Сначала несколько клиентов, потом банкеты: Кафе и рестораны будут открывать постепенно
В Роспотребнадзоре составили рекомендации по снятию ограничений с общепита
Кафе и рестораны будут открывать постепенноФото: Евгения ГУСЕВА
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий общепита при рисках коронавируса, которые предусматривают поэтапную отмену ограничений.
Ведомство предлагает в начале выхода из самоизоляции разрешить работать кафе и ресторанам площадью меньше 50 кв.м., где не более не более чем на 10 человек, то есть 5 столов на 1-2 человека. Банкеты запрещены. Расстояние между столами 1 метр. Одноразовая посуда или дезинфекция многоразовой.
ИСТОЧНИК KP.RU