2020-06-01T13:29:07+03:00
Общество

Как будем ходить в кафе: полтора метра между столиками и только целые чашки

Обнародованы обновленные условия, на которых смогут открыться заведения общепита
Елена ОДИНЦОВА
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Роспотребнадзор обновил рекомендации, на основе которых можно будет открывать кафе и рестораны.Роспотребнадзор обновил рекомендации, на основе которых можно будет открывать кафе и рестораны.Фото: Shutterstock
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Роспотребнадзор обновил рекомендации, на основе которых можно будет открывать кафе и рестораны. Требования немного видоизменились — работать смогут не только маленькие кафешки, а любые.

Поначалу в документе разрешалось на первом этапе открыть только заведения площадью не более 50 квадратных метров и с числом посетителей не более 10 одновременно. И с расстоянием между столиками не более метра. Ограничения по площади вызвали бурю чувств у рестораторов: владельцы просторных заведений несут сейчас несравнимо большие убытки, которые никакой доставкой по домам готовых блюд не отбить.

В новой версии рекомендаций, которую ведомство в понедельник представило журналистам, пункта о площади кафе или ресторана нет. Что же осталось?

- Расстояние между столиками - не менее 1,5 метра (а не метр, как предполагалось сначала). Но от идеи устанавливать между столиками прозрачные перегородки отказались.

- При входе в кафе должны иметься дозаторы с антисептиками или антисептические салфетки.

- У персонала перед началом рабочего дня должны будут измерять температуру и выяснять, не было ли у них контактов с заболевшими. На работе все сотрудники должны быть в масках. Для клиентов маска не обязательна, если в регионе нет обязательного масочного режима.

- Вся посуда должна тщательно обрабатываться дезинфицирующими средствами. Если нет возможности дезинфицировать посуду, надо использовать разовую. Нельзя использовать тарелки и чашки с трещинами, сколами и прочими повреждениями.

Начнут открываться заведения в разных регионах по-разному. Отмашку должны дать региональные власти.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Шахматной рассадки в самолетах не будет

Роспотребнадзор отказался и от требования рассаживать пассажиров в салоне самолета в шахматном порядке и заполнять салоны не более чем на 50%. Авиакомпании заявили, что при таком раскладе им придется резко повысить стоимость билетов, - и вообще в современных самолетах установлены мощные системы фильтрации воздуха, которые гораздо эффективнее снижают риск заражения, чем особая рассадка.

Требование к пассажирам быть в масках и соблюдать при посадке социальную дистанцию остается.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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