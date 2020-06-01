Хочется больше звезд, способных собрать стадионы, уровня Земфиры, БИ-2, “Руки ВВерх!” и Little Big

Этой весной российский, да и мировой шоу-бизнес лихорадит от эпидемии коронавируса и ограничительных мер по всему земному шару. Пустые концертные залы, отмена гастрольных туров и полная неопределённость. При этом социальные сети и другие интернет-площадки переполнены прямыми эфирами звёзд на самые разные темы — голоса знаменитостей “на удалёнке” доносятся буквально из каждого утюга.

Временем новых возможностей называет сегодняшний день Роман Емельянов, генеральный продюсер “Нового Радио”. Недавно станция открыла приём анкет на участие в третьем сезоне всероссийского конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг». За первый месяц о своем участии в конкурсе заявили более 3000 музкантов со всей России, при том что организаторы будут проводить онлайн-кастинг до сентября. Оценивать одарённость дебютантов будут Дима Билан, Артик из дуэта Artik & Asti, Ёлка, Filatov & Karas, Мари Краймбрери, ST, Bahh Tee, ELMAN и другие известные артисты и признанные эксперты шоу-бизнеса. В интервью “Комсомолке” Роман Емельянов рассказал, зачем сейчас нужно ещё одно шоу талантов, насколько сильно изменилась индустрия развлечений под воздействием новой реальности и существует ли эффективное лекарство от музыкальной графомании.

Роман Емельянов и Дима Билан оценивают выступление участников "Музыкастинга".

— Как уменьшить количество музыкального мусора в нашем шоу-бизнесе?

— Буду достаточно банальным и правдивым, музыкальный мусор — отражение уровня культуры в нашей стране. Всё идёт от образования. Вкус появляется вследствие чтения глубоких по смыслу книг, прослушивания хорошей музыки: от классики до рока. Не хочется никого винить, и, прежде всего, как в басне, нужно обратиться к себе, начать с себя. Но очевидно, что сегодня всё чаще выходят песни низкого качества с примитивными глупыми текстами ещё и потому, что многие исполнители ориентируются на сиюминутный результат, рейтинг, дешёвый эпатаж и получение бабла. Спрос рождает предложение, а если миллионы людей не обладают тонким вкусом, то откуда взяться потребности в качественном продукте? Вкус нужно формировать. И это задача всей музыкальной индустрии и государства в целом.

Участники конкурса "Музыкастинг 2.0".

— Как конкурсы для начинающих исполнителей, в том числе “Музыкастинг” на “Новом Радио”, могут изменить ситуацию к лучшему? Чем этот проект отличается от других подобных?

— Конкурсов для молодых исполнителей в России и мире много, но главная беда большинства из них в том, что они не созданы для самой индустрии, самих артистов. Это шоу чистой воды, где самое важное — взаимоотношения между участниками, звёздными наставниками, скандалы, интриги, расследования и внутренняя кухня, искусственно созданные на съёмочной площадке драмы. Как правило, в основе этих конкурсов лежит исполнение чужих песен, победитель заранее определен, а все остальные — лишь фон, на котором он выигрышно смотрится. У “Музыкастинга” другой принцип — артист представлен как автор-исполнитель, а не как караоке-певец, который перепевает хиты Уитни Хьюстон и Селин Дион. На этом проекте участники выступают со своим неповторимым, индивидуальным материалом, ведь наша главная цель — найти самобытных, ярких и харизматичных музыкантов. От этих качеств в дальнейшем будет зависеть накал борьбы, яркость шоу, которые нам, конечно, тоже очень-очень интересны.

Третий сезон “Музыкастинга” мы открываем вместе с нашими партнёрами - лейблом Zhara Music, который связан именно с молодёжной музыкой: хип-хопом и так называемым кальян-рэпом, и с ВКонтакте, самой крупной и популярной социальной сетью в России. Мы договорились на берегу, что в качестве призов победителю конкурса достанется самое необходимое для начала реальной карьеры. Начинающий артист подпишет контракт с лейблом. Сразу скажу, что это не кабальный договор, где исполнитель получает 2% от прибыли, а продюсер — 98%, и срок действия соглашения 2000 лет. Контракт заключается только на выпуск сингла, дальше музыкант сам будет определять свою судьбу. Также победителю достанутся ротация на радио и съемка видеоклипа. Остальное будет зависеть от него самого.

— Кого из артистов и почему вы решили пригласить в жюри «Музыкастинга»?

— Окончательный список экспертов формируется, но уже сейчас свое участие подтвердили Дима Билан, Ёлка, Арктик из дуэта Artik & Asti и ещё многих других артистов, которые являются ярчайшими профессионалами и, одновременно с этим, адекватными людьми, что немаловажно. Мы всегда получаем огромный кайф от сотрудничества с ними. В третьем сезоне в жюри конкурса войдут и новые звёздные судьи — артисты ST, ELMAN и Bahh Tee. Все они в прямом эфире на “Новом Радио” смогут помочь конкурсантам своими советами и выберут победителя проекта.

