«Комсомолка. Просто о добром»: История россиянки, удочерившей девочку, которой требовалась пересадка печени, стала лучше в мае

"КП" объявляет победителя конкурса «Комсомолка. Просто о добром» в мае. Им стала история маленькой Саши, которую нам прислал Благотворительный фонд "Жизнь как чудо".

Статья Елены Копосовой «Теперь бороться станет легче»: Россиянка удочерила 11-месячную сироту, которой жизненно необходима была пересадка печени вышла на сайте kp.ru 15 мая.

В ней рассказывается история девочки Саши. Малышке из калининградского специализированного дома ребёнка была необходима операция по пересадке печени - от этого зависела ее жизнь. Обычно за жизнь тяжелобольных детей сражаются мамы и папы, ищут все возможности для лечения, а их поддержка придает сил и смелости крохе. Но Саша боролась совсем одна. Из своих 11 месяцев жизни 9 девочка провела в больницах.

А потом Саше повезло. Историю о сборе средств на операцию на сайте фонда “Жизнь как чудо” прочитала Екатерина Демидова. И поняла - нельзя оставлять кроху одну в чужих больничных стенах. Так у Саши появились мама, папа и целых три старших брата. А вскоре для девочки нашелся и донор печени.

Мы хотим, чтобы о таких добрых историях узнавало как можно больше читателей. Поэтому мы продолжаем наш конкурс среди некоммерческих организаций на лучшую публикацию «Комсомолка. Просто о добром» и дальше. Ждем материалы о вашей работе, истории ваших подопечных, рассказы волонтеров. Лучшие мы публикуем в разделе "Доброволец" на сайте kp.ru.

А первого числа каждого месяца на сайте kp.ru мы называем лучший с указанием НКО и фамилии героя-создателя и отмечаем виртуальным знаком качества!

В конце 2020 года по итогам конкурса «Комсомолка. Просто о добром» мы выберем три самых лучших статьи, пригласим в редакцию авторов и вручим грамоты!

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