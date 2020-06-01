2020-06-01T15:54:45+03:00
Общество

«Комсомолка. Просто о добром»: История россиянки, удочерившей девочку, которой требовалась пересадка печени, стала лучше в мае

В июне мы продолжаем конкурс среди НКО на лучшую публикацию о добре
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
История Кати и Сашеньки не оставила равнодушными наших читателейИстория Кати и Сашеньки не оставила равнодушными наших читателейФото: из личного архива
Изменить размер текста:

"КП" объявляет победителя конкурса «Комсомолка. Просто о добром» в мае. Им стала история маленькой Саши, которую нам прислал Благотворительный фонд "Жизнь как чудо".

Статья Елены Копосовой «Теперь бороться станет легче»: Россиянка удочерила 11-месячную сироту, которой жизненно необходима была пересадка печени вышла на сайте kp.ru 15 мая.

В ней рассказывается история девочки Саши. Малышке из калининградского специализированного дома ребёнка была необходима операция по пересадке печени - от этого зависела ее жизнь. Обычно за жизнь тяжелобольных детей сражаются мамы и папы, ищут все возможности для лечения, а их поддержка придает сил и смелости крохе. Но Саша боролась совсем одна. Из своих 11 месяцев жизни 9 девочка провела в больницах.

А потом Саше повезло. Историю о сборе средств на операцию на сайте фонда “Жизнь как чудо” прочитала Екатерина Демидова. И поняла - нельзя оставлять кроху одну в чужих больничных стенах. Так у Саши появились мама, папа и целых три старших брата. А вскоре для девочки нашелся и донор печени.

Мы хотим, чтобы о таких добрых историях узнавало как можно больше читателей. Поэтому мы продолжаем наш конкурс среди некоммерческих организаций на лучшую публикацию «Комсомолка. Просто о добром» и дальше. Ждем материалы о вашей работе, истории ваших подопечных, рассказы волонтеров. Лучшие мы публикуем в разделе "Доброволец" на сайте kp.ru.

А первого числа каждого месяца на сайте kp.ru мы называем лучший с указанием НКО и фамилии героя-создателя и отмечаем виртуальным знаком качества!

В конце 2020 года по итогам конкурса «Комсомолка. Просто о добром» мы выберем три самых лучших статьи, пригласим в редакцию авторов и вручим грамоты!

ВАЖНО

Мы ждем именно уникальные тексты - истории волонтеров или благополучателей, интервью, личные дневники, репортажи.

Присылайте свои материалы с фото на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Названа дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК: голосование по поправкам в Конституцию может длиться 7 дней
Названа оптимальная дата голосования по поправкам в Конституцию РФ
Жена Илона Маска выставила на аукцион свою душу
Пособия домохозяйкам стоит выдавать только во время пандемии, считает депутат Ганзя
Участники беспорядков в США открыли огонь по сотрудникам полиции: два человека убиты
Требования Роспотребнадзора могут повлиять на стоимость отдыха
В Израиле арестовали преступную группу, занимавшуюся продажей в сексуальное рабство россиянок
Эксперт спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Зачем детям нужно делать прививки, объяснил иммунолог
Песков рассказал об отсутствии диалога России с Украиной и Грузией
НАТО модернизирует станцию "Глобус 3", чтобы следить за внутренними районами России
Россиянам, частично оплачивающим алименты, грозит уголовная ответственность
Путин поздравил россиян с Днем защиты детей
В Минпросвещения планируют разрешить школьникам проводить выпускные в очном формате
Суд по делу об убийстве Джорджа Флойда перенесли на 8 июня
Косачев об обвинениях России: Американская машина фейковых новостей, пыхтя и перхая, разразилась действом
Цены на медицинские маски в России упали с 55 до 18 рублей
Путин поздравил с днем рождения заразившегося коронавирусом премьера Армении
В 19 регионах России начали снимать блокировку по коронавирусу
«Это уникальный опыт»: Дмитрий Медведев подвел итоги предварительного голосования «Единой России»
Сбой в работе интернет-сервисов "Сбербанка" зафиксировали пользователи
Путин поручил Минздраву возобновить плановую медпомощь населению
Песков о беспорядках в США: Москва никогда не вмешивалась в американские дела и не собирается
Кремль: Границы России для иностранцев пока открывать не будут
В МИД считают заявления о причастности России к беспорядкам в США "грязными методами и манипуляцией"
В Москве открылись торговые центры, но посетителей там практически нет
В правительстве не поддержали законопроект о выплатах домохозяйкам
Оплачивать ипотеку маткапиталом разрешат без участия банков