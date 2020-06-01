2020-06-01T19:49:55+03:00
Общество

МТС начала продавать умную ТВ-приставку для просмотра фильмов и сериалов

Приставка позволяет смотреть телеканалы, запускать YouTube и скачивать приложения или Google Play
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Компания запустила в продажу универсальную приставку для телевизоров. Она работает на операционной системе Android TV, имеет полный доступ к магазину Google Play и позволяет смотреть фильмы, сериалы и телеканалы через интернет. Стоимость устройства составляет 2999 рублей.

Пользователь может смотреть более 150 телеканалов с функциями паузы, перемотки и архивом передач. Для покупателя доступна библиотека МТС ТВ, содержащая десятки тысяч фильмов, а также каталоги онлайн-кинотеатров Amediateka, IVI, Start, Megogo и FOX NOW. ТВ-приставка позволяет запускать на большом экране YouTube, игры и приложения полной версии Google Play.

Гаджет полностью обеспечит интерактивные функции тем зрителям, чьи телевизоры не поддерживают SmartTV.

Поддерживается разрешение 4К и HDR. Приставка подключается к телевизору через HDMI и позволяет соединять по Bluetooth беспроводные джойстики, колонки, наушники и другие устройства. Девайс работает со всеми распространенными типами подключений: через мобильную сеть, Wi-Fi и проводное соединение.

Приставка доступна во всех регионах России в магазинах розничной сети МТС и у партнеров. Подключение возможно для пользователей любых операторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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