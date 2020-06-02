Черногория и Британия открывают границы, в Турции снова доступны пляжи

Турция

В стране вновь открылись рестораны и кафе. Снова доступны для посетителей парки, пляжи, бассейны, фитнес-клубы, библиотеки и музеи. На работу вернулись продавцы знаменитого стамбульского рынка Гранд Базар.

Возобновилось транспортное сообщение между турецкими городами: авиаперелеты и автомобильные переезды.

Италия

В итальянском Минспорта задумались о том, чтобы разрешить болельщикам присутствовать на стадионах во время футбольных матчей. Возможно, фанаты появятся на трибунах уже в июле.

Греция

Власти, готовясь к старту туристического сезона, сняли ограничения на работу отелей и открытых кинотеатров. Снова открыты для посещения поля для гольфа, общественные бассейны. Учащиеся младших классов вернулись в школу, чтобы завершить учебный год.

C июня в Греции разрешили работу отелей.Фото: REUTERS

Британия

В английских школах тоже впервые за последние 10 недель карантина возобновились занятия. Правда, многие родители предпочли оставить детей дома, опасаясь за их здоровье. Вместе с этим, правительство Британии рассматривает возможность отмены обязательного 14-дневного карантина для всех прибывающих в королевство. Послабления могут вступить в силу уже 29 июня. Речь идет о 45 странах, в том числе, Италии, Испании, Франции, Греции и Турции. Россия в списке отсутствует.

Британские школьники на уроке программирования.Фото: REUTERS

Черногория

И здесь власти опубликовали список из 130 стран, чьи граждане могут въехать в Черногорию с 1 июня без соблюдения двухнедельного карантина и тестов на коронавирус. Из списка исключили Россию, Украину, Македонию, Италию, Ирландию, Испанию, Португалию и Великобританию. В правительстве отметили, что в этих странах уровень заражения по-прежнему высок.

Посетители уличного кафе в Подгорице, Черногория.Фото: REUTERS

Япония

Правительство объявило, что готовится открыть границы для жителей стран, где наблюдается низкий уровень распространения коронавируса. Среди претендентов - Австралия, Таиланд, Вьетнам и Новая Зеландия.

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