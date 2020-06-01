Bloomberg: Россия в полтора раза увеличивает расходы на здравоохранение

Национальный план восстановления экономики России, который сегодня, 1 июня, должен быть представлен правительством президенту, предполагает расходы в 8,7 трлн рублей за два года. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, государство должно потратить 2,5 трлн рублей в виде экономических стимулов уже в этом году. Будут предложены новые льготные кредиты и новые налоговые льготы.

Кроме того, расходы на здравоохранение в 2020 году вырастут на 50% по сравнению с утвержденным бюджетом. 100 млрд рублей направят на различные программы профессионального переобучения в этом году.

«Учитывая, что часть мер поддержки относится к 2021 году, эффект от анонсированного экономического стимулирования может быть ограничен размером 1-1,5% ВВП», - цитирует издание экономиста московского офиса Bank of America Владимира Осаковского.

Bloomberg называет скромными меры поддержки российской экономики. Издание оценивает их в 3,8% ВВП (вопреки утверждениям официальных властей, что они составляют 10% ВВП). Для примера: Чехия на выход из кризиса тратит 17,7% ВВП, Польша – 7,6% ВВП, ЮАР – 7,2% ВВП.

«Оказавшись под двойным ударом экономического падения из-за карантина и снижения госдоходов от нефти, Кремль не спешит открывать свои копилки слишком быстро. Хотя цена на нефть стала восстанавливаться, стоимость российской марки «Юралс» все еще значительно ниже $42 за баррель – цены, которая заложена в бюджет этого года», - замечают американские аналитики.

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