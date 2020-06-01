В России стартуют клинические испытания двух первых вакцин от коронавируса

В июне должны начаться клинические исследования двух первых вакцин от коронавируса. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании у премьера Михаила Мишустина. По его словам, вакцины разрабатываются российским фармкомпаниями «Биокад» и «Генериум» вместе с ведущими научными организациями Минздрава и Роспотребнадзора.

Мантуров также рассказал, что Минпромторг предлагает сформировать резерв средств индивидуальной защиты, тестов на коронавирус, лекарств и медицинского оборудования.

- Практически по всей номенклатуре для борьбы с коронавирусом у нас обеспечен текущий внутренний спрос. В связи с этим мы считаем возможным приступить к формированию постоянно оборачиваемого резерва средств индивидуальной защиты, это касается также и тестов, и лекарств, медицинского оборудования на случай обострения биологической ситуации, - сказал Мантуров.

Глава Минпромторга также анонсировал дальнейшее снижение цен на маски. Это связано с увеличением их производства в России. По данным Минпромторга, сейчас в России производится более 9 миллионов масок в сутки. По словам Мантурова, цены на маски по сравнению с апрелем уже упали втрое.

- Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50-55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей, - сказал Мантуров. По его словам, цены и дальше продолжат снижаться.

- К июлю мы прирастем по суточному производству медицинских масок еще примерно на 4 млн штук за счет запуска новых линий, - рассказал Мантуров.

По его словам, та же ситуация и с защитными костюмами.

- В пик спроса стоимость за один иностранный одноразовый костюм доходила до 6 тысяч рублей. Нарастив собственное производство мы смогли сбить этот спекулятивный ажиотаж. Сейчас российский одноразовый костюм уже можно купить за 850 рублей, - сказал Мантуров.