2020-06-02T19:21:09+03:00
Происшествия

Убийство Владислава Позднякова: друзья уверяют, что главного женоненавистника интернета зарезали в подъезде в Стамбуле

Официального подтверждения убийства одиозного лидера «Мужского государства» и разоблачителя порноактрис Владислава Позднякова нет
Андрей АБРАМОВ
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Бывший медик Влад Поздняков прославился резкими высказываниями о женщинах.Бывший медик Влад Поздняков прославился резкими высказываниями о женщинах.
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Сообщество «Мужское государство» в соцсетях сообщило о смерти своего идейного вдохновителя Владислава Позднякова. Бывший медик прославился резкими высказываниями о женщинах. Один из администраторов группы во «ВКонтакте» подтвердил корреспонденту kp.ru в личной переписке, что вся опубликованная информация является правдивой.

— Связался с матерью Влада. Она подтвердила убийство. Все, что известно на данный момент это то, что Влада несколько раз пырнули в подъезде собственного дома, в городе Стамбул. Умер он в реанимации, не приходя в сознание, — сообщил собеседник.

В соцсетях также публикуют фото тела Позднякова. Он лежит в лужи крови на ступеньках, в районе живота видна рукоятка ножа. Однако кадры плохого качества.

Распространяемое по соцсетям фото с места преступления.

Распространяемое по соцсетям фото с места преступления.

Сами адепты идей Владислава Позднякова разделились на два лагеря. Одни ставят на аватарку его фото в социальных сетях и прикрепляют черную ленту. Другие считают новость фейком. На это несколько доводов.

Фото вызывают вопросы: место убийства выглядит так, будто бардак создавали умышленно. Сам Поздняков говорил, что живет в Восточной Европе. Конкретного места он не называл, но косвенно подтверждал в своих постах, что это Польша. Кроме того, блогер неоднократно высказывался негативно по отношению к восточным народам, поэтому то, что он жил в Стамбуле, кажется странным. Нет никакой информации об убийстве и в турецких СМИ.

Владислав Поздняков прославился во время мундиаля 2018 года в России. Его сообщества в соцсетях выкладывали кадры распутного поведения россиянок на улицах городов, где проходил Чемпионат мира по футболу. За разжигание ненависти к женщинам он получил условный срок, но судимость была снята из-за декриминализации статьи УК.

Официального подтверждения гибели Позднякова пока не последовало.

Официального подтверждения гибели Позднякова пока не последовало.

Последние месяцы имя Позднякова вновь замелькало в Сети. Его сообщества начали выкладывать страницы бывших порноактрис из России. Женщины уже не снимаются во взрослых фильмах, заводят семьи, рожают детей. Владислав публиковал их страницы, а его последователи устраивали травлю, рассылая старые видео по всем друзьям жертвы.

Сам Влад называл себя расистом. Был увлечен созданием национал-патриархального государства. Он ратовал за многоженство и неоднократно высказывался в уничижительном ключе о женщинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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