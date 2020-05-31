2020-05-31T20:43:49+03:00
Звезды

Последий разговор: Ирина Алферова встречалась с умирающим Абдуловым

Актриса впервые раскрыла неизвестные детали о бывшем мужем
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ирина Алферова прожила с Александром Абдуловым 17 летИрина Алферова прожила с Александром Абдуловым 17 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ирина Алферова крайне редко появляется на публике. В отличие от своих коллег, первая красавица советского кино не ходит по ток-шоу и не раздает интервью. Однако в память об умершем супруге Александре Абдулове актриса решилась на откровение.

Ирина Алферова прожила с Александром Абдуловым 17 лет. Они считались одной из самых красивых пар советского кино. 69-летняя Ирина Ивановна никогда не скрывала, что тяжело переживала развод со вторым мужем. Но больше всего ей запомнилась последняя встреча и разговор с умирающим артистом.

Тогда актер уже был смертельно болен, сильно изменился внешне. "Я верила, что он поправится, он был очень энергичным. Он очень долго рассказывал мне о своих планах, когда мы увиделись в Кремле", - разоткровенничалась Алферова в документальном фильме "Александр Абдулов. Жизнь на большой скорости".

Ранее актриса рассказывала, как ей удалось пережить развод. "Я в совершенно разобранном состоянии была, вся тряслась - раздавленное существо. Жизнь моя потерпела крах, я абсолютно не знала, как строить ее дальше. Человек, который был со мной, закрыл за собой дверь и в другую жизнь ушел, а я осталась. Ощущение того, что все у тебя полностью разрушено, что построенные тобою дом, быт, отношения по частям рассыпаются, для человека губительно. Я чувствовала себя стоящей на краю бездны". - делилась она.

Сейчас актриса не держит зла на Александра Гавриловича. Ирина Ивановна вспоминает о бывшем муже с уважением и никогда не говорит о нем плохо. "Свои романы Саша скрывал очень тщательно, скрывать их ему помогали и многие друзья. Если бы я узнала о реальном случае, то ушла бы сразу же. Я ни за что Сашу не осуждаю, ему была нужна не жена, а заботливая нянька. Обиды на него нет", - говорила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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