2020-06-02T10:16:24+03:00
Политика

Владимиру Путину представят план восстановления экономики 2 июня 2020: прямая онлайн-трансляция

Премьер-министр Михаил Мишустин озвучит президенту Владимиру Путину основные детали антикризисного плана 2 июня 2020 года [прямая онлайн-трансляция]
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Президент обсудит с премьером антикризисный планПрезидент обсудит с премьером антикризисный планФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На совещании с президентом Владимиром Путиным 2 июня 2020 года премьер Михаил Мишустин представит антикризисный план.

Предложения по восстановлению экономики после пандемии коронавируса поручил подготовить правительству глава государства еще в мае, а 1 июня документ уже передали в Кремль. Сегодня состоится представление и обсуждение антикризисного проекта, премьер-министр озвучит целевые показатели, чего удастся добиться, если воплотить проект в жизнь.

Известно, что документ состоит из девяти разделов. Есть социальный блок, предложения по стабилизации ситуации в сфере труда, поддержка бизнеса и другие.

Мишустин представляет Путину план восстановления экономики. 2 июня 2020 года.Мишустин представляет Путину план восстановления экономики

В СМИ появилась информация, что некоторые из предложений уже известны россиянам, например - прямые выплаты семьям. По версии источников, антикризисный план допускает продолжение программы.

В плане пропишут возможность трудиться на удаленке, не заключая дополнительное соглашение с работодателем. Планируется завершение долгостроев - на это могут выделить 30 млрд рублей, введение нового механизма поддержки индивидуальных предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мишустин: губернаторы должны лично разбираться с нехваткой средств защиты у врачей
Премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам лично оценить потребности врачей в средствах индивидуальной защиты и в случае нехватки направить в Минпромторг заявку на их получение
1 июля - выходной, для голосования 7 дней и одноразовые ручки: Что нужно знать о плебисците по поправкам в Конституцию
10 главных особенностей всероссийского голосования за обновленный Основной закон страны - как он пройдет и что будет с безопасностью на участках
Новости 24
Психолог рассказала, как подготовиться к жизни после изоляции
В Совфеде одобрили закон об удвоении детских пособий
Российские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса в виде йогурта
В Совфеде прокомментировали идею компенсации невыплаченных алиментов
Россия может увеличить объемы производства золота вдвое
В России от коронавируса умерли 182 человека за сутки
Потерявшим работу в период пандемии предложили помочь с алиментами
После ослабления карантинных мер москвичи устремились в автосалоны
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Врач предупредил о вреде чрезмерной дезинфекции
В Томской области продолжается рост ключевых отраслей экономики
Миллиардер потребовал от властей США 14 триллионов долларов за 200 лет рабства
В Москве от коронавируса вылечились 6030 человек за сутки
На Украине посмотрели запуск Crew Dragon и заявили, что сами застряли "в лихих девяностых"
В 2020 году доходы россиян сократятся на 5,2 процента