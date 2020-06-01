Полет «Дракона» еще не повод плевать на нашу космонавтику

Немного о психологии.

Американцы запустили СВОЮ ракету с космонавтами на МКС. До этого туда летали только НАШИ ракеты. То есть у американцев не было средств доставки, и они исправно платили нам за доставку своих космонавтов.

Американцы понимали свое отставание и стремились его ликвидировать. Им это удалось.

Молодцы!

Казалось бы все ясно.

Но нет. Читаю ленту в ФБ и диву даюсь. Огромное количество публикаций, смысл которых сводится к уничижительному обличению нашей космонавтики. Она просто валяется на земле в грязной космической пыли! Вот, мол, американцы, дали нам по мозгам! Надо выпить за здоровье Илона Маска!

Удивительно! Почему успех американцев - это повод плюнуть в самого себя? Да и было бы за что!? Но ведь мы продолжаем летать на МКС, испытываем новые образцы ракетных двигателей, новые носители. Буквально на днях мы произвели стыковку нашей ракеты со станцией по самой короткой траектории и с рекордным временем подлета. И что удивительно: американцы вовсе не заплакали от умиления. А российский сегмент ФБ этого просто не заметил.

Другими словами, в чем-то мы отстаем от них, в чем-то опережаем. Нормальная конкуренция.

И главное. В полете американцев нет никакой сенсации. Они давно готовили этот полет. Бюджет выделил Маску на этот проект 3 млрд. $. Были и частные инвестиции. США шли к этому 9 лет.

Так что же происходит с мозгами тех, кто не просто отдает должное американской космонавтике (как и я!), а использует это как повод сказать дурно о собственной стране?

И чтобы не вставать дважды: ради Бога не пишите про вирус, мол, все от обиды на него, проклятого! Не прокатит! Ибо ровно то же самое я видел по другим эпизодам до всякого вируса. Это, господа, вирус совсем иного рода!

Только цифры

«Умирающий» Роскосмос: что он делал эти годы

2011 г.: 24 запуска, 21 успешно.

2012 г.: 26 запусков, 25 успешно.

2013 г.: 27 запусков, 26 успешно.

2014 г.: 26 запусков, 25 успешно.

2015 г.: 17 запусков, 15 успешно, 1 частично успешный (Прогресс-27М, Байконур).

2016 г.: 15 запусков, 14 успешно.

2017 г.: 17 запусков, 16 успешно.

2018 г.: 20 запусков, 19 успешно.

2019 г.: 25 запусков - все успешные.

2020 г.: 7 успешных запусков с начала года