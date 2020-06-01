6 самых популярных мифов о смартфонах, которыми люди делятся в интернете

Некоторое время назад Рунет всколыхнула публикация под заголовком “Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи”, которую лихорадочно перепечатали многие СМИ. В публикации перечислялись лайфхаки, которые к современным смартфонам не имеют ровным счетом никакого отношения. Однако, этот сюжет непостижимым образом оказался в топе Яндекса. И мы поняли, что даже у представителей цифрового поколения есть определенный дефицит пользовательского образования, который нелишним будет восполнить. В связи с этим “Комсомолка” решила разобрать распространенные мифы и лайфхаки, которыми в Сети морочат голову владельцам смартфонов. А помог нам в этом Александр Побыванец, главный редактор сайта Wylsa.com.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Миф №1:

Нельзя оставлять телефон на зарядке всю ночь, это может негативно отразиться на его работе. Необходимо оперативно снимать с зарядки телефон, как только индикатор батареи показывает 100 процентов.

Комментарий эксперта:

- Это миф, который возник во времена первых кнопочных телефонов и почему-то жив до сих пор. Любой современный смартфон совершенно спокойно может лежать на зарядке всю ночь - с ним ничего не случится. Там установлен контроллер заряда, который следит за состоянием батареи и не дает ей заряжаться, когда она заполнена. Плюс разрабатываются специальные циклы, когда батарея заряжается в два приема: на первом этапе она достаточно быстро заряжается на 80 процентов, а дальше до максимальной емкости заполняется медленнее. Телефон сам адаптируется под режим жизни владельца, он знает, что вы, допустим, обычно встаете с 8-9 утра и к этому времени будет полностью заряжен. Такая медленная зарядка помогает продлить срок службы батареи. Но надо учитывать, что аккумулятор рассчитан в среднем на цикл в 1000 перезарядок, это 3-4 года использования. А как показывает статистика продаж, люди обновляют телефоны в среднем один раз в 1,5-2 года, что вполне вписывается в эту схему.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Миф №2:

Смартфон надо перезагружать раз в сутки, чтобы не тормозил.

Комментарий эксперта:

- Если вы пользуетесь старым маломощным телефоном на Android, где процессоры быстро поедают оперативную память, то программы, открытые в фоновом режиме, могут подтормаживать работу. Самое разумное в таком случае - закрыть эти приложения вручную. Но можно пойти другим путем и перезагрузить телефон, тогда эти программы тоже закроются одним махом. Вот единственный смысл, который я вижу в этом “лайфхаке”. Но это займет у вас лишнее время, пока устройство будет перезагружаться и, естественно, не может радикально повлиять на работу устройства.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Миф №3:

На рынке появились телефоны с быстрой зарядкой, но есть убеждение, что быстрая зарядка убивает аккумуляторы и такой гаджет служит не так долго по сравнению со стандартным смартфоном.

Комментарий эксперта:

- Недавно китайский производитель OPPA действительно заявил, что метод сверхбыстрой зарядки влияет на время работы устройства. “Убивает аккумуляторы” - это слишком сильно сказано, но батарейка все-таки изнашивается. Но нужно понимать, что речь идет о таком форсированном режиме, когда телефон полностью заряжается за 40-50 минут. Если говорить о более щадящих способах, когда батарейка заряжается часа за полтора, то здесь особого вреда для аккумуляторов нет. Тут важен, конечно, пользовательский опыт. Лично я за полтора года использования устройства на быстрой зарядке, не замечал, чтобы износ батарейки был выше, чем на устройствах со стандартной зарядкой. Надо понимать, что необходимо пользоваться качественными аксессуарами для зарядки смартфона. Многие предубеждения рождаются на основе того, что люди покупают поддельное устройство, а потом удивляются, что с телефоном что-то пошло не так.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Миф №4:

Не стоит доводить телефон до полной зарядки и до полного разряжения, это также приводит к быстрому износу аккумулятора. Оптимальным является поддержание заряда в диапазоне 30-80%, это может вдвое увеличить число полных циклов заряда-разряда.

Комментарий эксперта:

- Это такой же дремучий миф, как и убеждение, что нельзя оставлять телефон заряжаться на всю ночь. С точки зрения физики с батарейкой ровным счетом ничего не случиться, даже если разрядить ее в ноль. Конечно, когда заряд упадет ниже 10-15 процентов, телефон начинает экономить энергию и процессор может подтормаживать. Понятно, что в таком случае надо зарядить телефон, но бывают случае, когда человеку необходимо оставаться на связи. К роковым последствиям это не приведет.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Миф №5:

Для уменьшения воздействия электромагнитного излучения на организм нельзя класть смартфон под подушку, а в во время бодрствования необходимо пользоваться гарнитурой.

Комментарий эксперта:

- Смартфон испускает излучение, как и любое устройство с электромагнитными волнами. Класть его под подушку или нет - каждый решает сам. Но надо отдавать себе отчет, что мы окружены электроникой: дома у нас есть Wi-Fi и микроволновки, на улице нас окружают вышки сотовой связи. Поэтому изолировать себя от электромагнитного излучения невозможно. Простой пример: вы живете в квартире, где плохая связь, я, в частности, живу в такой. У меня плохо ловит телефон и, чтобы поймать сигнал, телефон врубает передатчик на полную мощность. И здесь не важно, лежит ли телефон у меня под подушкой или где-то еще, но он работает на всю катушку, пытаясь подключиться к сотовой сети. Вредно электромагнитное излучение или нет - у ученых нет единого мнения на этот счет. Но все производители сертифицируют свои устройства и каждый смартфон должен соответствовать стандартам по уровню излучения. Если устройство опасно, оно не будет допущено к эксплуатации. Утверждать, что говорить по телефону без гарнитуры это плохо - тоже нельзя. Хотя бы потому что гарнитура подключается к Bluetooth и там тоже есть беспроводной сигнал.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Миф №6:

Производитель специально закладывает в гаджеты минимальный запас мощности и надежности, чтобы пользователи почаще покупали новые смартфоны.

Комментарий эксперта:

- Средний срок службы смартфона составляет около трех лет, по крайней мере так чаще всего пишут производители. Естественно, это вовсе не означает, что через три года телефон сломается или у него откажут все функции и люди получат плохо работающее устройство. Хотя известны случаи, когда с выходом новых прошивок старые смартфоны, которые работали быстро, вдруг стали работать медленно. В частности у Apple была такая история, когда с компанией судились владельцы старых телефонов и корпорация согласилась выплатить компенсации на сумму до полумиллиона долларов. Но Apple объясняла, что злого умысла не было: таким способом инженеры просто пытались продлить срок службы аккумуляторов на старых устройствах. Но тяжба привела к тому что у людей появилась свобода выбора - включать функцию по оптимизации работы или нет. Дело в том, что смартфон становится расходной вещью, нет смысла его использовать долгие годы или передавать в наследство детям, как это было со швейцарскими часами. Постоянно появляются новые программы и сервисы, они тестируются с прицелом на новые модели. Обычно они мощнее, чем старые, соответственно, для “ветеранов” работать с новыми программами более тяжелая задача. Но если вы покупали топовый смартфон, то он и через 3-4 будет работать быстро, а если приобрели недорогой телефон, то могут быть проблемы. Но это будет связано с особенностями самого аппарата, а не с желанием производителя испортить ранее приобретенное устройство.