Как я редактировал районную газету: А подать сюда личного фотографа и пиарщика!

Продолжение. Начало см. Часть 1

ЗАТО НАЧАЛЬНИКИ РЯДОМ!

Редакция - это один стандартный кабинет на два стола, один из них директорский, второй - мой. Парочка не очень новых компьютеров, кремовые жалюзи на окне и стены, покрашенные водоэмульсионкой цвета заросшего лютиками огорода. В коридоре есть общий принтер, на нем можно распечатывать полосы для начальства.

- У нас пока не устроено, - жалуется директорша Алиса, она тоже из соседнего района, из той самой «антикризисной команды». - Поэтому документы храню дома. Зато глава района и ее замы на нашем же этаже.

Действительно удобно: прошел несколько шагов по коридору - и вот ты уже пред светлыми очами куратора. Их у нас несколько. Кто главнее - сказать сложно, но за мой, так сказать, сектор деятельности отвечает один из двух первых замов. Именно к нему моя директорша по нескольку раз на дню ходит на порку и поклон.

- А давайте вы меня представите главе района, нам все-таки вместе работать, - делаю смелое предложение Алисе.

Директорша смотрит на меня как на редкостного наглеца и небывалого авантюриста. Ишь ты - с главой его познакомить… Кто она и кто какой-то редактор! Челяди не пристало блистать на балах, место плебеев в людской. Вот есть у меня цепочка кураторов - через них и обращайтесь. Неча тут начальнице докучать!

МЕРТВЫЕ ДУШИ НА ПОЛСТАВКИ

Но пора, как говорится, и с творческими силами познакомиться…

- Тут я для вас пояснения написала. Ну чтобы вы понимали, что можно требовать от людей, - говорит мне, вручая штатное расписание редакции, моя издательница. Документ гордо называется «Штатная обеспеченность газеты» и состоит из 6 позиций, я - седьмой.

Вполне достаточно, даже с некоторым перебором для небольшого еженедельного издания. Ведь, судя по «штатке», в моем распоряжении не только парочка корреспондентов, один из которых именуется заведующим отделом, но и фотокор, и даже художник-карикатурист.

Несколько удивляет, правда, что живут они за многие десятки километров, в другом таежно-ковыльном районе, а верстальщица вообще сидит за своим компом в большом областном центре за тысячу верст отсюда. Ну да ладно, при современных-то средствах связи… Все равно в редакции для них места нет. Напишу, позвоню, объясню… Зато фотокорреспондентка тутошняя, вот ее и буду посылать делать красивые фоторепортажи из самых дальних уголков района.

- Нет, вы, наверное, не совсем поняли, - поправляет мой оптимизм директорша. - Фотокорреспондент у нас персонально прикреплена к главе района. Работать она по вашим заданиям вряд ли сможет - ее постоянно вызывают на съемку совещаний и выездов Марьяны Ионовны.

Ах, вот оно что… Выясняется, что и остальная часть моей редакции - это мертвые души на полставки: один постоянно трудится в какой-то охранной конторе, другой занят изготовлением политических видео для соцсетей по заказам администрации, третий вообще частный предприниматель, занятый дизайном помещений.

Нет, имеется один вроде как полноценный сотрудник, который и творит 90 процентов газеты. Но как он это может делать, если живет за 70 километров от нашего района и в редакции вообще никогда не был? Как он берет интервью? Как пишет репортажи с мест, если географическое место обитания у него совсем другое?

- А ему это не надо, - разъясняет мне суть местной репортерской методы опытная, хотя и молодая директорша. - Он звонит в департамент, ему посылают справку или пресс-релиз. Он переписывает или немного переделывает, вот и всё. Зачем для этого в район приезжать?

В душе у меня кипит праведный гнев. Глава района что, себя Путиным вообразила, заведя себе «личника» и подкармливая трудовые кадры соседней территории? Это что за абсолютизм на районном уровне? Кому рассказать - не поверят. Или поверят? В других-то районах то же самое.

Похоже, придется мне все делать самому...

В следующей части автор изучает особенности творческого метода и производства районной прессы в понимании чиновничества.Фото: Валентин ДРУЖИНИН

РУКОВОДСТВО НА МЕСТЕ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

Ну ладно журналисты. Многочисленная армия помощников, советников и прочей прислуги-обслуги главы района тоже размазана по разным бюджетным учреждениям. А что вы хотите? Надо же главе своих верных нукеров как-то пристроить в условиях формальных кадровых ограничений. Так пиарщик становится «методистом» в районном ДК, помощница по особым поручениям - «менеджером» в какой-то муниципальной конторе, а личный фотограф - «техническим редактором», формально записанным в штат газеты.

И ведь все пришлые!

Каждое утро за 70 с лишним километров в соседний район по расписанию отправляется служебный автобус, который доставляет оттуда в мой теперешний райцентр мелких административных клерков. По окончании трудовой вахты этот же автобус отвозит их обратно.

Для заместителей главы района, всего их восемь и все они не местные, день тоже начинается и заканчивается бесплатным трансфером, но только уже на служебных лимузинах. Нескольких транспортируют по разным направлениям за 80 километров, а одного - аж за 120.

- Это что у вас такое происходит? - спрашиваю депутата местного Совета депутатов.

- Понимаешь, когда Марьяна Ионовна пришла к власти, в администрации поменяли всю команду полностью, даже секретарш и бухгалтерш, - на условиях полной анонимности депутат вводит меня в курс здешних дел. - Вот их и привозят теперь из соседних районов. Только я тебе ничего не говорил! И не вздумай это напечатать в своей газете!

Да кто ж мне даст это напечатать?!

К тому же у такого вахтового метода руководства есть одно преимущество - коренное население надеется, что команда надолго не задержится и, не пуская корни в тутошние черноземы, отбудет вслед за начальницей на новые хлебные нивы. А то ведь их жильем за муниципальный счет придется обеспечивать.

- Ты-то у нас явно надолго не задержишься, - глядя в мои пытливые глаза, выносит приговор районный активист. - И вообще похоже, что в этой команде ты белая ворона…

- Почему?

- Потому что глава вовсе не о населении района думает, а работает исключительно на свой рейтинг. А все, кто этому мешает, должны уйти. В районе может быть только одна королева, поэтому с других нужно корону сбросить!

Как я редактировал районную газету:

В следующей части автор изучает особенности творческого метода и производства районной прессы в понимании чиновничества.

Продолжение следует…

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