«Она задыхалась и не могла молиться». Священник рассказал о визитах к больным в «красную зону»

Мы знаем о подвигах врачей, которые в это страшное время не вылезают из коронавирусных палат. Мы наслышаны о труде продавцов в магазинах и аптеках, которые не бросили свою работу и вкалывают у прилавков и касс. Но есть герои, которые остались за кадром. Это я про священников. Тут надо объясниться. Смысл православия — не в свечках и записках. Главное для верующего — участвовать в таинстве причастия. Ну, это когда мы принимаем кровь и плоть Христа.

Чтобы не пугать народ, батюшка решил надевать защиту прямо у входной двери.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И вот батюшки ходят по домам и причащают православных. Тут не обошлось без трудностей. К больным коронавирусом попасть практически невозможно. Нужно собрать тонну бумаг и разрешений. Всего в Москве к инфицированным допускают лишь 18 священников.

Один из этих пастырей этой «святой бригады» — отец Василий Гелеван. Мой давний друг. Сейчас он мотается от одной больницы к другой. Надев спецзащиту, заходит в самые жуткие места. Их называют «красной зоной».

Отец Василий рассказал о страхах и мучениях, которые переживают инфицированные.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Первая подготовка, думаю, психологическая, - рассказывает мне батюшка. - Если человек готов внутренне, тогда можно уже о чем-то говорить. И когда мы заходим в «красную зону», делаем то, что всегда делали: исповедуем, соборуем, причащаем. Только в специальной защите. Конечно, полностью все это соответствует нормативу. У нас на каждого есть на каждый отдельный раз комплект. Он включает в себя вот этот вот балахон, очки, бахилы, перчатки две и растворы – спирт и хлоровый. Ну, одеться у нас занимает приблизительно минут десять-пятнадцать.

Причащать приходится и на дому. Сначала «облачаться» отец Василий пробовал прямо у дверей подъезда. Но тут же вокруг собирались зеваки: «Ой, а у нас есть больные? А сколько?» Чтобы не пугать народ, батюшка решил надевать защиту прямо у входной двери.

Всего в Москве к инфицированным допускают лишь 18 священников.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- С нами всегда есть волонтер, которая поможет корректно надеть, а, главное, снять правильно уже инфицированную одежду. Потом что касается снять, здесь мы снимаем. Потом мы утилизируем. У нас в больнице есть специальный контейнер, куда мы, все священники, свозим желтые пакеты на утилизацию, - сказал он.

Батюшка рассказал, как первый раз зашел в квартиру к больной коронавирусом женщине.

- Она уже несколько недель находится на самоизоляции. У нее легкая форма заболевания, но я бы не назвал ее легкой, - отметил он. - Врачам видней, конечно, кого госпитализировать, кого нет. Но когда я пришел, она даже на ногах не могла стоять. Просто она не могла читать, молиться, она задыхалась. Поэтому она сидела, я прочитал все нужные молитвы, поисповедовал ее, пособоровал и причастил. Там был такой психологический трудный момент. Это был мой первый день. Я еще немного робел. И врачи не знают правильно, сколько живет этот вирус, как это утилизировать. И перед входной дверью я встретил такую картину. Замочная скважина была законопачена белой ватой. Я сначала подумал, что наша человеколюбивая болящая так заботится о своих соседях. Все оказалось проще: она законопатила еще задолго до вируса. Потому что там сосед курил, им дым попадал в дверь.

Один из пастырей этой «святой бригады» — отец Василий Гелеван.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отец Василий рассказал о страхах и мучениях, которые переживают инфицированные.

- Она одна. Вся больная. И самое главное, что она не может причаститься. У нее тоже течет жизнь, происходит какие-то внутренние душевные процессы: и уныние, и печаль, и ропот, и беспомощность. И вот отсюда рождается вот такая вот тоска. И ей очень важно, чтобы кто-то пришел поучаствовал. Ладно, просто по-человечески, пришел бы ее и обнял бы, постоял рядом. А здесь еще и таинство принес. Принес, причастил, поисповедовал ее. Для верующего человека нет ничего важнее.

Просто всегда ставишь себя на место вот такого человека. Что ты будешь так нуждаться. Причастие - это великое утешение. И ради этого стоит жить, ради этого стоит надеть на себя этот халат, прийти и утешить. Нужным быть кому-то в трудную минуту, вот что значит – настоящий, верный друг, - поделился батюшка.

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