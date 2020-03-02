Apple готова выплатить до 500 млн долларов истцам за умышленное замедление старых моделей iPhone

2 Март 2020 2020-03-02T21:17:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания Apple согласилась выплатить до 500 миллионов долларов владельцам старых моделей iPhone, которые не довольны тем, что компания умышленно замедляла работу их устройств с целью подтолкнуть потребителей к покупке новых.

Как агентство Reuters, в соответствии с данными урегулирования группового иска Apple должна выплатить по 25 долларов за iPhone. Общая сумма выплат должна будет составить не менее 310 и не более 500 миллионов долларов.

Проект мирового соглашения требует одобрения окружного судьи в городе Сан-Хосе в штате Калифорния Эдварда Давилы, сумма выплат за смартфон может быть скорректирована.

Ранее ряд пользователей iPhone заявили, что производительность их смартфонов снизилась после обновления программного обеспечения, и связали это с желанием компании повысить продажи новых моделей. В свою очередь Apple объясняла замедление работы перепадами температур.

Напомним, в начале февраля из-за умышленное замедление старых моделей iPhone американскую компанию оштрафовали на 25 миллионов евро. Штраф наложило агентство по надзору за конкуренцией и мошенничеством Франции DGCCRF.

ИСТОЧНИК KP.RU