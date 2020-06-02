Анфиса Резцова: Нуждов очень лезет на место президента Союза биатлонистов России. Он и меня когда-то подсидел

В одном из самых популярных у нас видов спорта - биатлоне, снова разразился скандал. После утверждения тренерского штаба, который предложил президент Союза биатлонистов России и депутат Госдумы РФ Владимир Драчев, против него восстала верхушка СБР. Его хотят отправить в отставку. Но кто придет на его место? Об очередной "перестрелке" мы поговорили с олимпийской чемпионкой сразу по двум видам спорта, лыжным гонкам и биатлону, Анфисой Резцовой.

- Анфиса Анатольевна, в федерации биатлона вновь революция намечается.

- Я не читала, только слышала, что опять на президента федерации Владимира Драчева наехали. Совет правления СБР, по-моему.

- Но ведь только что вроде утвердили тренерский состав. Главным тренером женской команды назначили Шашилова. Вы нам еще про него рассказывали, как у него тренировались. Или не утвердили?

- До конца не понятно. Мне вчера передали, что Шашилов сказал, что раньше сентября, он не будет тренировать девчонок. Я так полагаю, что он Светлану Миронову хочет подготовить получше, а работать со всей командой пока не спешит.

- То есть спортсмены сборной, в том числе и ваши дочери (Дарья Виролайнен и Кристина Резцова) тоже находятся в подвешенном состоянии?

- Конечно, нет никакой ясности.

- Сегодня члены правления СБР петицию опубликовали, в ней 12 пунктов, почему их Драчев не устраивает. И подписали похоже, более половины членов правления - Иван Черезов, Виктор Майгуров, Алексей Нуждов, Юрий Векшин и Андрей Левунин. Среди подписантов нет Чепикова, который, как и Драчев, является депутатом Госдумы. И еще двоих-троих…

- Сережа Чепиков, да, там.

- 11 июня созывается перевыборная конференция…

- И кого они там предлагают вместо Драчева?

- Пока не понятно, кого.

- Там, я полагаю, будет кандидатура Дмитрия Васильева (советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, Авт.). Очень лезет Нуждов, который у Драчева был вице-президентом и диктовал ему все условия, как надо работать. Человек, который неграмотен ни в лыжах, ни в биатлоне, он у него был вице-президентом. Ну, потому что под ним Газпром. Потому что деньги особо в федерацию ниоткуда не шли, а вот только Нуждов немножко помогал.

Алексей Нуждов на сайте Союза биатлонистов России.

- Нуждов не спортсмен?

- Он здесь как бы финансировал в Подмосковье лыжный детский клуб. Потом он пришел к нам в биатлон. Я тогда была президентом федерации биатлона Московской области, он пришел и меня подсидел. Когда его выбрали президентом, я его спросила – чего сразу в дамки-то, давайте я президентом, вы будете вице-президентом? Если у вас очень много идей, вы будете мне в помощь. На что он мне сказал – я скажу честно, я ни под кем не привык ходить. Я говорю – хорошо, тогда бери, руководи, меня вычеркните из тренерского совета, из списков федерации Московской области. На что он мне сказал – как это, Анфиса Анатольевна, мы без вас, у вас же имя?

Я говорю – я-то понимаю, что у меня имя, а ты-то не понимаешь этого, вот давай, говорю, работай без имени, посмотрим, чего у тебя получится. Он проводил соревнования по стрельбе из пневматики у нас здесь в Химках, ну это и все его достижение, дальше ничего нет. Деньги есть и вот он там, типа, призы привозил... Причем, на стадионе моего имени в Химках везде там свою рекламу развесил. Снял плакат, на котором известные спортсмены - Лазутина, Завьялов… Плюс убрал все наши рекламные баннеры с лыжными фирмами.

- В СБР, как говорят, проблема с финансами.

- Ну, там вообще-то из Минспорта должны оплачивать команду, федерацию, причем официально. Официальные деньги должны идти на подготовку к Олимпиаде. А уже потом они должны искать спонсора. Драчев, кстати, найти спонсоров обещал. И он мог их подтянуть. Но когда вот избирали Владимира Петровича Драчева, я озвучила, что он жадный до денег человек, поэтому федерации помощи особо не будет. Ну, так и произошло. А у Нуждова есть Газпром, вот он как бы немножко носом небо задевает, мол, я могу команде чуть-чуть помочь.

- Спасибо! Очень интересный у нас биатлон…

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