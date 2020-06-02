2020-06-02T17:44:07+03:00
Экономика

Россиян переведут на трехмесячные контракты с почасовой оплатой

Короткие договоры на неполное рабочее время станут удобным инструментом для работодателей, считает эксперт
Владимир НИКОЛАЕВ
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Наведение порядка в краткосрочных трудовых отношениях — дело нужное, но рост популярности такой работы может больно ударить по экономике.Наведение порядка в краткосрочных трудовых отношениях — дело нужное, но рост популярности такой работы может больно ударить по экономике.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Правительство России разработало проект комплексного плана восстановления национальной экономики и доходов граждан. Среди предложенных мер есть и такая - установить с октября 2020 года минимальный размер часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.

СТАВКА БОЛЬШЕ ЧЕМ МРОТ

- Перевод на неполное рабочее время может быть принят лишь в том случае, если будет не просто установлена почасовая ставка, но и эта ставка при пересчете на месяц будет ощутимо выше, чем МРОТ, - так прокомментировал «КП» грядущие изменения проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Если действующий МРОТ просто разделить на количество рабочих часов в месяце, то работа в режиме сокращенного рабочего времени едва ли покроет расходы на поездку до места работы и обратно.

Важно, чтобы доходы человека даже на временной работе могли обеспечить ему нормальную жизнь в течение месяца, отметил эксперт.

ТРУДИТЬСЯ СТАНЕТ ТЯЖЕЛЕЕ

- Еще одна серьезная проблема связана с тем, что при режиме сокращенного рабочего времени работодатель будет требовать более интенсивного исполнения обязанностей, - продолжил Сафонов. - Например, тот объем работы, который выполнялся в режиме бессрочного договора за месяц, работодатель потребует выполнить от «срочника» за две недели. Не согласен — найдем другого. Согласился, но не выполнил — уменьшим оплату.

В ВЫИГРЫШЕ РАБОТОДАТЕЛЬ...

Для работодателя это огромное искушение перевести как можно больше работников на срочные двух- или трехмесячные договоры.

- В этом случае работодатель не несет обязательств, связанных с сокращением персонала. - говорит Сафонов. - Срок закончится — трудовые отношения прерваны. Не надо никого за два месяца предупреждать, не надо платить две зарплаты. Человек после окончания действия договора остается без работы пока не найдет нового краткосрочного договора.

С октября 2020 года предлагается принять минимальный размер часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев. Фото: Михаил ПАТЛИС

С октября 2020 года предлагается принять минимальный размер часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.Фото: Михаил ПАТЛИС

В ПРОИГРЫШЕ - ЭКОНОМИКА

В целом наведение порядка в краткосрочных трудовых отношениях — дело нужное, но рост популярности такой работы может больно ударить по экономике, предупреждает эксперт.

- По данным Международной организации труда, во всем мире сейчас сокращается количество длительных трудовых отношений, ухудшаются условия найма, - сказал Сафонов. - Для экономики срочные договоры это плохо - невозможно рассчитать длительную стратегию. Когда заработок носит спорадический характер, какое может быть планирование? Человек не будет брать кредиты на покупка автомобиля, недвижимости, потому что он не уверен, сможет расплатиться или нет. А если упадет спрос, то «подвиснут» и многие долгосрочные экономические программы. Все взаимосвязано.

Комплексный план правительства насчитывает примерно 500 основных направлений и для его выполнения потребуется примерно 5 трлн руб, об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в вторник 2 июня на совещании с президентом Владимиром Путиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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