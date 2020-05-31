Почему Россия до сих пор не построила новый космический корабль

Полетел белоснежный Crew Dragon. И с МКС благополучно состыковался… И Илон Маск может сделать круг почета вокруг стартовой площадки на фигуристой Тесле…

А нас захлестнул вал у кого-то разочарованных, у кого-то торжествующих восклицаний о том, что они вот – молодцы (даже скафандры от кутюр ) И про то, что «Юра, мы все...» «Специалисты», которые недавно в красках разъясняли последствия падения цен на нефть, а потом дружно переквалифицировались в знатоков особенностей COVID-19, теперь заделались непререкаемыми экспертами по пилотируемой космонавтике.

Людям эпохи развитых соцсетей не нужна истина, нужен хайп. И в этом смысле первый полет пилотируемого корабля SpaceX был организован в лучших традициях телевизионных шоу.

А спроси новоявленных космических экспертов, что за экипаж встречал Дага Херли и Боба Бенкена на МКС, какая по счету эта основная экспедиция и вообще, что это за штука такая – Международная космическая станция – вряд ли кто ответит.

Но это я в сердцах.

Полетел белоснежный Crew Dragon. И с МКС благополучно состыковалсяФото: REUTERS

На самом деле на фоне стильного Crew Dragon впору задуматься и ответить на вопрос: «А почему у нас до сих пор нет ни нового пилотируемого корабля, ни ракеты под него?»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782226" frameborder="0"></iframe> Старт корабля Crew Dragon к МКС.

Без Королева никак

Самое время копнут вглубь времен (не так уж и глубоко – лет на двадцать пять-тридцать) и попытаться разобраться в главной загадке отечественной космической программы.

Я убежден: на самом деле нынешние проблемы российской космической отрасли не в недостатке финансирования (кто и когда не жаловался, что средств не хватает?) а в том, что долгое время не было у нее хозяина. Могу даже так написать – Хозяина. Организатора, визионера, человека ответственного и преданного романтической отрасли. Надеюсь, мы понимаем – не было бы у нас коренастого, жесткого Королева – не было бы полета Гагарина. (Лучшая характеристика Сергея Павловича: готовя лунную программу конструкторы спорили – поверхность спутника твердая или мягкая? Пришли посоветоваться к Королеву. Тот размашисто написал в блокноте: «Луна – твердая!»).

А еще у нас был великие Челомей, Янгель, Глушко. Личности, вокруг которых формировались команды умниц, технических гениев. Но изначально, как атланты, держали звездное небо над страной лидеры. Не умер бы Королев в 1966-м, наверняка мы бы были в 70-х были на Луне, догнали бы американцев.

Людям эпохи развитых соцсетей не нужна истина, нужен хайп. И в этом смысле первый полет пилотируемого корабля SpaceX был организован в лучших традициях телевизионных шоуФото: REUTERS

«Клипер» помахал крыльями

90-е годы были для советской (тогда она была еще именно такой) космонавтики ударом под дых – это да. И не присоединились бы американцы к проекту «Мир», вряд ли бы орбитальная станция отлетала 15 трудных лет. И вряд ли смогли бы мы сами построить новую станцию – «Мир-2», которая стала поначалу основной МКС.

Но именно в конце 90-х – в самые трудные финансовые времена в ракетно-космической корпорации «Энергия» (выросшей из королевского ОКБ-1) - начали разрабатывать новый пилотируемый корабль. Необычный и вполне реальный. На основе опыта, полученного при создании «Бурана». Нечто среднее между космическим самолетом и спускаемым аппаратом проверенного временем кораблем «Союз». «Птичка» получалась элегантная. (Думаю, именно про нее вспомнил нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, когда в интервью «КП» говорил о том, что нужно подумать о возобновлении работ по космоплану).

Проект назвали «Клипер». В середине 2000-х хорошо помню, как макет «Клипера» возили по космическим выставках. Выглядел он словно брат «Бурана», разве что несколько раздобревший в талии.

«Клипер», как теперь бы сказали, опередил время. На десятилетия – точно.

Он должен был подниматься на орбиту на ракете, а возвращаться по-самолетному – с помощью раскрывавшихся крыльев.

