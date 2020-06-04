«Можно голой»: Дочь Екатерины Климовой призналась, что ей разрешили сниматься обнаженной

Екатерина Климова в свои 42 года – мама совсем взрослой, 18-летней дочери. На днях юная Лиза опубликовала в Инстаграме очаровательный снимок со следами от поцелуев на лице. В комментариях подписчики восхитились красотой девушки, а заодно задали нескромный вопрос: разрешила ли ей мама сниматься без одежды.

- Лиза, а тебе уже можно сниматься голой? – поинтересовался один из подписчиков.

- Да, конечно, - неожиданно ответила нахалу дочь звезды.

khrsh.lv Дочь Екатерины Климовой Лиза

В этом году Лиза собирается поступать в вуз. Школу девушка окончила еще год назад, но взяла «тайм-аут», чтобы определиться с выбором жизненного пути. Наследница Климовой выросла настоящей красавицей – вся в маму. Но продолжать актерскую династию Лиза не намерена – к большой радости Екатерины, которая считает, что одной артистки в семье достаточно. Девушка грезит о карьере журналиста-международника и собирается поступать в МГУ или МГИМО на факультет журналистики. «Главное, что не театральный», - с удовольствием сообщила в эфире НТВ Климова.

Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив Лизу. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году.

khrsh.lv С наступающим всех желаю вам таких же терпеливых братьев, которые будут готовы делать вам фотки

Сейчас Лиза вместе с мамой, братьями и сестрой обживается в их новом загородном доме, куда Климова перевезла детей в самом начале режима самоизоляции. Старшая дочь актрисы увлеченно подключилась к процессу обустройства загородного участка. Девушка помогает маме сажать на грядках картофель, помидоры и огурцы. Впрочем, актерские способности девушка все-таки унаследовала: вместе с мамой она иногда снимается в рекламных постах для соцсетей. Подписчики Инстаграма актрисы заметили, что в последние месяцы на ее страничке стало гораздо больше рекламы. Очевидно, таким образом Екатерина пытается пополнить семейный бюджет и свести концы с концами. По оценкам специалистов, один рекламный пост на странице Климовой может стоить 150 – 200 тысяч рублей. К съемкам в рекламе актриса привлекает и детей – они часто мелькают в ее коммерческих публикациях.

- Я ужасная транжира, даже сейчас трачу больше, чем зарабатываю. Я сижу дома, но мне нужно теплицу ставить, диван заказать, столы. За городом ничего не было, а так вижу понравившуюся дверь, и беру, елочки разные, - рассказала Климова на днях.