Главный онколог Минздрава Андрей Каприн: Во время эпидемии мы стали оперировать больше онкобольных

О том, как работает сейчас онкослужба и на что могут рассчитывать пациенты, мы поговорили с главным онкологом Минздрава России, руководителем Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России Андреем Каприным. В первой части интервью академик РАН и практикующий врач-онколог рассказал о том, какие меры поддержки для пациентов были введены с начала эпидемии, почему перед госпитализацией обязательно нужен тест на Ковид и при каких видах рака заражение коронавирусом наиболее опасно.

ЖДЕМ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СКРИНИНГОВ

- Эпидемиологи говорят, что ситуация с распространением коронавируса у нас сейчас стабилизируется. В то же время из-за эпидемии пришлось приостановить диспансеризацию, включая обследования на рак. Часть людей просто боится сейчас пойти обследоваться, даже если есть подозрения и конкретные жалобы — чтобы не заразиться коронавирусом. Как это все может повлиять в дальнейшем на заболеваемость и смертность от онкологических болезней?

- Ситуация действительно стабилизируется. Мы видим это, в том числе, по количеству пациентов, поступающих в наш филиал, перепрофилированный под Ковид. Количество прибывающих больных уменьшается. При этом к нам попадают наиболее тяжелые пациенты, в первую очередь с сочетанием Ковид и онкологических заболеваний.

В то же время объективно на время эпидемии в большинстве стран мира приостанавливаются скрининговые программы (обследования на рак. - Ред.) и диспансерное наблюдение. Соответственно, когда эти программы возобновятся после некоторого перерыва, мы увидим рост числа выявляемых заболеваний. В том числе, увы, с запущенными стадиями. Но нужно принять этот крест, его невозможно избежать. Потом, уверен, мы выйдем на плато и в ходе скринингов снова начнут превалировать случаи 1 — 2-й стадии.

Какой будет рост числа больных с запущенными стадиями и, соответственно, рост показателя смертности, зависит от того, когда мы восстановим скрининговые программы.

ОПЕРАЦИЙ СТАЛО ДАЖЕ БОЛЬШЕ

- Известно, что переносились многие плановые операции. Онкологию это затронуло?

- Специальное постановление Правительства России предусмотрело, что пациентам с рядом заболеваний, включая онкологические, медпомощь должна оказываться в полном объеме без каких бы то ни было переносов и ограничений. Поэтому мы продолжали и продолжаем оказывать помощь нашим больным в штатном режиме. Объем помощи полностью сохранен.

В том числе мы сохранили количество операций. И даже увеличили его. Оперируем сейчас в 3 — 4 смены. Я хочу поблагодарить наших врачей и медсестер, которые после своих смен остаются на дополнительные. Потому что увеличить количество персонала сейчас невозможно — медработники задействуются для борьбы с Ковид-инфекцией. Наш медперсонал в таких условиях взял на себя повышенную нагрузку. В первом квартале 2019 года только в одном из наших филиалов было проведено 3 879 операций, а в первом квартале 2020-го — на 400 операций больше.

Та же самая нагрузка легла и на лучевую терапию, и на химиотерапию, проводимую в стационарах. Так что мы продолжаем нести трудовую вахту, чтобы обеспечить всех наших пациентов необходимой онкологической помощью.

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Фото предоставлены пресс-службой НМИЦ радиологии

УНИКАЛЬНОЕ СПАСЕНИЕ

- Вы могли бы рассказать о наиболее сложных, уникальных операциях, которые были проведены в это практически военное время, в условиях эпидемии?

- К нам в центр, который мне доверена честь возглавлять, поступают самые сложные пациенты со всей страны. Недавно была проведена уникальная операция молодой женщине из Мордовии. У нее были жалобы на объемное образование в животе и области промежности. Опухоль была настолько огромной, что привела к пролапсу, опущению внутренних органов, буквально их «выпадению» в промежность. Новообразование очень быстро росло. Обследование по месту жительства показало, что в опухолевый процесс оказались вовлечены почти все внутренние органы, почки, крупные сосуды, питающие печень, селезенку, поджелудочную железу. На момент обращения к нам эта опухоль достигла гигантских размеров: от диафрагмы до полости малого таза, заняла всю брюшную полость. Больная была обречена на гибель.

Мы взялись за этот тяжелый операционный случай, связанный с высоким риском потери любого из перечисленных органов. Операция длилась более 12 часов. Была удалена сама опухоль, частично некоторые органы. В то же время в ходе операции была проведена аутотрансплантация почки - группа трансплантологов провела изъятие почки, ее очищение от опухолевых масс, и «чистая» собственная почка снова была трансплантирована в организм. Это редчайшая операция. Я очень благодарен всему коллективу, реаниматологам, медсестрам, которые несли колоссальную нагрузку. 12 часов даже просто выстоять трудно, а здесь еще такое хирургическое напряжение. Сейчас пациентка готовится к выписке, мы надеемся, что она теперь избавлена от сложнейшей жизнеугрожающей проблемы.

ЧТОБЫ ВОВРЕМЯ «ПОЙМАТЬ» РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- Андрей Дмитриевич, известно, что на базе вашего центра открылся Национальный центр онкологии репродуктивных органов. Чем там могут помочь женщинам?

- Мы разработали особый подход к диагностике рака молочной железы, который лидирует среди онкологических заболеваний у женщин. Сам Центр онкологи репродуктивных органов развернут на базе поликлиники МНИОИ им.П.А. Герцена – одного из филиалов .

В нем мы применяем так называемый мультимодальный подход к диагностике рака молочной железы. В течение первого визита в клинику пациентке проводится полный цикл необходимых диагностических мероприятий: маммография, УЗИ и биопсия. Все это позволяет буквально в один день поставить диагноз. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. Запись на нее идет по телефону контактного центра 8 495 150 11 22.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА — МОЩНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ РАКА

- Расскажите: как работают телемедицинские консультации?

- Для онкологической службы это по-настоящему серьезное оружие против рака. Мы давно пользуемся этими методиками. Каждый вторник и пятницу в течение уже 5 лет мы проводим межрегиональные конференции с курируемыми регионами, где ведем разбор сложных клинических случаев, до 60 регионов выходят к нам на связь.

Консультации идут в режиме «врач-врач» через специальную платформу, которая гарантирует защиту данных пациента. Чтобы получить консультацию ведущих специалистов страны, пациенту нужно обратиться к своему лечащему онкологу, который может по телефону связаться со специалистами нашего центра и оставить заявку на консультацию. Мы назначаем дату и время телеконсультации, как правило, в срок 1- 2 дня. И пациент получает второе мнение по плану лечения своего заболевания, не выезжая из региона.

С начала эпидемии количество таких обращений в наш центр выросло в разы. Сейчас мы проводим до нескольких десятков таких консультаций в день. Поэтому призываем наших пациентов и наших докторов в регионах не стесняться. Для нас это тоже важная и интересная школа, мы проводим разборы сложных клинических случаев в присутствии наших молодых онкологов, которые учатся в ходе таких консультаций.

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