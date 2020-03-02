2020-03-02T21:17:31+03:00
В мире

Apple готова выплатить до 500 млн долларов истцам за умышленное замедление старых моделей iPhone

Компания должна выплатить истцам по 25 долларов за смартфон
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Apple готова выплатить до 500 млн долларов истцам за замедление старых моделей iPhoneApple готова выплатить до 500 млн долларов истцам за замедление старых моделей iPhoneФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Компания Apple согласилась выплатить до 500 миллионов долларов владельцам старых моделей iPhone, которые не довольны тем, что компания умышленно замедляла работу их устройств с целью подтолкнуть потребителей к покупке новых.

Как агентство Reuters, в соответствии с данными урегулирования группового иска Apple должна выплатить по 25 долларов за iPhone. Общая сумма выплат должна будет составить не менее 310 и не более 500 миллионов долларов.

Проект мирового соглашения требует одобрения окружного судьи в городе Сан-Хосе в штате Калифорния Эдварда Давилы, сумма выплат за смартфон может быть скорректирована.

Ранее ряд пользователей iPhone заявили, что производительность их смартфонов снизилась после обновления программного обеспечения, и связали это с желанием компании повысить продажи новых моделей. В свою очередь Apple объясняла замедление работы перепадами температур.

Напомним, в начале февраля из-за умышленное замедление старых моделей iPhone американскую компанию оштрафовали на 25 миллионов евро. Штраф наложило агентство по надзору за конкуренцией и мошенничеством Франции DGCCRF.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россияне смогут переоформить на год итальянские визы, выданные на период с марта по май
В Госдуму внесли законопроект об изменении условий выплаты пособий сиротам
Apple готова выплатить до 500 млн долларов истцам за умышленное замедление старых моделей iPhone
Число жертв коронавируса в Италии возросло до 52
Поправки Путина в Конституцию закрепляют МРОТ не ниже величины прожиточного минимума
Собянин рассказал о мерах профилактики коронавирусной инфекции в Москве
США исключили из санкционных списков две российские компании
В Раде заявили о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Муж блогера ответил на предупреждения доставщика сухого льда, что «бассейн с подогревом, и он все знает»
Путин поручил разработать закон о нормах русского языка для чиновников
Поправка Путина в Конституцию предлагает запретить отчуждение российских территорий
Путин внес поправку об упоминании Бога в Конституции
Путин внёс на рассмотрение поправку в Конституцию о признании брака союзом мужчины и женщины
МВД РФ предлагает ограничить продажу алкоголя в поездах
«Вам руки не подам»: немецкий министр побоялся пожать руку Меркель из-за коронавируса
Риелтор назвал популярные способы мошенничеств с недвижимостью
Поступившие в Госдуму поправки президента к Конституции занимают 24 страницы