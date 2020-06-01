«Как вам удается сохранять такую форму?»: Путин поздравил Анну Кузнецову с рождением седьмого ребенка

- Помашите ручками, - попросил Владимир Путин многодетные семьи, с которыми вышел на видеосвязь в честь Дня защиты детей.

С разных экранов замахали руками большие, маленькие и совсем маленькие дети из семей, награжденных орденом «Родительская слава».

- Одной из добрых традиций этого праздника в нашей стране стала церемония вручения орденов «Родительская слава». И обещаю вам, эта церемония обязательно состоится в торжественной обстановке и в присутствии всех членов ваших дружных семей, - сказал Путин. - Это произойдёт, разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты, и поездка в Москву, культурная программа, которая уже подготовлена специально для вас, станут полностью безопасны.

Главной героиней дня стала детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая не только представила президенту свой ежегодный доклад, но и буквально накануне праздника родила сына.

- Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна, с рождением седьмого ребёнка, - обратился к ней Путин. - От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России.

Президент поинтересовался, когда Кузнецова родила, и был удивлен, узнав, что 28 мая.

- Совсем недавно! - поразился Путин. - Как вам удается сохранять такую форму?

- Он здесь рядышком, меня поддерживает, - ответила Кузнецова, имея ввиду новорожденного сына. - Дети дают силы.

Как выяснилось, в детский праздник превращаются не только очные церемонии награждения. Сидевшие у себя дома малыши оставались сами собой, да и Путин тоже.

Пока глава семьи Калмыковых из Ростовской области рассказывал президенту про виды на мед в этом году, 3-летний Вася активно передавал главе государства свои приветы. Путин в ответ послал мальчику воздушный поцелуй.

Анатолий Лещов из Сибири предложил президенту ввести награду не только для многодетных семей, но и для их соседей.

- Они столько от нас терпят! - сказал папа восьми детей. - Они через стенку или рядом. Мы ночью кричим, плачем, стучим. Для нас это жизнь, радость, а им немножко грустно от этого.

- Нужна награда всем, кто рядом с вами, - отреагировал Путин. - За терпение, понимание и поддержку.