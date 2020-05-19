Евгений Ловчев: Семин для «Локомотива», как Фергюсон для «Манчестер Юнайтед»

После увольнения Юрия Семина из «Локомотива» (с ним не продлили контракт) фанаты ополчились на руководство клуба. Перед стадионом даже «похоронили» двух главных действующих лиц.

Сам же 73-летний наставник обещал обратиться к болельщикам после 31 мая, когда у него закончится договор с клубом.

Некоторые уже поспешили окончательно отправить Юрия Павловича на пенсию. Но с ними не согласен заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев, который знает Палыча более полувека и играл против него множество раз.

- Евгений Серафимович, как вы думаете, Семин будет еще тренировать? Мы ему недавно звонили, как нам показалось, он настроен положительно, он на самоизоляции, какие-то упражнения делает, поддерживает форму.

- Семин не выглядит старым стариком, у него есть запал. Более того, он человек принципиальный, который каждый раз, когда его увольняли, он возвращался и побеждал. Он обязательно будет востребован.

- Вы почти 10 лет играли против него. Какой он был игрок?

- Сема был костлявый и очень неуступчивый, такой боец на футбольном поле. Знаете, каждый тренер под себя подстраивает команду. Для меня совершенно очевидно, что «Локомотив» был подстроен под то, чтобы на футбольном поле были бойцы. Я просто вспоминаю одну историю, когда Самедов что-то не так сделал в единоборствах, и он потом Самедова не стал ставить. Я помню, как «Спартак» играл с «Локомотивом», и Рыбус убрал ногу. Потом Рыбус не играл игр 10. И тогда ты понимаешь, что эта команда основана на том, что там выходят люди, которые нигде не отступят, никому не уступят на поле, на характере воспитаны. И этот характер сплачивает их.

Вот посмотрите, как играет поляк Крыховяк! Это находка для нашего чемпионата, который показывает пример, как человек должен на футболе отдаваться. И не случайно он оказался именно в «Локомотиве». Когда я смотрю наших футболистов, они то здесь пешочком пойдут, то там. А этот человек воспитан так, что должен за 90 минут полностью на футбольном поле себя выложить. И вся команда такая. Семин, это его основа.

- И это все от Семина?

- Да, конечно, от его характера. Я даже больше скажу. Как-то я проводил юбилейный матч Галимзяна Хусаинова (по-моему, ему 65 лет было). На «Алмазе» был матч ветеранов «Спартака» и как бы бомонд (актеры, артисты, депутаты). Я позвонил Семину: Юр, у Хусаинова юбилей, как ты к тому, чтобы прийти, поздравить и сыграть там матч? Естественно, не за ветеранов «Спартака» (ветераны «Спартака» чуть моложе были). Я запомнил одну вещь. Вот он вышел. Казалось бы, играют депутаты, еще кто-то. Он вышел и играл в футбол, где надо, ставил жестко ногу и пр. Он выходил и хлестал всех и вся, честно говоря. Вот он такой.

- Будем и дальше болеть за Семина.

- Он и в этой ситуации с Кикнадзе и с Мещеряковым…

Для меня фигура Семина по значимости для клуба – как Фергюсон для «Манчестер Юнайтед». И когда я смотрю чемпионат Англии, камера все время выхватывает сэра Фергюсона. А то как с Семиным в «Локомотиве» расстались, для меня это просто неприлично.

- Как это в некоторых клубах у нас принято… Но Юрий Павлович ведь не собирается уходить из футбола?

- Да нет. Недавно у него был день рождения, я его поздравлял. Вот в этом Палыч. Он был немного в «Спартаке», три года, по-моему. Он дружил с компанией – Севидов, Рейнгольд. А несколько лет назад Юрка Севидов как обозреватель «Советского спорта» поехал на сборы с «Локомотивом». И там умер. И Семин все сделал, чтобы его оттуда вывезти сюда, потому что там какое-то время полиция не давала вывезти гроб. А потом Палыч мне позвонил и говорит: «Слушай, поезжай к моей жене и возьми деньги на похороны». Казалось бы, ну большие клубы, «Локомотив», «Спартак», где долгие годы играл Севидов, «Советский спорт», но Семин многое взял на себя.

И вот последний мой разговор, совсем недавно, с ним. Заканчиваем разговор, и он мне говорит: «Слушай (чего-то про Рейнгольда речь зашла), если памятник будут делать, я поучаствую обязательно». Он в этом весь - жесткий и требовательный в работе и внимательный к своим друзьям и товарищам.

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