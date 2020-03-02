Apple готова выплатить до 500 млн долларов истцам за умышленное замедление старых моделей iPhone
Компания Apple согласилась выплатить до 500 миллионов долларов владельцам старых моделей iPhone, которые не довольны тем, что компания умышленно замедляла работу их устройств с целью подтолкнуть потребителей к покупке новых.
Как агентство Reuters, в соответствии с данными урегулирования группового иска Apple должна выплатить по 25 долларов за iPhone. Общая сумма выплат должна будет составить не менее 310 и не более 500 миллионов долларов.
Проект мирового соглашения требует одобрения окружного судьи в городе Сан-Хосе в штате Калифорния Эдварда Давилы, сумма выплат за смартфон может быть скорректирована.
Ранее ряд пользователей iPhone заявили, что производительность их смартфонов снизилась после обновления программного обеспечения, и связали это с желанием компании повысить продажи новых моделей. В свою очередь Apple объясняла замедление работы перепадами температур.
Напомним, в начале февраля из-за умышленное замедление старых моделей iPhone американскую компанию оштрафовали на 25 миллионов евро. Штраф наложило агентство по надзору за конкуренцией и мошенничеством Франции DGCCRF.
ИСТОЧНИК KP.RU