Стали известны детали нацплана по восстановлению экономики России

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:41:33+03:00

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Стало известно, как в правительстве предлагают восстанавливать российскую экономику после кризиса пандемии коронавируса. Документ по поручению президента подготовили к 1 июня в кабмине. Сегодня, 2 июня, с деталями проекта Владимира Путина познакомит премьер-министр Михаил Мишустин.

Антикризисный план состоит из девяти разделов. По данным РБК, документ содержит некоторые из уже известных мер поддержки, например, предложено продолжить прямые выплаты семьям с детьми, повысить МРОТ до 12,13 тысяч рублей. Но есть и новые предложения, например:

- С октября 2020 года ввести минимальный размер часовой ставки для работников на неполный рабочий день. Таким образом, предложено бороться с теневовй занятостью.

- С июля работникам могут разрешить трудиться на удаленке, при этом не нужно будет заключать допсоглашения с работодателем. На дистанционную работу смогут, если изменения одобрят, перевести государственных, а также муниципальных служащих.

- Планируется внедрить механизм поддержки ИП и малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей.

В рамках секторальных мер поддержки авиакомпаниям дадут госгарантии по кредитам на покупку судов Sukhoi Superjet 100, планируется снизить ставку по ипотеке ниже 8 процентов, на завершение долгостроев из бюджета выделят 30 млрд рублей только за 2020 год, турфирмам снизят до 7 процентов ставку НДС.

ИСТОЧНИК KP.RU