Корабль проектировали многоразовым. И примеряли его на проверенную, надежную ракету «Союз». «Союзовский» вариант позволял доставить на станцию трех космонавтов.

Европейское космическое агентство (а там совсем не дураки сидят, понимают, что к чему) заинтересовались проектом. Захотели вложиться деньгами – шла речь о 100 миллионах фунтов стерлингов в год. Понимали перспективу. Но увидели, что тогдашнее руководство Роскосмоса не слишком горит проектом и отступили. Рассудили - лучше вкладывать деньги в развитие уже летавшей Международной космической станции.

Проект «Клипер» в 2006 году Роскосмос закрыл «по причине технико-экономической нереализуемости». Десять лет трудов конструкторов РКК «Энергия» …

Макет «птички» отвезли в Сочи в центр для талантливых детей «Сириус».

«Русь» - новая история

А через три года мы пошли на новый круг. Решили делать уже перспективную пилотируемую транспортную систему (ППТС) – новую ракету «Русь» и корабль под таким же названием. В Самаре, где в ЦСКБ «Прогресс» делают ракеты «Союз», собрали крутую команду ракетных конструкторов. В Королеве в «Энергия» засучили рукава и взялись за корабль.

Люди, которые хорошо разбираются в технической стороне космического дела и авторитету которых я полностью доверяю, говорили мне, что при проектировании «Руси» было придумано несколько элегантных решений, ракета получалась «красивая».

Да и вообще такая связка – новая ракета и новый корабль – правильная. Пилотируемый корабль делают под ракету. Это единый организм.

Но… У нас космические планы продолжали вихлять, как заяц в открытом поле. В 2011 году проект создания ракеты «Русь» закрыли. В 2012 году… снова открыли. А в 2015 году… опять закрыли.

Не менее витиеватая судьба ждала пилотируемый корабль, который (напомню) сначала называли «Русь». Был он похож внешне на нынешний Crew Dragon или Starliner - усеченный конус. И поначалу должен был летать на низкую орбиту – то есть к МКС. Потом решили – а зачем нам на низкую орбиту – туда и так возит космонавтов модернизированный «Союз». Нет, будем делать лунный корабль, а там, глядишь, и на Марс замахнемся.

И все опять поехало…

На самом деле превратить корабль для околоземных полетов в корабль для межпланетных перелетов – это все равно, что переделать легковушку под грузовик – другие задачи, другая масса, другие запасы топлива. Ну нам же не привыкать!

Теперь у нас уже ваяли не «Русь», а нечто, что получило новое наименование – «Федерация». В смысле – в Советском Союзе был корабль «Союз», а в Российской Федерации – «Федерация».

Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия". Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

А где под него взять ракету? Небольшой пустяк – тяжелый лунный корабль на «Союзе» и даже на «Протоне» на орбиту не повезешь. Американцы специально строили для лунных «Аполлонов» монстр – сверхтяжелую ракету Saturn 5. Мы лунную Н-1 так и не запустили (четыре аварии подряд). А сверхтяж «Энергия» делали десятилетие, задействовав ресурсы всей великой страной – Советского Союза.

Но нам-то что – значит будем делать новый сверхтяж.

«Ангара» и все-все-все…

А пока… Пока приспособим под новый корабль «Ангару». Хотя «Ангара» в легком варианте в 2014 году дважды слетала, перспективы ее в те годы были очень туманны… Ракета, которую начали проектировать в 1994 году, нуждалась в модернизации.

Хорошо помню, как в Роскосмосе того времени шарахались – «посадим» новый корабль на «Ангару»… Нет, не посадим – пилотируемые корабли с Восточного пускать нельзя. Тогда будем строить «Союз-5» (в 2015 году этот проект еще назывался «Феникс». Потом опять - нет - на «Ангару».

С моей точки зрения, самыми провальными в нашей космонавтике были годы с 2004 по 2015-й, когда агентством (тогда это еще не было госкорпорацией) последовательно руководили три генерала – выходцы из космических войск – Перминов, Поповкин, Остапенко. Да, космические программы писали, но вот со стратегическим понимание куда и зачем было сложно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782223" frameborder="0"></iframe> Crew Dragon вышел на орбиту.

