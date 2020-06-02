Культура и спорт после карантина: в театрах «шахматная» рассадка, а на стадионы вход только в масках и перчатках

В середине июля в России откроются после карантина кинотеатры. В них будет предусмотрена особая рассадка, а зрителям придется использовать средства индивидуальной защиты. Театры и концертные залы откроются на последнем этапе снятия ограничений. Это должно произойти в сентябре. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве во вторник.

Летом в театрах традиционно сезон отпусков, репетиции должны возобновиться в августе. Правда, перед тем, как открыться, театрам придется поломать голову над тем, как рассаживать зрителей. Требования Роспотребнадзора пока озвучены лишь частично.

- Индивидуальная форма рассадки, в первую очередь так обеспокоившая дирекцию театров, да и будущих посетителей предполагает возможность пар или семей, приходящих вместе в театр, находиться рядом друг с другом, - сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Одно из предложений — рассаживать зрителей в театрах в «шахматном порядке». При такой рассадке в нечетном ряду продаются нечетные места, а в четном - четные.

Готовиться к открытию начнут и музеи. По словам Любимовой, для того, чтобы музей «запустился» нужно примерно полтора месяца. В первую очередь музеи откроют двери для индивидуальных посетителей.

- Нам предстоит зонировать пространство, посетитель должен находиться в 20 метрах от другого, мы должны ограничить потоки. Поэтому с групповыми экскурсиями мы немножко повременим, - сказал Любимова.

Она также сообщила, что сотрудники учреждений культуры старше 65 лет смогут вернуться на работу в последнюю очередь, так как находятся в группе риска.

Первым в России массовым спортивным мероприятием после пандемии должен стать День физкультурника, который запланирован на 8 августа. Об этом рассказал министр спорта Олег Матыцин. В начале сентября в Казани должны пройти игры стран СНГ, а на конец сентября запланировано проведение чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве.

Как рассказал Матыцин, зрители на стадионах должны будут находиться в масках и перчатках. Употреблять любую пищу будет запрещено, разрешат только воду.

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