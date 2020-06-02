Бизнес на карантине: Сергей Лазарев готовит торты для собак, а в отеле Билана заняты все номера

Достаток артистов, разделивший шоу-бизнес на сторонников Пригожина и Шнурова (первый, напомним, заявлял о бедственном положении звезд, второй потешался над этими жалобами), далеко не всегда зависит от концертов. Как бы ни было худо без гастролей да корпоративов, многие знаменитости получают доход и как предприниматели. У Григория Лепса, например, целая бизнес-империя: очки, украшения, именная водка и фермерские продукты, у Натальи Ветлицкой – агентство по продаже недвижимости, у Басты – производство часов и спортивное питание, Филипп Киркоров торгует одеждой, и даже Иосиф Пригожин с Валерией являются совладельцами ресторанного бизнеса.

«Комсомолка» узнала, кто из артистов-предпринимателей выйдет из карантина в плюсе, а кто – с брешью в бюджете.

Дима Билан

Несколько лет назад певец вместе с родственником открыл собственный мини-отель в Коломне. Трехзвездочная гостиница на 29 номеров не зря называется «Партизан» - свой бизнес Билан не афиширует. Но и без звездного представителя дела идут неплохо: уже через год отель вышел на окупаемость. Бюджетные номера (самый дорогой люкс – 4500 за ночь) не похожи на те, в которых привык останавливаться артист: скромная мебель, простые занавески, завтраки и ужины – от 300 рублей. Из-за коронавируса в «Партизане» усилили дезинфекцию и проводят санобработку озоном, уничтожающим микробы. И хотя туристов здесь сейчас не принимают, номера забронированы на весь ближайший месяц.

- Из-за карантина у нас пока останавливаются только командировочные – гости предоставляют справки от работодателя о маршруте и цели поездки, - рассказали «КП» в гостинице. – Все ближайшие даты уже расписаны. Туристов начнем принимать, как только разрешат местные власти.

Тимати

Один из самых раскрученных бизнесов рэпера - сеть ресторанов быстрого питания - лихо сориентировался на карантине, запустив онлайн-приложение и расширив границы доставки. Чтобы привлечь голодных домоседов к своим булкам (самое дешевое блюдо в меню – чизбургер за 69 рублей, самое дорогое – шеф-набор за 1,5 тысячи), рэпер и компания «уронили» стоимость доставки, добавили в заказ бесплатные чикен-роллы, меняли баллы на рубли, учили клиентов готовить, продавая им кулинарные наборы в виде разобранного по частям фастфуда с инструкцией… А на днях Тимати, помирившись после многолетней ссоры с ушедшим из его музыкальной компании рэпером Джиганом, решил монетизировать его последний конфуз. Так в ассортименте появились наборы с названием «О…й хавчик» (эта фраза из пьяных эфиров Джигана, отмечающего рождение сына, уже стала крылатой в Сети): бургеры, куриные крылья, картошку, сырные шарики и колу друзья-товарищи продают от 599 рублей.

Один из самых раскрученных бизнесов рэпера - сеть ресторанов быстрого питанияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве и области дела у Тимати идут неплохо: уже осенью он откроет в новом торговом комплексе сразу четыре проекта: автомойку, ресторан, женский салон красоты и мужской барбершоп. А вот в регионах рэпер не прижился: на днях в Ульяновске после Уфы, Перми, Воронежа и других городов закрылось очередное кафе, а в Калининграде барбершоп и тату-салон Black Star выставили на продажу на Авито за 8 млн рублей.

Оксана Самойлова

Пока еще законная жена Джигана (их развод назначен на 15 июня) на откровениях о разладе с мужем умножила аудиторию своего Инстаграма с 9 до 12 миллионов человек, существенно повысив расценки на рекламу. Но детских товаров в соцсетях многодетной матери не увидишь: Самойлова зарабатывает так называемыми гивами. Этот способ, когда инстазвезда разыгрывает квартиры-машины среди подписчиков, предлагая им подписаться на спонсоров, эксперты называют сомнительным как для участников (проверить реальность победителей практически невозможно), так и для организаторов (к которым приходит недолговечная аудитория халявщиков).