С приходом каждого нового генерала переделывался не только сайт организации, менялись люди, приоритеты. Иногда у меня было впечатление, что пилотируемая космонавтика в то время жила по принципу движение – все, цель – ничто.

Уверен: если кто-то сядет с карандашом и калькулятором и посчитает все деньги, которые тратились на программы - открывавшиеся, закрывавшиеся, перекраивавшиеся, выяснится, что средств, которых «не хватало по причине недостатка финансирования» наверняка в честных и умелых руках достаточно было на то, чтобы построить и пилотируемый корабль, и ракету под него.

Ракета, которую начали проектировать в 1994 году, нуждалась в модернизацииФото: фотохроника ТАСС.

Опыт Маска

Примерно в эти же годы начинал свои ракетные дела Илон Маск. В 2002 году он организовал SpaceX. Первая ракета Falcon 1 взорвалась в 2006-м. Илон уперся. Он взялся за разработку новых двигателей. И новой ракеты. Через 8 лет после основания компании SpaceX, в 2010-м, Falcon 9 стартовал c макетом грузового Dragon. В 2018 году полетела сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy со знаменитой красной теслой и манекеном. В 2020-м - пилотируемый Crew Dragon.

Маск четко пробивался вперед никуда не сворачивая. И NASA его поддерживало.

Сейчас, мне кажется, наступило время собирать камни. И щелчок Маска по носу российской космонавтики нужен для того, чтобы еще раз осознать это.

У нас, наконец, есть понятная космическая программа. Достраиваем стартовый стол на Восточном. Должны запустить в этом году первую модернизированную «Ангару» (пока с Плесецка). Затем - накапливаем историю успешных пусков. С тем, чтобы уже на облетанную, надежную ракету «посадить» новый корабль «Орел».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782222" frameborder="0"></iframe> Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась.

С пилотируемым «Союзом» стала летать полностью цифровая ракета «Союз».

Строим «Орел» - тяжелый корабль для полетов на Луну. Но, как и американцы свой лунный корабль «Орион» сначала испытают, отправив его к МКС, так и мы – сначала отработаем орлиный перелет к станции.

Сдвинулось дело с «Союзом-5».

И – самый принципиальный момент – на космические предприятия приходит все больше молодых конструкторов и инженеров. Смена поколений. Может из них вырастет новый Королев? Но приходить в себя отрасли придется еще несколько лет.

Почему NASA испытывает свои скафандры на трупах 00:00 00:00

КСТАТИ

Американцы тоже «шарахались»

Справедливости ради нужно сказать, что и NASA, довольно четко выстроив работу по созданию МКС, тоже сильно путалась с дальнейшими планами.

И с новым пилотируемым кораблем. Поставив в 2011 году на прикол шаттлы они рассчитывали начать летать на своих новых кораблях через год-два. Полетели через 9 лет…

В 2004 году начали планировать программу Constellation («Созвездие»). Верх программы – создание базы на Луне. 2010-м Барак Обама программу закрыл под знакомым всем объяснением – «денег нет». От всей программы остался лишь лунный корабль Orion.

И следующий американский прорыв опять же стоит ждать от частника – владельца Amazon Джеффа Безоса

В 2017 году NASA объявила о программе Deep Space Gateway – первая часть пилотируемого полёта на Марс. Идея была создать на окололунной орбите станцию, а оттуда уже летать на Луну и – со временем здесь же собирать марсианский корабль. В 2018 году было подписано предварительное соглашение с Роскосмосом о нашем участии в окололунной станции. Сейчас строительство станции задвинули в дальний угол.

Дональд Трамп хочет, чтобы астронавты успели на Луну в 2024 году. Построить окололунную станцию и при этом заниматься МКС даже США не под силу.

Год назад появилась программа Artemis. Сейчас она упростилась практически до повторения полетов Apollon на Луну 50 лет назад. Разве что вместо астронавта-мужчины первой на лунную поверхность должна высадиться астронавт-женщина.

Так что, если бы не Маск, ярких прорывов и у NASA сегодня бы не было.

И следующий американский прорыв опять же стоит ждать от частника – владельца Amazon Джеффа Безоса…