Как будем ходить в кафе: полтора метра между столиками и только целые чашки
Роспотребнадзор обновил рекомендации, на основе которых можно будет открывать кафе и рестораны. Требования немного видоизменились — работать смогут не только маленькие кафешки, а любые.
Поначалу в документе разрешалось на первом этапе открыть только заведения площадью не более 50 квадратных метров и с числом посетителей не более 10 одновременно. И с расстоянием между столиками не более метра. Ограничения по площади вызвали бурю чувств у рестораторов: владельцы просторных заведений несут сейчас несравнимо большие убытки, которые никакой доставкой по домам готовых блюд не отбить.
В новой версии рекомендаций, которую ведомство в понедельник представило журналистам, пункта о площади кафе или ресторана нет. Что же осталось?
- Расстояние между столиками - не менее 1,5 метра (а не метр, как предполагалось сначала). Но от идеи устанавливать между столиками прозрачные перегородки отказались.
- При входе в кафе должны иметься дозаторы с антисептиками или антисептические салфетки.
- У персонала перед началом рабочего дня должны будут измерять температуру и выяснять, не было ли у них контактов с заболевшими. На работе все сотрудники должны быть в масках. Для клиентов маска не обязательна, если в регионе нет обязательного масочного режима.
- Вся посуда должна тщательно обрабатываться дезинфицирующими средствами. Если нет возможности дезинфицировать посуду, надо использовать разовую. Нельзя использовать тарелки и чашки с трещинами, сколами и прочими повреждениями.
Начнут открываться заведения в разных регионах по-разному. Отмашку должны дать региональные власти.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Шахматной рассадки в самолетах не будет
Роспотребнадзор отказался и от требования рассаживать пассажиров в салоне самолета в шахматном порядке и заполнять салоны не более чем на 50%. Авиакомпании заявили, что при таком раскладе им придется резко повысить стоимость билетов, - и вообще в современных самолетах установлены мощные системы фильтрации воздуха, которые гораздо эффективнее снижают риск заражения, чем особая рассадка.
Требование к пассажирам быть в масках и соблюдать при посадке социальную дистанцию остается.
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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