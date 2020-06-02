2020-06-02T12:56:33+03:00
Экономика

Россиянам не до эротики: секс-шопы и магазины нижнего белья стремительно теряют выручку

Зато жители активно закупаются товарами для активного отдыха и спорта
Нина ЦВЕТКОВА
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На что мы тратили деньги активнее, а какие товары и услуги в коронавирусную пору не пользуются популярностью?На что мы тратили деньги активнее, а какие товары и услуги в коронавирусную пору не пользуются популярностью?Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Бизнес продолжает оживать. По данным за неделю с 25 по 31 мая в стране работало 64,3% торговых точек, их оборот вырос до 69% относительно начала марта, подсчитали в ИТ-компании «Эвотор». Лучше всего себя чувствуют предприниматели в Ленинградской области, Мордовии и Адыгее, где выручка уже превысила докризисные показатели.

На что мы тратили деньги активнее, а какие товары и услуги в коронавирусную пору не пользуются популярностью?

Магазины снаряжения для активного отдыха и торговцы стройматериалами бьют рекорды — их обороты превзошли показатели начала марта на 49% и 42% соответственно. Из-за закрытых границ и ограничительных мер многие россияне вынуждены были пересмотреть планы на лето. Кто-то решил никуда не ездить, а заняться ремонтом и благоустройством квартир и дач. Кто-то после двухмесячного заточения в четырех стенах задумал походы и поездки по стране и закупается палатками, спальными мешками и удочками.

Хорошо идут дела у магазинов спорттоваров. Их обороты незначительно, но все-таки выше докризисных на 4,5%. Вместе с желанием вести активный образ жизни россияне поддерживают рублем пивные магазины, их выручка обогнала показатели начала марта на 6%. И табака стали покупать ровно столько, сколько брали до кризиса. А вот алкомаркеты не могут похвастать такими результатами, демонстрируя 84,7% от уровня начала марта.

Выручка несетевых супер- и мини-маркетов остается ниже докризисной 87,2%. И это во времена, когда у большинства соотечественников главное карантинное развлечение — поход в магазин за едой. Впрочем, спрос на продукцию специализированных продуктовых лавок (мясо, молоко, фрукты) во время самоизоляции почти не упал.

Как идут дела у предприятий из сферы услуг, которым главы регионов постепенно разрешали начинать работать с 12 мая? Дамы пока не ринулись массово делать маникюр и прически — выручка салонов красоты показала всего 40% от докризисной. Ремонтировать одежду, обувь, технику и пользоваться подобными услугами люди склонны активнее — выручка домов быта выросла до 68% в сравнении с первой неделей марта.

И, как показали данные ИТ-компании «Эвотор», россиянам сейчас совсем не до эротики: магазины нижнего белья и секс-шопы среди антилидеров по выручке с 37% и 55% от докризисных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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