2020-06-02T16:18:16+03:00
В мире

Черногория и Британия открывают границы, в Турции снова доступны пляжи

В мире продолжают снимать ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Стамбуле вновь заработал знаменитый рынок Гранд Базар.В Стамбуле вновь заработал знаменитый рынок Гранд Базар.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Турция

В стране вновь открылись рестораны и кафе. Снова доступны для посетителей парки, пляжи, бассейны, фитнес-клубы, библиотеки и музеи. На работу вернулись продавцы знаменитого стамбульского рынка Гранд Базар.

Возобновилось транспортное сообщение между турецкими городами: авиаперелеты и автомобильные переезды.

Италия

В итальянском Минспорта задумались о том, чтобы разрешить болельщикам присутствовать на стадионах во время футбольных матчей. Возможно, фанаты появятся на трибунах уже в июле.

Греция

Власти, готовясь к старту туристического сезона, сняли ограничения на работу отелей и открытых кинотеатров. Снова открыты для посещения поля для гольфа, общественные бассейны. Учащиеся младших классов вернулись в школу, чтобы завершить учебный год.

C июня в Греции разрешили работу отелей. Фото: REUTERS

C июня в Греции разрешили работу отелей.Фото: REUTERS

Британия

В английских школах тоже впервые за последние 10 недель карантина возобновились занятия. Правда, многие родители предпочли оставить детей дома, опасаясь за их здоровье. Вместе с этим, правительство Британии рассматривает возможность отмены обязательного 14-дневного карантина для всех прибывающих в королевство. Послабления могут вступить в силу уже 29 июня. Речь идет о 45 странах, в том числе, Италии, Испании, Франции, Греции и Турции. Россия в списке отсутствует.

Британские школьники на уроке программирования. Фото: REUTERS

Британские школьники на уроке программирования.Фото: REUTERS

Черногория

И здесь власти опубликовали список из 130 стран, чьи граждане могут въехать в Черногорию с 1 июня без соблюдения двухнедельного карантина и тестов на коронавирус. Из списка исключили Россию, Украину, Македонию, Италию, Ирландию, Испанию, Португалию и Великобританию. В правительстве отметили, что в этих странах уровень заражения по-прежнему высок.

Посетители уличного кафе в Подгорице, Черногория. Фото: REUTERS

Посетители уличного кафе в Подгорице, Черногория.Фото: REUTERS

Япония

Правительство объявило, что готовится открыть границы для жителей стран, где наблюдается низкий уровень распространения коронавируса. Среди претендентов - Австралия, Таиланд, Вьетнам и Новая Зеландия.

КСТАТИ

Новые правила в аэропортах: разметка на полу и тепловизоры на входе

Росавиация составила рекомендации при поэтапном снятии ограничений и возобновлении полетов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На магазинах висят таблички «Пощадите нашу витрину! У нас нечего брать!»: русская девушка - о погромах в Голливуде и бегстве богатых из особняков
Сибирячка сбежала из Лос-Анджелеса в Техас, спасаясь от беспорядков и пожаров. Как ее спокойный район превратился в опасное место - в материале «КП»
Новости 24
В ВОЗ рассказали, что повлияет на силу второй волны коронавируса
Больницы должны будут тестировать на коронавирус при плановой госпитализации
В США люди с оружием в руках встали на защиту ресторана русской кухни
Врач рассказал, может ли быть в России новый вплеск коронавируса
В Чувашии предотвратили теракт: найден тайник с самодельной бомбой
Протесты в США: полицейские выстрелили в продюсера Sputnik
Михаил Турецкий: Перенос даты голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля является взвешенным решением
Украина заявила о недопустимости прямого диалога с ДНР и ЛНР
Эксперт спрогнозировал, как изменятся цены на нефть летом
Синоптики рассказали, когда наступит потепление в Москве
Врач объяснил, как отличить сезонную аллергию от коронавируса
Путин утвердил Основы политики в области ядерного сдерживания
ЦИК впервые показал бюллетень для голосования по Конституции
Правительство предполагает снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
Названы условия проведения в российских школах выпускных очно
Эксперт пояснил, опасен ли астероид 163348 для Земли
В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет
Мишустин назвал три этапа восстановления экономики
Российская нефть достигла максимальной за 20 лет цены
На Солнце завершилась серия самых мощных за последние три года вспышек
Российские спортсмены и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции
Трамп разозлил духовенство фотографией с Библией
Болельщиков будут пускать на футбольные матчи только в масках и перчатках
Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов
Назван срок открытия кинотеатров, музеев и театров в России после самоизоляции
Олег Николаев поручил подготовить проект реконструкции школы №2 в Цивильске
В России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса осенью
Старейший мужчина в мире раскрыл секрет своего долголетия