикова, которые уже закончили 3 – 4 года назад. Всех троих вывели. Мы разминаемся, мячик друг другу передаем, и они втроем перепасовываются. А потом объявляют: сегодня мы провожаем… Какие-то подарки им подарили, но настолько все это было скомкано и буднично, что мне их даже жалко стало. Но потом уже – с Яшиным, Федей Черенковым расстались по-человечески. Чуть-чуть хотя бы стали приближаться к нормальным европейским проводам.

Точно такая же история с увольнением тренеров. Мы видели, как того же Моуринью увольняли из «Манчестера», но шума какого-то не было. Все как-то делается правильно. Моуринью увольняют, потому что «Манчестер» играет плохо и находится ниже, чем должен был бы быть. А здесь мы прекрасно понимаем, что это какие-то местечковые дела, что Семин не склонил голову перед Кикнадзе (гендиректор «Локомотива», - Авт.), который напрямую разговаривает с министром, РЖД, предположим. И всем понятно, что это некрасивая история. И это при том, что Семин сделал команду, которая находится на втором месте. И тогда ты понимаешь, что это все некрасиво.

Более того, можно взять для примера вообще историю Семина и «Локомотива». Понятно, что именно этот «Локомотив» конкурентоспособный, заметный, это производная от того, когда руководить командой стали два человека – Филатов и Семин. Отсюда пошло.

Они сделали команду современную, с акциями. Но акции «размыли», а их, можно сказать, выгнали из клуба и обворовали. Это потом, когда Семин вернулся и опять стал в фаворе, они что-то ему вернули. И сейчас та же самая история. Всем это видно.

И когда Кикнадзе выходит и говорит на камеру, выглядит это смешно. И про то, что мы молодежь хотим задействовать. А кто ее задействовал? Именно Семин и задействовал. Мы недовольны какими-то результатами… Какие результаты? Он сделал команду опять чемпионом, Кубок очередной взял. Вообще-то из 16 трофеев, которые «Локомотив» выиграл, 12 они взяли с Семиным.

Я недавно видел маленькое интервью Семина, в котором он сказал, что самой главной проблемой сегодня являются руководители клубов, эти, с мешком денег, или те, которые могут этот мешок достать. Когда он работал тренером, он этого не говорил. И я с ним полностью согласен. Или он со мной согласен, ведь я говорю об этом давно. Они почему-то считают, что должны лезть в футбол, кого приглашать, какие составы ставить и т.д. Мне смешно, когда руководители РЖД начинают рассуждать не о новых вагонах и электричках, а о том – какой тренер, что он должен делать. Я в футболе провел всю жизнь, и даже не представляю, кто такой этот новый тренер, которого «Локомотив» приглашает.

- Семин вернется в футбол?

- Такой же вопрос задавали, когда его в прошлый раз уволили из «Локомотива». А потом он возглавил «Мордовию», которая была никакая. И они играли так, что 8-е место занимали. Семин будет востребован. 73 года – не мало, конечно, но он в форме держится. И в нем, самое главное, огонь есть. Вот футболисты поиграли и говорят: я все всем доказал. Понимаешь, мне некому и нечего доказывать. Я в этот момент думаю: все, этот парень закончился как футболист. С тренерами то же самое… Наверное, внутри думать можно, говорить – нельзя. Потому что каждый раз, выходя на поле, ты стараешься доказывать сопернику, зрителю, своей семье, что я могу, я сильнее. Как только ты сказал, что мне некому и нечего доказывать, и с этой мыслью выходишь, - все, ты закончился как футболист и как тренер. Сёма еще не все доказал.

- Может быть, завтра у Семина уже будет предложение из какого-нибудь клуба?

- Конечно, будет. Уже шел разговор, что с ним разговаривает тульский «Арсенал». Потом выясняется, что это не Тула, с ним разговаривал, а кто-то другой…

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