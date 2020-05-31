Михаил Грушевский: Акинфеев шлет видео-приветы, и мой сын считает, что вратарь ЦСКА - его друг

Популярный 55-летний шоумен, сатирик и пародист, который удивительно узнаваемо имитировал всех руководителей нашей страны прошлого века - отец почти взрослой дочери и пятилетнего сына. Накануне 1 июня, Дня защиты детей, «КП» поинтересовалась у Михаила Яковлевича Грушевского его педагогическими успехами:

- Кто пошел в папу — дочь или сын?

- И Миша, и Дарья Грушевская, (которой, кстати, в июне исполнится 18), - они лучше меня во всех смыслах. Дочка обладает множеством талантов.

- Не пародийных?

- Нет! Даша и фотограф, и художник, и литератор. Она учится в Литературном институте. Я просто поражаюсь - тут гибридная история. Здесь и материнские таланты дочери передались - но преломлено и очень неожиданно. И еще она читает как подорванная. Она прочла больше, чем я за свои 55 лет.

- А пятилетний Миша?

- Что касается тезки-однофамильца Миши, которому только что исполнилось пять... Он точно лучше меня. Пусть пока его таланты и увлечения не очевидны, но что-то уже мне греет душу.

- Например, что?

- Он занимается в «Домисольке» — детском театре. Обожает петь. Но как для отца для меня важно - он вовремя полюбил футбол. ЦСКА и сборную России.

- Ну вы то армейский фанат с огромным стажем.

- Да, и для него главное, чтобы выиграл армейский клуб — ну и сборная страны тоже. И при том смотрит все виды спорта - баскетбол, теннис, хоккей. Не помню, когда он просил включить мультик — только спортом бредит.

- Жена ворчит?

- Жена шутит: ну, ты заполучил дружбана. Я пересказываю сыну, как ЦСКА выигрывал и забивал. Мишка утром просыпается и спрашивает: папа, тебе снился футбол? И я сочиняю матчи, которые мне приснились. Вот сам я таким не был. Хотя помню, что полюбил футбол в 7 лет. И в 1972-м году полюбил хоккей. А Мишка уже в свои 5 лет все знает и про хоккей, и про футбол. И Игорь Акинфеев присылает ему видео-приветы. Мишка считает, что вратарь ЦСКА и сборной его друг.

- Но вообще на отца похож сильно?

- У него невероятно голубые глаза. Я никогда таким похвастаться не мог. Был кучерявым все свои детские годы, а Мишка с какой-то львиной гривой - девчонки штабелями падают.

- Раскованный?

- Мы жили с огромным количеством условностей и ограничений. Нельзя было выделяться. А сегодня дети растут в абсолютно раскованной среде. У Мишки сейчас легомания, его комната забита Лего. Машины, вертолеты, танки, железная дорога.

- Мелкую моторику развиваете?

- У меня нервов не хватит мелкие детальки состыковать, даже три детальки не соединю. Просто психоз начнется. А он часами готов сидеть. И никто ему не нужен. И счастлив до неприличия, собирая эти конструкции.

- Карантин чему помешал?

- Ну даже сейчас условиях чертова карантина, ты все равно покупаешь для ребенка много чего — дети так обаятельны, что хрен им откажешь. И соблазны избыточные, и великое детское счастье. Я помню, что в первом классе принес в школу машинки, которые мне отчим подарил. И раздал ребятам. И тот мне сказал, что этого делать нельзя. Я вынужден был собирать их по одноклассникам к своему позору. Все дико расстроились. Наши родители не могли себе позволить себе море этих детских шалостей — а сегодня такое возможно. Невзирая ни на что…

- Ну вот что у него сейчас есть, чего не было у вас?

- У Мишки каждый субботу, в том числе в эту, на завтрак мороженое — чего никогда не было у меня.

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