Леонид Холод: Еще в 2015-м планировали продовольственные соцкарты для миллионов малоимущих

2 июня премьер Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план действий по восстановлению экономики. В девяти разделах этого проекта - около полутысячи мероприятий. Речь там — о долгосрочных структурных изменениях, о мерах по восстановлению занятости и доходов населения.

«КП» обратилась к бывшему заместителю министра сельского хозяйства Леониду Холоду с вопросом о том, с чего бы начал он, если бы приступил к такому плану.

- Леонид Иванович, ваш первый ход?

- Я бы посмотрел на доходы россиян. И на платежеспособный спрос. Ведь если покупать будет некому все то, что экономика производит — то любые эти меры окажутся не эффективны.

- Прямые выплаты?

- Что касается прямых выплат. Тут все зависит от возможностей. В первую очередь от финансовых. Позволяет ли вам загашник, ваш бюджет такие выплаты совершать. Второй вопрос — администрирование.

- Это, в том числе, налоги?

- Бывает, что система налоговая доведена до изысков совсем. Но, в принципе, прямые выплаты из бюджета возможно тонко и точно администрировать. Когда система подразумевает прямые выплаты, то важнее всего, чтобы попало именно тому, кому нужно. Это непросто. Когда речь может идти о целевой поддержке, она зависит от целевых возможностей и настроек администрирования.

- Варианты целевой поддержки?

- Они известны. В первую очередь, это поддержка малоимущих. Есть немало людей, доход которых меньше прожиточного минимума. Подобную программу разработали еще в 2015-м году в Министерстве промышленности и торговли. Там планировались выплаты на специальные электронные карты. От 16 до 20 миллионов человек это могло коснуться. На такие карты можно было бы российское продовольствие приобретать по ограниченному списку. Есть и вариант повысить величину пособия по безработице. С одновременным переходом на технологии международной организации труда. Есть варианты поддержки пенсионеров, многодетных. В любом случае, показатели восстановления платежеспособного спроса зависят полностью от направлений усилий по посткризисному восстановления.

- Вы знакомы с подобными планами?

- Я видел табличку по поддержке экономики и людей. Она вышла в 20-х числах апреля 2020-го —и она была попроще. Новый план надо изучать. Из того, что было озвучено, например, кредитование почти беспроцентное — с возвращением под зарплату. Это нормальная мера. Она дает шансы малому и среднему бизнесу на выживание. Меры по поддержке детей — это поддержка целевая. Уменьшение платежей по ЖКХ, исключив взносы на капремонт - правильная мера, как и отмена пеней по долгам по квартплате.

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