Главную выгоду получают как раз знаменитости: по разным данным, от 10 до 20 миллионов (!) за гив. Сейчас все деньги Самойлова вкладывает в свой единственный оставшийся на плаву бизнес – салоны красоты. За время карантина она открыла уже второй центр косметологии в Москве. Кстати, первый на карантине продолжал работать – для салонов с медлицензией чиновники сделали исключение. Чистка лица у Самойловой стоит от 4500 рублей, лазерная эпиляция – от 3500 до 20 000, увеличение губ – 18 000, устранение второго подбородка – 14 000. Товар «тюнинговая» модель рекламирует в буквальном смысле лицом.

Ольга Бузова

Рестораны артистки из «Дома-2» в Москве и Питере закрылись еще до карантина спустя всего полтора года работы. Как шепчутся злопыхатели, миллионы Бузовой незыблемы разве что в Инстаграме - на страничку поющей ведущей подписаны более 21 миллиона человек, и их количество постоянно растет. А вот в реальной жизни звезда регулярно терпит убытки: то магазины одежды прогорят, то книги не раскупают, то криптовалюта не заходит…

Теперь очередь дошла и до алкогольной продукции с портретами Оли. В начале года ростовская компания запустила на рынок BUZWINE – вино от Бузовой по 600 рублей. Однако, этот маркетинговый ход с треском провалился: покупатель не брал бутылки с ликом вездесущей звезды даже со скидками. Разбираться с певицей донские бизнесмены намерены через суд: по их мнению, она недостаточно рекламировала напиток. Первое заседание назначено на 22 июня.

Анна Седокова

Экс-«ВИА Гра» даже на изоляции не прервала бурную деятельность: выпустила книгу «Я сильная. Я справлюсь» (откровения на 200 страниц продаются за 800 рублей), где рассказала, как рыдала в туалете, продавая бриллианты, и по крупицам собирала на первый взнос по ипотеке, чтобы купить квартиру в Москве. На карантине главным источником дохода певицы стал ее магазин одежды, продукцию которого она сутки напролет как модель рекламирует в своем Инстаграме. Цены у дизайнера Седоковой кусаются: футболки – по 6000 рублей, спортивные костюмы – по 15 000, эффектные домашние пижамы (куда без нарядов на изоляции) – по 12 000, зато ее одежду с удовольствием носят знаменитости. Кроме того, с первых дней пандемии звезда наловчилась шить маски (по 1000), теперь осваивает обувь и купальники.

Анна Седокова на изоляции выпустила книгуФото: Михаил ФРОЛОВ

- Кто много работает и правильно ставит цели, тот приобретает еще одну квартиру, - похвасталась на днях Седокова очередной большой покупкой.

Кстати, первую ипотеку, рассчитанную на 20 лет, певица планирует погасить за два года – для этого она записалась инвестирования и финансовой грамотности.

Сергей Жуков

Лидер «Руки вверх» - успешный предприниматель: вместе с женой Региной Бурд, когда-то выступавшей в группе «Сливки» он открыл сеть семейных кондитерских «Любовь и сладости». В непростые коронавирусные времена уцелела лишь часть кафе, работающая на вынос. Зато в онлайн-меню для сладкоежек появились специальная карантинная продукция: фитнес-десерты и веганские пирожные для тех, кто боится поправиться, сидя дома. Но главная фишка кондитеров – сложные съедобные конструкции: в прошлом году звездное семейство даже участвовало в неделе моды, выкатив на подиум шоколадные статуи, туфли, сумки и фигуры знаменитостей. Средняя стоимость набора из шести пирожных от Сергея Жукова – от 1500 рублей, тортов – от 3000 до 12 000 (самые дорогие – свадебные: в виде шкатулки с кольцом, жениха с невестой и т.д.). Согласно последним данным, этот бизнес приносит стабильный доход – около 8 миллионов в год.

Сергей Лазарев

Дважды бронзовый призер «Евровидения» тоже зарабатывает на десертах, но для кошек и собак: именных тортах, пончиках, маффинах и сушеных мясных продуктах. Несколько лет назад певец придумал этот бизнес ради своей дворняги Дейзи, для которой не нашлось угощения на Новый год. Главная фишка зоомаркета, который не закрывался на карантине, - специальный шоколад для животных без сахара с содержанием сладкой травы. Ценник приличный: пара пончиков для питомца – 500 рублей, небольшой торт – 1500. Зато, как уверяют в кондитерской «Пудель-Штрудель», все продукты экологически чистые, низкокалорийные, без добавок и аллергенов – не каждый хозяин так питается. Однако, финансовая отчетность показывает, что организация работает в минус: убытки составляют около 2 млн в год.

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