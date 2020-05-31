Ни разу не была на могиле: лишенная наследства дочь Успенского не может простить покойного отца

Скандальные откровения об авторе сказок о любимом малышами Чебурашке не стихают который день. После инициативы Российской государственной детской библиотеки присвоить литературной премии "Большая сказка" имя Эдуарда Успенского его единственная родная дочь Татьяна (кроме нее, писатель воспитывал еще двух приемных) выступила с открытым письмом, обвинив отца в домашнем насилии.

- Он страдал от алкоголизма и был адептом секты Столбуна, в чьи методы входило избиение детей. При этом на людях разыгрывал показную идиллию, к приезду телевизионных групп в дом Успенского приглашались внуки, которые должны были изображать счастливую семью великого писателя, - отметила 52-летняя Татьяна, для которой детские переживания до сих пор не забылись.

Кроме того, дочь писателя отправилась по ток-шоу, где обнародовала шокирующие подробности обращения отца с ее больной раком матерью матерью. Однако, многие считают, что на такие откровения дочь Успенского решилась вовсе не из-за его жестокости. Мол, в женщине говорит обида и желание поквитаться с покойным отцом, который после смерти не оставил ей ни копейки из своего богатого наследства. Двухэтажный дом в Подмосковье на 1200 "квадратов", особняк на Рублевке, две квартиры в Москве, элитную недвижимость в Анапе и авторские гонорары - все, что нажил, писатель оставил своей второй жене Елене Борисовне, которая в последние годы помогала ему бороться с онкологией.

Тем временем, как выяснилось в программе "Ты не поверишь!", за два неполных года со дня смерти Эдуарда Успенского его родная дочь ни разу не появилась на могиле отца. Одна только мысль об этом вызывает у Татьяны бурю протеста.

- Я не пойду к нему, не хочу. У меня поважнее есть дела, - заявила несостоявшаяся наследница писателя. - Знаете, у моего сына болят колени, ему нужны уколы. Но дедушка вообще ничем не интересовался. Наверное, если бы ребенку хоть что-то досталось из его наследства, он смог хотя бы ко врачу обратиться. Но мой отец использовал внука как попугайчика - фотографировался с ним, а сам заставлял его убираться дома, чистить клетки... Попользовался ребенком и потом ничего ему не оставил.

Лишенная наследства дочь Успенского не может простить покойного отца

Дочь Успенского в ее ненависти к отцу поддержал детский писатель Валентин Постников, знакомый с Татьяной с детства - именно он помог подруге составить то самое открытое письмо.

- Он дочь избивал, выгонял на мороз... Человек 20 лет состоял в секте, где лечился от алкоголизма - ну как его именем можно называть детскую премию? Я много раз видел, как он ее оскорблял. И едва она начинала говорить об отце, у нее дрожал голос, она заикалась. Он отдал ее в школу для трудных подростков, потом на два года засунул в секту, издевался... Она говорила: "Это не отец, это исчадие ада. Он чудовище", - заявил Постников в эфире "Ты не поверишь!".

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