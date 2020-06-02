«Пора прекратить истерию по поводу Пригожина»: Никас Сафронов выступил против травли продюсера

Вторую неделю не утихают страсти вокруг Иосифа Пригожина, который в одном из своих интервью обмолвился о том, что «даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует». Это высказывание вызвало шквал обвинений в адрес мужа певицы Валерии: например, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пообещал передать продюсеру сосиски, а партия «Коммунисты России» решила отправить ему посылку с лапшой быстрого приготовления. Однако за Пригожина неожиданно вступился самый знаменитый художник России Никас Сафронов.

- Конечно, в нынешней непростой эпидемиологической и экономической ситуации, когда люди находятся в состоянии стресса, многие восприняли слова Иосифа очень негативно, и их можно понять, - рассуждает в беседе с kp.ru Никас. – Но я не думаю, что Пригожин пытался задеть кого-то.

По мнению Сафронова, все люди в пылу эмоций могут сказать что-то, о чем впоследствии будут жалеть – потому что сказали, не подумав, или не сумели точно передать и разъяснить свои мысли. Он также вспомнил курьезный случай, как президент США перепутал Австралию с Австрией.

- Так что ошибаются все, неточности бывают даже у политиков, – и это тоже, конечно, вызывает много разного толка суждений и насмешек. Скорее всего, Иосиф, будучи сам в напряжении из-за сложностей в бизнесе, эмоционально ответил на вопрос журналиста, не проанализировав, как будут звучать его слова, - продолжает художник. – Я знаком с Пригожиным давно и знаю, что он – человек эмоциональный и импульсивный, но в то же время широкий и душевный. Многие помнят, как он спасал от рака незнакомую девочку в Перми. Или как он поддержал свою тогда еще будущую жену Валерию, когда она попала в трудную ситуацию. Но при этом надо отдать ему должное, что он высочайший профессионал и трудоголик.

Напомним, что сам художник тоже был вовлечен журналистами в дискуссию на тему «голодающих звезд» - он высказал предположение, что самые популярные и востребованные артисты наверняка живут сейчас безбедно на свои накопления. А вот простым людям, причастным к культуре, действительно сейчас приходится очень тяжело.

- Но надо отдать Иосифу должное, что сам он не сократил ни одного своего сотрудника за все время режима самоизоляции, продолжая исправно платить им зарплату, – чего не сделали очень многие другие артисты и бизнесмены, вынужденные, как и он, закрыть на время свое дело, - говорит kp.ru Сафронов. - Уже только за это Пригожина можно уважать, а также быть более снисходительными и прекратить истерию по поводу его импульсивного эмоционального высказывания.

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