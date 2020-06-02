"Кожа да кости": попросивший о помощи Михаил Боярский испугал изможденным видом

Михаил Боярский, который наравне с другими артистами сейчас сидит на самоизоляции без работы, записал обращение к поклонникам. Народный артист РСФСР призвал всех неравнодушных помочь сыновьям музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области. У детей диагностировано редкая генетическая патология, счет идет буквально на дни.

- У нашего коллеги-музыканта в семье большое горе. Его двум мальчикам пяти- и трехлетнего возраста поставлен смертельный диагноз - адренолейкодистрофия, - рассказал Михаил Боярский. - Сделать операцию, сложную операцию, можно только за рубежом. Сейчас состояние здоровья детей ухудшается с каждым днем. А после операции они смогут стать здоровыми полноценными людьми. Давайте поможем Марку и Адриану обрести здоровье.

ald.help Михаил Боярский обратился к поклонникам

На трансплантацию костного мозга маленьким пациентам требуется около 60 миллионов рублей. Деньги им собирают всем миром: обращения к поклонникам уже записали Анна Семенович, Алексей Воробьев и другие знаменитости. Однако, трогательное видео Михаила Боярского вызвало наибольший отклик у пользователей соцсетей. Поклонники благодарят артиста за неравнодушность.

- Вы чудесный актер и замечательный человек с большим сердцем, - отмечают подписчики.

Однако, блогеры обратили внимание и на внешний вид самого артиста. Без своей фирменной шляпы и очков изрядно похудевший Михаил Сергеевич выглядит очень изможденным. Некогда бравый красавец д'Артаньян стал почти неузнаваемым.

- Что случилось с Боярским за время карантина? Остались кожа да кости, - заметили в паблике "НеМалахов".

Между тем, Боярский в этом году отметит 71-й день рождения. Артист не раз признавался, что никогда не был зациклен на внешности - не мужское, мол, это дело. Кроме того, Михаил Сергеевич устал от сцены: теперь все свое свободное время он хочет посвящать любимым внукам. На карантине у него появилась такая возможность: Боярские большим семейством изолировались в загородном доме в Ленинградской области. Актер выезжает в Санкт-Петербург лишь изредка, когда нужно отвезти супругу на работу.

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