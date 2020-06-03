2020-06-02T21:53:18+03:00
Экономика

Джефф Безос благодаря коронавирусу станет первым триллионером на планете

Состояние самого богатого человека планеты Джеффа Безоса достигло $148 миллиардов и, если верить прогнозам, к 2026 году перевалит за триллион
Евгений ЧЕРНЫХ
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Если бы не развод с супругой Маккензи, Джефф Безос сейчас был бы гораздо богаче.Если бы не развод с супругой Маккензи, Джефф Безос сейчас был бы гораздо богаче.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прогноз о первом в истории человечества триллионере выдал в мае сервис консультаций для малого бизнеса Comparisun. Произойдет это к 2026 году. Главе компании Amazon Джеффу Безосу тогда стукнет 62.

Кому пандемия, а кому - доходы

Как это цинично ни прозвучит, но именно коронавирус приближает Джеффа к заветному триллиону. В связи с пандемией, карантинами, самоизоляцией в мире резко вырос спрос на онлайн-покупки. Amazon же - крупнейший в мире онлайн-ретейлер. Плюс стриминг-сервис (платформа, обеспечивающая видеотрансляцию. - Ред.) Prime, на который подписано свыше 100 миллионов человек. И отовсюду капают миллиарды. Акции Amazon с начала года взлетели почти на треть, сам Безос увеличил свое состояние на 33 миллиарда.

На руку Безосу будет и вторая волна пандемии, которой стращают иные эксперты ВОЗ и медики. Зацените: в Штатах сейчас экономика рушится, свыше 30 млн человек получают пособия по безработице. А Безос нанял 175 тысяч новых сотрудников! Аналитики пророчат, что вскоре Amazon может стать самой крупной корпорацией на земле.

Ловушка саудовского принца

Сейчас, в пору цифровых пропусков и кодов, нас пугают мировым электронным концлагерем, пресловутым Большим Братом Оруэлла. Не верите - спросите Джеффа Безоса. Если бы ему на WhatsApp не пришло сообщение от саудовского принца, владелец Amazon сейчас был бы гораздо богаче. Но ему пришлось поделиться состоянием с бывшей женой.

Маккензи Безос во всем поддерживала мужа, стала первым бухгалтером Amazon. Фактически бизнес они вместе создавали с нуля. При этом Маккензи успевала еще и заботиться о детях - у них трое родных сыновей и удочеренная китаянка.

25 лет безоблачного брака! Но однажды на мобильник Джеффа по WhatsApp пришло зашифрованное видеосообщение с личного номера наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, с которым Безос познакомился месяц назад. Согласно результатам цифрового судебного анализа, оно, «весьма вероятно», содержало вредоносный файл. С мобильника основателя Amazon скачали очень важные данные. Личные.

Новой хозяйкой сердца (и миллиардов) Безоса стала Лорен Санчес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новой хозяйкой сердца (и миллиардов) Безоса стала Лорен Санчес.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бес в ребро

И грянул гром! Американский таблоид The National Enquirer выдал расследование о тайной связи Безоса с телеведущей Лорен Санчес. Замужней дамой, матерью троих детей. Ее супруг - известный голливудский агент Патрик Уайтселл, работающий с Мэттом Дэймоном, Хью Джекманом и другими звездами.

В нескольких номерах шли репортажи о тайных свиданиях сладкой парочки, их фото, эсэмэски Джеффа типа «Я хочу чувствовать твой запах, хочу дышать тобой. Хочу крепко тебя обнимать, целовать твои губы. Я люблю тебя». Безос посылал любовнице свои фото из душа в обнаженном виде и с крупным планом ниже пояса.

Оскандалившийся миллиардер объявил, что стал жертвой политических интриг. В свое время он прикупил за четверть миллиарда баксов влиятельную газету The Washington Post. И превратил в главный, пожалуй, антитрамповский рупор США. Трамп объявил бизнесмена своим личным врагом. И тот получил ответку. А каким боком здесь саудовский принц, спросите вы? У него тоже был личный мотив насолить заокеанскому миллиардеру. The Washington Post печатала критические статьи оппозиционного журналиста Джамала Хашогги о Мохаммеде бен Салмане. Когда самого Джамала убили в саудовском консульстве в Турции, The Washington Post прямо связывала смерть своего колумниста с наследным принцем.

Как бы то ни было, телефон Безоса взломали, всплыла его интрижка. В результате Джефф потерял любимую жену и $37 миллиардов в придачу, которые он выплатил Маккензи по решению суда. Заодно Amazon лишился очень крупного заказа Пентагона. Его по просьбе Трампа передали Microsoft Билла Гейтса.

Зато бывшая супруга Безоса сейчас - одна из богатейших женщин планеты: $48,5 млрд - 18-е место в рейтинге «Форбс». А не будь этого скандала, развода, состояние Безоса перевалило бы сегодня за $200 миллиардов.

ПРОГНОЗ

5 будущих супербогачей

(По версии Comparisun, они скоро станут триллионерами)

1. Джефф Безос, США - Amazon, электронная коммерция - в 2026 году.

2. Сюй Цзяинь, Китай - Evergrande Group, недвижимость - в 2027 году.

3. Джек Ма, Китай - Alibaba Group, электронная коммерция - в 2030 году.

4. Ма Хуатэн, Китай - Tencent, телекоммуникации - в 2033 году.

5. Мукеш Амбани, Индия - Reliance Industries, энергетика - в 2033 году.

А в это время

Самых состоятельных россиян 2020 года

Не отстают и отечественные капиталисты. За апрель и май 2020 года в России стало на 2 долларовых миллиардера больше, а их совокупное состояние выросло на $62 млрд - до $454 млрд. По данным Forbes, больше всего во время пандемии разбогатели:

- владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин +$6,4 млрд (теперь его состояние оценивают в $26,1 млрд);

- совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов +$5,6 млрд (всего $20,8 млрд);

- председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон +$5,4 млрд (всего $22,5 млрд);

- совладелец НЛМК Владимир Лисин +$2,9 млрд (всего $21 млрд);

- президент «Северстали» Алексей Мордашов +$2,3 (всего $19,1 млрд).

ИСТОЧНИК KP.RU

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