— За первую неделю приёма заявок на сайт “Музыкастинга” отправили в 6 раз больше анкет и демозаписей, чем за такое же время в прошлом году. Чем обусловлен сейчас настолько высокий интерес у молодых исполнителей к конкурсу?

— Напрашивается очевидный ответ, что это связано с самоизоляцией, коронавирусом и карантином, потому что людям дома делать нечего, и поэтому они шлют заявки на разные конкурсы, нужно ведь как-то себя занимать и пытаться продвинуться в своём увлечении. Но, думаю, это далеко не главная причина. Честность, непредвзятость, открытость, прозрачность — все эти характеристики соответствуют проекту. Это очень важно для молодых артистов, которые наелись всякого картона и видят, как решаются судьбы во многих телевизионных и радийных конкурсах. Начинающие музыканты не хотят быть использованными в качестве массовки для главного героя, который определен за кулисами шоу заранее. Предыдущие годы доказали состоятельность “Музыкастинга”, и он приобрёл достаточно высокий авторитет. Сарафанное радио у проекта хорошее. Чтобы не быть голословным, приведу в пример Асию, победительницу второго сезона. Талантливая исполнительница родом из Кемеровской области в мае выпустила релиз на лейбле Warner Music Russia “Пепел и дым”, песня сейчас находится в горячей ротации на “Новом Радио” и набирает популярность на других медиаплощадках.

Роман Емельянов и Асия, победительницей "Музыкастинга" 2019 года.

— Каких артистов, на ваш взгляд, не хватает современному отечественному шоу-бизнесу и каких героев вы хотели бы найти на “Музыкастинге” — тех, кто будет вписываться в сегодняшнюю индустрию или тех, кто будет выбиваться из неё?

— Моё субъективное мнение — сейчас форма стала важнее содержания: манера исполнения, флёр от видеоклипов и прочее. Как раз на “Музыкастинге” мы хотим вернуть музыке душу. Да, у нас есть звёзды, способные собирать стадионы: Земфира, “Руки ВВерх!”, БИ-2, Баста и Little Big, взявшие недавно статуэтку на премии “Новое Радио AWARDS” и, к сожалению, не доехавшие до “Евровидения”. Но этого катастрофически мало для такой большой страны, как наша! Я понимаю, что клонировать никого нельзя и повторить их успех невозможно, они уникальны. Я говорю лишь о появлении нового самобытного не просто артиста, но и героя нашего времени. Здорово, если победитель окажется ещё и автором своих песен. Сейчас музыкальных проектов уже не тысячи, а миллионы, а хочется найти одного искреннего, яркого и крупного артиста.

— “Новым Радио” в апреле был задан стандарт мероприятиям на карантине — станция одна из первых провела серию концертов “на удаленке”. Онлайн-фестиваль “Музыка на дом. Концерты с доставкой” с участием популяных российских артистов собрал больше 20 миллионов просмотров ВКонтакте. Но что будет с шоу-бизнесом дальше, когда отменят ограничения?

— Это тяжелое испытание для всех артистов, особенно для музыкантов более старшего поколения, чей основной заработок ориентирован на концертную деятельность. Не секрет, что прибыль от синглов в онлайне получают чаще других молодые исполнители. И даже у них это происходит нерегулярно: сегодня ты выпустил популярный трек, а завтра твоё место займёт кто-то ещё. Живые выступления оставались до недавнего времени во всём мире основным источником заработка. Надо понимать, что пострадали не только звезды, но и музыканты, звукорежиссеры, осветители, билетные агрегаторы, продюсеры, режиссёры… Это огромная команда, тысячи и тысячи людей, которые в настоящий момент остались без работы, и непонятно, когда она появится вновь. Очевидно, желание не быть в толпе, возможно, останется на какое-то время и после эпидемии. Вирусологи предупреждают, что за первой волной может прийти и вторая, а может и третья, поэтому представить когда индустрия восстановит свою работу сегодня невозможно. С другой стороны, выживут сильнейшие, и это хорошо, потому что в последнее время сочинение песен превратилось в производство пирожков или вытачивание гаек. Ни в коем случае не хочу обидеть тех, кто выпекает хлеб и работает на станке, ведь это тоже тяжелый труд. Любая чума и невзгоды всегда порождают новый всплеск творчества. Будем надеяться, что это испытание для всех креативных жителей нашей страны принесёт свои плоды, а некоторые из них мы сможем увидеть и услышать уже этой осенью на конкурсе “Музыкастинг” на “Новом Радио”.